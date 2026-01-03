https://crimea.ria.ru/20260103/krym-nakroet-livnyami-1152163790.html
Крым накроет ливнями
В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек. Об этом предупредили в Крымском главке... РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек. Об этом предупредили в Крымском главке МЧС России.В связи с этим гражданам рекомендуют не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в открытое море и на открытые водоемы, водителям не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. Также среди важных рекомендаций - ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.Ранее экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий на ближайшие дни было объявлено на территории Краснодарского края. Там прогнозируют подъем уровня воды в реках, сильные ливни и очень сильный порывистый ветер до 33 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
