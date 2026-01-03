Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда
На Крымском мосту в очередях с обеих сторон стоят 1557 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T16:19
2026-01-03T16:19
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
новости крыма
крым
керчь
транспорт
логистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очередях с обеих сторон стоят 1557 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Очереди на мосту начали расти утром в субботу.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
Новости
крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, крым, керчь, транспорт, логистика
Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда

В очередях на Крымском мосту стоят почти 1600 машин

16:19 03.01.2026
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очередях с обеих сторон стоят 1557 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 950 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 607 транспортных средства. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении по состоянию на 16.00.
Очереди на мосту начали расти утром в субботу.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуНовости КрымаКрымКерчьТранспортЛогистика
 
Лента новостейМолния