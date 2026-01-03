Рейтинг@Mail.ru
Эффективность новой вакцины от рака кожи составляет 90% - РИА Новости Крым, 03.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260103/effektivnost-novoy-vaktsiny-ot-raka-kozhi-sostavlyaet-90-1152160005.html
Эффективность новой вакцины от рака кожи составляет 90%
Эффективность новой вакцины от рака кожи составляет 90% - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Эффективность новой вакцины от рака кожи составляет 90%
Эффективность отечественной вакцины для терапии меланомы составляет более 90%. Об этом свидетельствуют доклинические исследования на животных, рассказал РИА... РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Эффективность отечественной вакцины для терапии меланомы составляет более 90%. Об этом свидетельствуют доклинические исследования на животных, рассказал РИА Новости научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.По его словам, первые пациенты начнут получать вакцину в начале 2026 года.В конце ноября прошлого года минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда отметил, что ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения, на начальном этапе речь не идет о массовом применении.30 декабря Мурашко сообщил, что разработка вакцины от рака в России идет по плану, на новом заводе уже созданы первые валидационные серии.
Эффективность новой вакцины от рака кожи составляет 90%

Новая российская вакцина от меланомы показала высочайшую эффективность

10:12 03.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Эффективность отечественной вакцины для терапии меланомы составляет более 90%. Об этом свидетельствуют доклинические исследования на животных, рассказал РИА Новости научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Сейчас доклинические исследования на животных проведены, высокая эффективность, фактически, эффективность приближалась к более 90%. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам - порядка 90%", - сказал Гинцбург.
По его словам, первые пациенты начнут получать вакцину в начале 2026 года.
В конце ноября прошлого года минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда отметил, что ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения, на начальном этапе речь не идет о массовом применении.
30 декабря Мурашко сообщил, что разработка вакцины от рака в России идет по плану, на новом заводе уже созданы первые валидационные серии.
