Крымский мост сейчас: в очередях стоят более 550 авто
Крымский мост сейчас: в очередях стоят более 550 авто
2026-01-03T13:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. По состоянию на 13.00 очереди на Крымском мосту снова выросли. Как сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте, количество автомобилей к досмотровым пунктам с утра 3 января увеличивается как со стороны Крыма, так и со стороны Тамани.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас: в очередях стоят более 550 авто
