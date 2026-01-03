Ливни с грозами и с очень сильным ветром идут на Кубань

https://crimea.ria.ru/20260103/livni-s-grozami-i-s-ochen-silnym-vetrom-idut-na-kuban-1152163090.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий объявлено на территории Краснодарского края на ближайшие два дня - прогнозируют подъем уровня воды в реках, сильные ливни и очень сильный порывистый ветер до 33 метров в секунду. Также ожидаются грозы. Об этом сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю.На малых реках бассейна р. Кубань юго-восточной территории края и реках Черноморского побережья (МО Геленджик, Туапсинский округ) ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше.Кроме того, до конца суток 3 января, а также в течение суток 4 января местами в крае ожидается очень сильный ветер с порывами 30-33 м/с.В связи с этим Главное управление по Краснодарскому краю рекомендует пережидать сильные ливни дома, воздержаться от дальних поездок, закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях и обращать внимание на СМС-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.Ранее сильные порывистый ветер прогнозировали в Крыму на 3 января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии ветер валил деревья и повредил памятникНа Кубани полностью восстановлено ж/д сообщение после снегопадовЭнергетики Кубани вернули свет в дома более 90% обесточенных потребителей

