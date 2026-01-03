Рейтинг@Mail.ru
Крым накроет ливнями - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260103/krym-nakroet-livnyami-1152163790.html
Крым накроет ливнями
Крым накроет ливнями - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Крым накроет ливнями
В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек. Об этом предупредили в Крымском главке... РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T12:47
2026-01-03T12:47
штормовое предупреждение
крым
новости крыма
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143321510_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_28587c537e5939f19224102c8b8abd02.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек. Об этом предупредили в Крымском главке МЧС России.В связи с этим гражданам рекомендуют не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в открытое море и на открытые водоемы, водителям не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. Также среди важных рекомендаций - ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.Ранее экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий на ближайшие дни было объявлено на территории Краснодарского края. Там прогнозируют подъем уровня воды в реках, сильные ливни и очень сильный порывистый ветер до 33 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143321510_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_206ffa5e3f0baa1bf7a95f28ef278780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
штормовое предупреждение, крым, новости крыма, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым
Крым накроет ливнями

Ливни в Крыму вызовут подъем уровня рек на полтора метра

12:47 03.01.2026
 
© РИА Новости КрымКрымские горы
Крымские горы - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек. Об этом предупредили в Крымском главке МЧС России.
"Вечером и до конца суток 3 января, 4 и 5 января в Крыму ожидаются дожди, в южных и в восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок", - говорится в сообщении о штормовом предупреждении.
В связи с этим гражданам рекомендуют не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в открытое море и на открытые водоемы, водителям не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. Также среди важных рекомендаций - ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
Ранее экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий на ближайшие дни было объявлено на территории Краснодарского края. Там прогнозируют подъем уровня воды в реках, сильные ливни и очень сильный порывистый ветер до 33 метров в секунду.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Штормовое предупреждениеКрымНовости КрымаПогода в КрымуГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:54Удары США по Венесуэле: что известно к данному часу
12:47Крым накроет ливнями
12:44Армия России освободила село Бондарное в 28 километрах от Соледара
12:29Мадуро захватили и вывезли из Венесуэлы - Трамп
12:23Ливни с грозами и с очень сильным ветром идут на Кубань
12:06Стали известны подробности избиения подростками мальчика в Крыму
11:56В Феодосии ветер валил деревья и повредил памятник
11:44В Британии восхитились космическими проектами России
11:27В Венесуэле введено чрезвычайное положение
11:21Очередь на Крымском мосту выросла в три раза
11:05Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократилось
10:53Венесуэла заявила о военной агрессии США
10:34Армия США отказалась комментировать взрывы в Каракасе
10:12Эффективность новой вакцины от рака кожи составляет 90%
09:50Мощные взрывы прогремели в столице Венесуэлы Каракасе 0:38
09:36Избиение подростками мальчика в Крыму - прокуратура организовала проверку
09:24На Крымском мосту начала расти очередь
09:01На Кубани полностью восстановлено ж/д сообщение после снегопадов
08:48"Человек-амфибия": снятый в Крыму кинохит вышел на экраны 64 года назад
08:28Крымский мост сейчас - ситуация на утро 3 января
Лента новостейМолния