Мощные взрывы прогремели в столице Венесуэлы Каракасе
Авиаудары ВВС США по крупнейшему острову Венесуэлы Исла-Маргарита
Авиаудары ВВС США по острову Исла-Маргарита, крупнейшему острову Венесуэлы в южной части Карибского моря.
09:50 03.01.2026 (обновлено: 10:28 03.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В столице Венесуэлы Каракасе прогремели несколько взрывов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на AFP.
По информации агентства, это произошло около 02:00 (09:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
Агентство Рейтер сообщает, что территория на юге Каракаса около военной базы обесточена.
"Южная часть Каракаса около военной базы без электричества", - говорится в сообщении.
Агентство Bloomberg со ссылкой на жителей Венесуэлы сообщает, что над городом заметили самолеты.
"Также очевидцы сообщили о выстрелах в нескольких районах Каракаса", — цитирует публикацию RT.
По данным СМИ, удар нанесен по порту Каракаса и по острову Маргарита в Карибском море - там сосредоточено много военных объектов.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы
"иностранной террористической организацией", обвинив их в "краже американских активов", в частности, нефти, "добываемой на украденных у США месторождениях". Он также пригрозил, что США будут усиливать военную активность вокруг Венесуэлы.
Правительство Венесуэлы в своем коммюнике отвергло притязания президента США на природные ресурсы республики и выразило намерение вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.
С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".
Нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы грозит непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария, предупредили в МИД России.
Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
