Москва призвала США освободить Мадуро и его жену - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Москва призвала США освободить Мадуро и его жену
Москва призвала США освободить Мадуро и его жену - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Москва призвала США освободить Мадуро и его жену
МИД России призвал американские власти освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену и перейти к диалогу. Об этом говорится в заявлении российского
2026-01-03T18:28
2026-01-03T18:28
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
венесуэла
удары сша по венесуэле
сша
николас мадуро
политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. МИД России призвал американские власти освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену и перейти к диалогу. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.В МИД подчеркнули необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.По словам генерального прокурора США Памела Бонди, Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка.МИД России осудил акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта.Удары США по ВенесуэлеВ столице Венесуэлы Каракасе утро с субботу прогремела серия взрывов. Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны.В ведомстве подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны.В стране ввели чрезвычайное положение.Позже Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Также он сообщил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Операция проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.Все о ситуации - по ссылке &gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агрессия США в отношении Венесуэлы: реакция мираТрамп не исключил новых ударов по ВенесуэлеВ Венесуэле введено чрезвычайное положение
россия
венесуэла
сша
РИА Новости Крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1c/1129696003_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_b0cdc70ce2bf6d2bc8cf19eac68c713a.jpg
1920
1920
true
министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, венесуэла, удары сша по венесуэле, сша, николас мадуро, политика, новости
Москва призвала США освободить Мадуро и его жену

МИД России призвал США освободить президента Венесуэлы Мадуро и его жену

18:28 03.01.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. МИД России призвал американские власти освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену и перейти к диалогу. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
"В связи с подтвержденными сведениями о нахождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу", - говорится в документе.
В МИД подчеркнули необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
По словам генерального прокурора США Памела Бонди, Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка.
МИД России осудил акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта.

Удары США по Венесуэле

В столице Венесуэлы Каракасе утро с субботу прогремела серия взрывов. Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.
МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны.
В ведомстве подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны.
В стране ввели чрезвычайное положение.
Позже Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Также он сообщил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Операция проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.
Все о ситуации - по ссылке >>>
Читайте также на РИА Новости Крым:
Агрессия США в отношении Венесуэлы: реакция мира
Трамп не исключил новых ударов по Венесуэле
В Венесуэле введено чрезвычайное положение
 
