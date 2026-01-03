Рейтинг@Mail.ru
Автобус с туристами перевернулся в Тульской области - 10 пострадавших - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Автобус с туристами перевернулся в Тульской области - 10 пострадавших
Автобус с туристами перевернулся в Тульской области - 10 пострадавших - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Автобус с туристами перевернулся в Тульской области - 10 пострадавших
В Тульской области 10 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
2026-01-03T17:21
2026-01-03T17:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Тульской области 10 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.По его данным, авария произошла в районе населенного пункта Колодези Богородицкого района. Туристический автобус следовал по маршруту Вологда - Себино. Он добавил, что остальные пассажиры находятся в пунктах временного размещения, развернутом в гостинице Богородицка. В областной прокуратуре сообщили, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил съезд автобуса на обочину, после чего он опрокинулся на правый бок. "Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги находится на контроле в межрайонной прокуратуре", - проинформировали в ведомстве.
Автобус с туристами перевернулся в Тульской области - 10 пострадавших

В Тульской области 10 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

17:21 03.01.2026
 
© Прокуратура Тульской областиАвтобус с туристами перевернулся в Тульской области
Автобус с туристами перевернулся в Тульской области
© Прокуратура Тульской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Тульской области 10 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
По его данным, авария произошла в районе населенного пункта Колодези Богородицкого района. Туристический автобус следовал по маршруту Вологда - Себино.

"В автобусе находился 31 человек, детей среди них нет. Погибших нет. В настоящее время в медицинские учреждения доставляются 10 человек", - написал Миляев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что остальные пассажиры находятся в пунктах временного размещения, развернутом в гостинице Богородицка.
В областной прокуратуре сообщили, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил съезд автобуса на обочину, после чего он опрокинулся на правый бок.
"Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги находится на контроле в межрайонной прокуратуре", - проинформировали в ведомстве.
