Армия России освободила село Бондарное в 28 километрах от Соледара
Армия России освободила село Бондарное в 28 километрах от Соледара
Армия России освободила село Бондарное в 28 километрах от Соледара - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Армия России освободила село Бондарное в 28 километрах от Соледара
Армия России продолжает наступление. В результате предпринятых действий, был освобожден очередной населенный пункт на территории Донецкой народной Республики. РИА Новости Крым, 03.01.2026
донецкая народная республика (днр)
новости сво
армия и флот
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наступление. В результате предпринятых действий, был освобожден очередной населенный пункт на территории Донецкой народной Республики.Только за прошлую неделю группировки войск России освободили девять населенных пунктов.
Армия России освободила село Бондарное в 28 километрах от Соледара

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наступление. В результате предпринятых действий, был освобожден очередной населенный пункт на территории Донецкой народной Республики.
Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Бондарное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении минобороны России.
Только за прошлую неделю группировки войск России освободили девять населенных пунктов.
Сколько украинцев готовы к уступкам территорий – опрос
Новости СВО: киевский режим потерял более 9000 боевиков за неделю
 
