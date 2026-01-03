Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - ситуация на утро 3 января
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - ситуация на утро 3 января
Проезд по Крымскому мосту утром в субботу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в субботу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас - ситуация на утро 3 января

Крымский мост утром 3 января свободен для проезда

08:28 03.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в субботу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
