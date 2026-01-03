Москва призвала США освободить Мадуро и его жену
МИД России призвал США освободить президента Венесуэлы Мадуро и его жену
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. МИД России призвал американские власти освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену и перейти к диалогу. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
"В связи с подтвержденными сведениями о нахождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу", - говорится в документе.
В МИД подчеркнули необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
По словам генерального прокурора США Памела Бонди, Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка.
МИД России осудил акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта.
Удары США по Венесуэле
В столице Венесуэлы Каракасе утро с субботу прогремела серия взрывов. Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.
МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны.
В ведомстве подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны.
В стране ввели чрезвычайное положение.
Позже Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Также он сообщил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Операция проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.
