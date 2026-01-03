https://crimea.ria.ru/20260103/chislo-postradavshikh-ot-udara-vsu-po-khorlam-vyroslo-do-60-1152166585.html

Число пострадавших от удара ВСУ по Хорлам выросло до 60

Число пострадавших от удара ВСУ по Хорлам выросло до 60 - РИА Новости Крым, 03.01.2026

Число пострадавших от удара ВСУ по Хорлам выросло до 60

Количество пострадавших в результате ударов украинских дронов в новогоднюю ночь в селе Хорлы выросло до 60 человек. Такие данные РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 03.01.2026

2026-01-03T15:00

2026-01-03T15:00

2026-01-03T15:00

атака всу на село хорлы в херсонской области

херсонская область

новости

атаки всу

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/02/1152149045_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_cddcde6c4426ed9d3162dd8bb91c4452.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Количество пострадавших в результате ударов украинских дронов в новогоднюю ночь в селе Хорлы выросло до 60 человек. Такие данные РИА Новости Крым сообщил руководитель пресс-службы губернатора и правительства Херсонской области Владимир Василенко.Оперативно установить точное количество погибших и раненых сразу после удара не представилось возможным из-за сильного пожара.Ранее сообщалось, что количество погибших мирных жителей составляет 28 человек, пострадавших более 50. Не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ по Хорлам полностью сгорели, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В больницах Крыма по состоянию на 3 января остаются 12 раненных в Хорлах, двоих перевели на амбулаторное лечение.В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В пятницу в Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых детейВ Хорлах не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ полностью сгорелиЗахарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на село хорлы в херсонской области, херсонская область, новости, атаки всу, происшествия