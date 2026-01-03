Рейтинг@Mail.ru
Избиение подростками мальчика в Крыму - прокуратура организовала проверку - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Избиение подростками мальчика в Крыму - прокуратура организовала проверку
Избиение подростками мальчика в Крыму - прокуратура организовала проверку - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Избиение подростками мальчика в Крыму - прокуратура организовала проверку
В Крыму прокуратура начала проверку информации об избиении подростками 11-летнего школьника в селе Яркое Поле. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного... РИА Новости Крым, 03.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151032661_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_43187082b7ad1d49ac7c6916f8a85584.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Крыму прокуратура начала проверку информации об избиении подростками 11-летнего школьника в селе Яркое Поле. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Уточняется, что будет дана оценка исполнению требований законодательства со стороны работников образовательного учреждения. По информации СК РФ, группа подростков на протяжении длительного времени систематически подвергала мальчика травле, а в октябре прошлого года они избили школьника, снимая все на телефон. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад.
прокуратура республики крым, новости крыма, крым, дети, происшествия
Избиение подростками мальчика в Крыму - прокуратура организовала проверку

Прокуратура Крыма начала проверку по факту избиения подростками 11-летнего мальчика

09:36 03.01.2026
 
© Прокуратура КрымаПрокуратура Крыма
Прокуратура Крыма
© Прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Крыму прокуратура начала проверку информации об избиении подростками 11-летнего школьника в селе Яркое Поле. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратура республики организовала проверку в связи с поступившей информацией о нанесении травм школьнику 2014 года рождения в селе Яркое Поле Кировского района. В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что будет дана оценка исполнению требований законодательства со стороны работников образовательного учреждения.
По информации СК РФ, группа подростков на протяжении длительного времени систематически подвергала мальчика травле, а в октябре прошлого года они избили школьника, снимая все на телефон. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад.
