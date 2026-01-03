https://crimea.ria.ru/20260103/maduro-zakhvatili-i-vyvezli-iz-venesuely---tramp-1152163385.html

Мадуро захватили и вывезли из Венесуэлы - Трамп

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны, заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны, заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.Трамп также заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Операция, в ходе которой, по его утверждению, был захвачен президент Мадуро, проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами."Эта операция была проведена в сотрудничестве с правоохранительными органами США", — заявил Трамп.Президент США анонсировал пресс-конференцию в связи с атакой Штатов против Венесуэлы. Она пройдет сегодня в 19.00 мск.Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы Каракасе прогремели несколько взрывов. Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны.В ведомстве подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны.В стране ввели чрезвычайное положение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

