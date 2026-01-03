https://crimea.ria.ru/20260103/besporyadki-v-irane---chto-izvestno-1152158734.html

Беспорядки в Иране - что известно

Беспорядки в Иране - что известно - РИА Новости Крым, 03.01.2026

Беспорядки в Иране - что известно

03.01.2026

2026-01-03

2026-01-03T08:16

2026-01-03T08:16

иран

в мире

протесты

новости

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ - 3 янв - РИА Новости Крым. Протесты в Иране, начавшиеся из-за недовольства экономической ситуацией, начали превращаться в беспорядки и погромы со стрельбой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Tasnim.Участники беспорядков перекрывали дороги, нарушая движение транспорта.Кроме того, группы вооруженных людей вышли на улицы в городе Сербала в провинции Эйлам на западе страны. На опубликованных агентством кадрах запечатлена стрельба из автоматов под лозунг "Смерть Хаменеи!".Также сообщается о небольших группах людей, вооруженных холодным и огнестрельным оружием или коктейлями Молотова, которые нападают на административные и общественные здания, в том числе и на мечети. Такие случаи зафиксированы на севере страны, в столице Тегеране, а также в Кередже, где протестующие сожгли флаг страны, забросали прохожих камнями под лозунги "Смерть диктатору!" и "Это не последняя битва — Пехлеви вернется!".В Тегеране 28 декабря начались акции протеста в связи с резким падением курса национальной валюты и стремительным ростом цен. Глава центрального банка страны Мохаммед Фарзин подал в отставку. Впоследствии протесты вспыхнули по всей стране и переросли в жесткие столкновения с силами правопорядка. Президент Масуд Пезешкиан 30 декабря поручил министру внутренних дел начать диалог с представителями протестующих.Участники беспорядков жгут полицейские автомобили и забрасывают силовиков камнями. Полиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и, как утверждают правозащитники, открывает по демонстрантам огонь. 2 января местные СМИ сообщили, что во время беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

