Армия России освободила село Бондарное в 28 километрах от Соледара
Армия России продолжает наступление. В результате предпринятых действий, был освобожден очередной населенный пункт на территории Донецкой народной Республики. РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T12:44
2026-01-03T12:44
2026-01-03T12:45
донецкая народная республика (днр)
новости сво
армия и флот
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наступление. В результате предпринятых действий, был освобожден очередной населенный пункт на территории Донецкой народной Республики.Только за прошлую неделю группировки войск России освободили девять населенных пунктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько украинцев готовы к уступкам территорий – опросНовости СВО: киевский режим потерял более 9000 боевиков за неделю
12:44 03.01.2026 (обновлено: 12:45 03.01.2026)