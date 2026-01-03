https://crimea.ria.ru/20260103/livni-s-grozami-i-s-ochen-silnym-vetrom-idut-na-kuban-1152163090.html
Ливни с грозами и с очень сильным ветром идут на Кубань
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий объявлено на территории Краснодарского края на ближайшие два дня - прогнозируют подъем уровня воды в реках, сильные ливни и очень сильный порывистый ветер до 33 метров в секунду. Также ожидаются грозы. Об этом сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю.На малых реках бассейна р. Кубань юго-восточной территории края и реках Черноморского побережья (МО Геленджик, Туапсинский округ) ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше.Кроме того, до конца суток 3 января, а также в течение суток 4 января местами в крае ожидается очень сильный ветер с порывами 30-33 м/с.В связи с этим Главное управление по Краснодарскому краю рекомендует пережидать сильные ливни дома, воздержаться от дальних поездок, закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях и обращать внимание на СМС-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.Ранее сильные порывистый ветер прогнозировали в Крыму на 3 января.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий объявлено на территории Краснодарского края на ближайшие два дня - прогнозируют подъем уровня воды в реках, сильные ливни и очень сильный порывистый ветер до 33 метров в секунду. Также ожидаются грозы. Об этом сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю.
"Вечером и до конца суток 3 января, а также в течение суток 4 и 5 января, местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 м/с, в горах 24-29 м/с", - говорится в сообщении.
На малых реках бассейна р. Кубань юго-восточной территории края и реках Черноморского побережья (МО Геленджик, Туапсинский округ) ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше.
Кроме того, до конца суток 3 января, а также в течение суток 4 января местами в крае ожидается очень сильный ветер с порывами 30-33 м/с.
В связи с этим Главное управление по Краснодарскому краю рекомендует пережидать сильные ливни дома, воздержаться от дальних поездок, закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях и обращать внимание на СМС-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.
Ранее сильные порывистый ветер прогнозировали в Крыму
на 3 января.
