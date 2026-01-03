https://crimea.ria.ru/20260103/krymskiy-most-seychas---skolko-zhdat-proezda-1152168594.html
Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда
На Крымском мосту в очередях с обеих сторон стоят 1557 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очередях с обеих сторон стоят 1557 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Очереди на мосту начали расти утром в субботу.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
