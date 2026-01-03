Рейтинг@Mail.ru
Беспорядки в Иране - что известно - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260103/besporyadki-v-irane---chto-izvestno-1152158734.html
Беспорядки в Иране - что известно
Беспорядки в Иране - что известно - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Беспорядки в Иране - что известно
Протесты в Иране, начавшиеся из-за недовольства экономической ситуацией, начали превращаться в беспорядки и погромы со стрельбой. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T08:16
2026-01-03T08:16
иран
в мире
протесты
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110864/36/1108643630_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4f589801689606d6aa190d8802a11a05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ - 3 янв - РИА Новости Крым. Протесты в Иране, начавшиеся из-за недовольства экономической ситуацией, начали превращаться в беспорядки и погромы со стрельбой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Tasnim.Участники беспорядков перекрывали дороги, нарушая движение транспорта.Кроме того, группы вооруженных людей вышли на улицы в городе Сербала в провинции Эйлам на западе страны. На опубликованных агентством кадрах запечатлена стрельба из автоматов под лозунг "Смерть Хаменеи!".Также сообщается о небольших группах людей, вооруженных холодным и огнестрельным оружием или коктейлями Молотова, которые нападают на административные и общественные здания, в том числе и на мечети. Такие случаи зафиксированы на севере страны, в столице Тегеране, а также в Кередже, где протестующие сожгли флаг страны, забросали прохожих камнями под лозунги "Смерть диктатору!" и "Это не последняя битва — Пехлеви вернется!".В Тегеране 28 декабря начались акции протеста в связи с резким падением курса национальной валюты и стремительным ростом цен. Глава центрального банка страны Мохаммед Фарзин подал в отставку. Впоследствии протесты вспыхнули по всей стране и переросли в жесткие столкновения с силами правопорядка. Президент Масуд Пезешкиан 30 декабря поручил министру внутренних дел начать диалог с представителями протестующих.Участники беспорядков жгут полицейские автомобили и забрасывают силовиков камнями. Полиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и, как утверждают правозащитники, открывает по демонстрантам огонь. 2 января местные СМИ сообщили, что во время беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260102/gotovy-k-deystviyam-tramp-prigrozil-iranu-na-fone-besporyadkov-v-strane-1152150212.html
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110864/36/1108643630_0:0:484:363_1920x0_80_0_0_debe6e081cc93bd29eb98efcae5b860a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иран, в мире, протесты, новости, происшествия
Беспорядки в Иране - что известно

Протесты в Иране переросли в беспорядки со стрельбой - СМИ

08:16 03.01.2026
 
© Fotolia/ Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана
© Fotolia/ Borna_Mir
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ - 3 янв - РИА Новости Крым. Протесты в Иране, начавшиеся из-за недовольства экономической ситуацией, начали превращаться в беспорядки и погромы со стрельбой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
"Вечером в пятницу местная акция протеста ряда граждан Ирана прошла в городе Борджнурд (на северо-востоке Ирана - ред.) из-за колебаний валютного курса риала. В ряде районов протестующие отошли от предъявления экономических требований в сторону проведения погромов", — говорится в сообщении.
Участники беспорядков перекрывали дороги, нарушая движение транспорта.
Кроме того, группы вооруженных людей вышли на улицы в городе Сербала в провинции Эйлам на западе страны. На опубликованных агентством кадрах запечатлена стрельба из автоматов под лозунг "Смерть Хаменеи!".
Также сообщается о небольших группах людей, вооруженных холодным и огнестрельным оружием или коктейлями Молотова, которые нападают на административные и общественные здания, в том числе и на мечети. Такие случаи зафиксированы на севере страны, в столице Тегеране, а также в Кередже, где протестующие сожгли флаг страны, забросали прохожих камнями под лозунги "Смерть диктатору!" и "Это не последняя битва — Пехлеви вернется!".
В Тегеране 28 декабря начались акции протеста в связи с резким падением курса национальной валюты и стремительным ростом цен. Глава центрального банка страны Мохаммед Фарзин подал в отставку. Впоследствии протесты вспыхнули по всей стране и переросли в жесткие столкновения с силами правопорядка. Президент Масуд Пезешкиан 30 декабря поручил министру внутренних дел начать диалог с представителями протестующих.
Участники беспорядков жгут полицейские автомобили и забрасывают силовиков камнями. Полиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и, как утверждают правозащитники, открывает по демонстрантам огонь. 2 января местные СМИ сообщили, что во время беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Вчера, 11:35
"Готовы к действиям": Трамп пригрозил Ирану на фоне беспорядков в стране
 
ИранВ миреПротестыНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:01На Кубани полностью восстановлено ж/д сообщение после снегопадов
08:48"Человек-амфибия": снятый в Крыму кинохит вышел на экраны 64 года назад
08:28Крымский мост сейчас - ситуация на утро 3 января
08:16Беспорядки в Иране - что известно
07:57В Крыму подростки избили 11-летнего школьника - Бастрыкин ждет доклад
07:2422 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России
07:06Первая в новом году магнитная буря началась на Земле
00:01Какой сегодня праздник: 3 января
00:01Тепло Средиземного моря и дожди: погода в Крыму 3 января
21:45Теракт ВСУ в Хорлах и назначение Буданова*: главное за день
21:28Когда восстановят доступ в интернет абонентам "СимСтар" в Крыму
21:08Родным погибших при атаке ВСУ в Хорлах выплатят по 1,5 млн рублей
21:05Просто хотят подработать: как вовлекают детей в схемы мошенников
20:51Над Крымом отработала ПВО
20:45Праведный Иоанн Кронштадтский и два императора: встречи в Ливадии
20:38В Крыму военные вручили детям из интерната новогодние подарки
20:18Раненого при атаке на Хорлы ребенка планируют направить из Крыма в Москву
20:08Ситуация со светом на Фиоленте в Севастополе: как решают проблему
19:50Прокуратура помогла пожилой крымчанке-инвалиду отстоять свое жилье
19:33Погасшие звезды: кого не стало в 2025 году
Лента новостейМолния