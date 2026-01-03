https://crimea.ria.ru/20260103/avtobus-s-turistami-perevernulsya-v-tulskoy-oblasti---10-postradavshikh-1152169578.html

Автобус с туристами перевернулся в Тульской области - 10 пострадавших

Автобус с туристами перевернулся в Тульской области - 10 пострадавших

2026-01-03T17:21

2026-01-03T17:21

2026-01-03T17:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Тульской области 10 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.По его данным, авария произошла в районе населенного пункта Колодези Богородицкого района. Туристический автобус следовал по маршруту Вологда - Себино. Он добавил, что остальные пассажиры находятся в пунктах временного размещения, развернутом в гостинице Богородицка. В областной прокуратуре сообщили, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил съезд автобуса на обочину, после чего он опрокинулся на правый бок. "Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги находится на контроле в межрайонной прокуратуре", - проинформировали в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

