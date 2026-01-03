https://crimea.ria.ru/20260103/izbienie-podrostkami-malchika-v-krymu---prokuratura-organizovala-proverku-1152159419.html
Избиение подростками мальчика в Крыму - прокуратура организовала проверку
Избиение подростками мальчика в Крыму - прокуратура организовала проверку - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Избиение подростками мальчика в Крыму - прокуратура организовала проверку
В Крыму прокуратура начала проверку информации об избиении подростками 11-летнего школьника в селе Яркое Поле. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного... РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T09:36
2026-01-03T09:36
2026-01-03T09:36
прокуратура республики крым
новости крыма
крым
дети
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151032661_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_43187082b7ad1d49ac7c6916f8a85584.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Крыму прокуратура начала проверку информации об избиении подростками 11-летнего школьника в селе Яркое Поле. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Уточняется, что будет дана оценка исполнению требований законодательства со стороны работников образовательного учреждения. По информации СК РФ, группа подростков на протяжении длительного времени систематически подвергала мальчика травле, а в октябре прошлого года они избили школьника, снимая все на телефон. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151032661_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_8c2d462d306b7014193449a30cb20b65.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, новости крыма, крым, дети, происшествия
Избиение подростками мальчика в Крыму - прокуратура организовала проверку
Прокуратура Крыма начала проверку по факту избиения подростками 11-летнего мальчика