https://crimea.ria.ru/20260103/moschnye-vzryvy-progremeli-v-stolitse-venesuely-karakase-1152159558.html

Мощные взрывы прогремели в столице Венесуэлы Каракасе

Мощные взрывы прогремели в столице Венесуэлы Каракасе - РИА Новости Крым, 03.01.2026

Мощные взрывы прогремели в столице Венесуэлы Каракасе

В столице Венесуэлы Каракасе прогремели несколько взрывов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на AFP. РИА Новости Крым, 03.01.2026

2026-01-03T09:50

2026-01-03T09:50

2026-01-03T10:28

венесуэла

сша

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/03/1152160557_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bcc2e7d911de3d35aeb91e6464f5f9d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В столице Венесуэлы Каракасе прогремели несколько взрывов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на AFP. По информации агентства, это произошло около 02:00 (09:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.Агентство Рейтер сообщает, что территория на юге Каракаса около военной базы обесточена.Агентство Bloomberg со ссылкой на жителей Венесуэлы сообщает, что над городом заметили самолеты."Также очевидцы сообщили о выстрелах в нескольких районах Каракаса", — цитирует публикацию RT.По данным СМИ, удар нанесен по порту Каракаса и по острову Маргарита в Карибском море - там сосредоточено много военных объектов.Ранее президент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы "иностранной террористической организацией", обвинив их в "краже американских активов", в частности, нефти, "добываемой на украденных у США месторождениях". Он также пригрозил, что США будут усиливать военную активность вокруг Венесуэлы.Правительство Венесуэлы в своем коммюнике отвергло притязания президента США на природные ресурсы республики и выразило намерение вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".Нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы грозит непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария, предупредили в МИД России.Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

венесуэла

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Авиаудары ВВС США по крупнейшему острову Венесуэлы Исла-Маргарита Авиаудары ВВС США по острову Исла-Маргарита, крупнейшему острову Венесуэлы в южной части Карибского моря. 2026-01-03T09:50 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венесуэла, сша, новости, в мире, видео