Армия США отказалась комментировать взрывы в Каракасе
Армия США отказалась комментировать причастность сил страны к взрывам в Каракасе - NYT
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В армии США отказались комментировать возможную причастность американских сил к взрывам в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает газета New York Times.
"Представитель американских военных в Вашингтоне заявила об осведомленности о сообщениях про взрывы в Каракасе, но не стала комментировать причастность США", - цитирует газету РИА Новости.
В свою очередь президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Организация Американских Государств (ОАГ) и ООН должны провести срочное заседание по бомбардировкам Венесуэлы вооруженными силами США.
"Сейчас идут бомбардировки Каракаса. Внимание всему миру: они атаковали Венесуэлу. Бьют ракетами. ОАГ и ООН должны незамедлительно провести заседание", - написал колумбийских лидер в соцсети X.
Ранее сообщалось, что в столице Венесуэлы Каракасе прогремели несколько взрывов.
Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
По данным СМИ, удар нанесен по порту Каракаса и по острову Маргарита в Карибском море - там сосредоточено много военных объектов.
Обострение между США и Венесуэлой
Президент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы
"иностранной террористической организацией", обвинив их в "краже американских активов", в частности, нефти, "добываемой на украденных у США месторождениях". Он также пригрозил, что США будут усиливать военную активность вокруг Венесуэлы.
Правительство Венесуэлы в своем коммюнике отвергло притязания президента США на природные ресурсы республики и выразило намерение вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.
С начала сентября США наносят удары по катерам у побережья Венесуэлы, которые якобы причастны к перевозке наркотиков. По словам Трампа, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей. Мадуро обвинил США в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна".
Нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы грозит непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария, предупредили в МИД России.
Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
