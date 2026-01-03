Какой сегодня праздник: 3 января

https://crimea.ria.ru/20260103/kakoy-segodnya-prazdnik-3-yanvarya-1133962704.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. 3 января мир отмечает День рождения коктейльной соломинки, а еще любуется бенгальскими искрами и гирляндными огнями. В этот день родились римский философ Марк Тулий Цицерон и русский поэт Николай Рубцов.Что празднуют в мире3 января считается Днем рождения соломинки для коктейлей. Согласно легенде, первую искусственную соломинку для коктейля изобрел американский предприниматель Марвин Стоун из бумаги для почтовых марок. И запатентовал ее в 1888 году. Сегодня соломинки используются не только для напитков, но и для создания украшений и поделок.Сейчас почти у каждого в доме светятся елочные гирлянды, и найдется оставшаяся после встречи Нового года коробочка бенгальских огней. 3 января – хороший повод вновь собраться возле сверкающей елки и зажечь бенгальскую свечу, ведь дата считается Днем бенгальских огней.Еще в эту среду можно отметить Праздник сонного дня, Международный день здоровья души и тела, День вишни в шоколаде. Именины у Женевьевы, Леонтия, Михаила, Никиты, Петра, Прокопия, Сергея, Ульяны, Фемистоклея, Филарета.Знаменательные событияВ 1870 году началось сооружение висячего Бруклинского моста в Нью-Йорке, который соединил Бруклин и Манхеттен. Его длина составляет 1825 метров.В 1934 году в СССР успешно провели эксперимент по обнаружению самолета радиолокационным методом.В 1962 году Папа Римский отлучил от церкви кубинского лидера Фиделя Кастро за поддержку идей коммунизма и преследование церковнослужителей.Кто родился3 января 106 года до нашей эры родился римский философ и оратор Марк Тулий Цицерон. Философ был приверженцем республиканского строя и сыграл ключевую роль в раскрытии заговора Катилины, когда римский нобилитет пытался захватить власть в Риме. Его размышления отражены в трактатах "О законах", "О государстве", "Об ораторе", "Брут" и других.В 1892 году на свет появился английский писатель Джон Толкин, автор книги "Хоббит" и трилогии "Властелин колец". Толкин является родоначальником жанра фэнтези. Именно он придумал хоббитов и языки фантастического Средиземья.А в 1936 году родился советский поэт-лирик Николай Рубцов, предсказавший свою смерть в своих же стихах. Первое стихотворение Николай написал в десятилетнем возрасте. А главной темой творчества Рубцова стала деревня, русская природа и история. Среди известных сборников поэта: "Звезда полей", "Лирика", "Душа хранит", "Сосен шум".Также 3 января свои дни рождения отмечают американский актер Мел Гибсон, немецкий автогонщик Михаэль Шумахер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

