Ливни с грозами и с очень сильным ветром идут на Кубань
Ливни с грозами и с очень сильным ветром идут на Кубань
Экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий объявлено на территории Краснодарского края на ближайшие два дня - прогнозируют подъем уровня воды в реках, сильные ливни и очень сильный порывистый ветер до 33 метров в секунду. Также ожидаются грозы.
краснодарский край
кубань
погода
штормовое предупреждение
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий объявлено на территории Краснодарского края на ближайшие два дня - прогнозируют подъем уровня воды в реках, сильные ливни и очень сильный порывистый ветер до 33 метров в секунду. Также ожидаются грозы. Об этом сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю.На малых реках бассейна р. Кубань юго-восточной территории края и реках Черноморского побережья (МО Геленджик, Туапсинский округ) ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше.Кроме того, до конца суток 3 января, а также в течение суток 4 января местами в крае ожидается очень сильный ветер с порывами 30-33 м/с.В связи с этим Главное управление по Краснодарскому краю рекомендует пережидать сильные ливни дома, воздержаться от дальних поездок, закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях и обращать внимание на СМС-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.Ранее сильные порывистый ветер прогнозировали в Крыму на 3 января.
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
Новости
краснодарский край, кубань, погода, штормовое предупреждение, новости
Ливни с грозами и с очень сильным ветром идут на Кубань

Экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий объявлено на Кубани

12:23 03.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий объявлено на территории Краснодарского края на ближайшие два дня - прогнозируют подъем уровня воды в реках, сильные ливни и очень сильный порывистый ветер до 33 метров в секунду. Также ожидаются грозы. Об этом сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю.
"Вечером и до конца суток 3 января, а также в течение суток 4 и 5 января, местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 м/с, в горах 24-29 м/с", - говорится в сообщении.
На малых реках бассейна р. Кубань юго-восточной территории края и реках Черноморского побережья (МО Геленджик, Туапсинский округ) ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше.
Кроме того, до конца суток 3 января, а также в течение суток 4 января местами в крае ожидается очень сильный ветер с порывами 30-33 м/с.
В связи с этим Главное управление по Краснодарскому краю рекомендует пережидать сильные ливни дома, воздержаться от дальних поездок, закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях и обращать внимание на СМС-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.
Ранее сильные порывистый ветер прогнозировали в Крыму на 3 января.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Феодосии ветер валил деревья и повредил памятник
На Кубани полностью восстановлено ж/д сообщение после снегопадов
Энергетики Кубани вернули свет в дома более 90% обесточенных потребителей
 
Краснодарский крайКубаньПогодаШтормовое предупреждениеНовости
 
