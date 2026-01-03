https://crimea.ria.ru/20260103/krymskiy-most-seychas-v-ocheredyakh-stoyat-bolee-550-avto-1152164620.html

Крымский мост сейчас: в очередях стоят более 550 авто

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. По состоянию на 13.00 очереди на Крымском мосту снова выросли. Как сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте, количество автомобилей к досмотровым пунктам с утра 3 января увеличивается как со стороны Крыма, так и со стороны Тамани.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

