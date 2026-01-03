https://crimea.ria.ru/20260103/armiya-rossii-osvobodila-selo-bondarnoe-v-28-kilometrakh-ot-soledara-1152163653.html

Армия России освободила село Бондарное в 28 километрах от Соледара

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наступление. В результате предпринятых действий, был освобожден очередной населенный пункт на территории Донецкой народной Республики.Только за прошлую неделю группировки войск России освободили девять населенных пунктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько украинцев готовы к уступкам территорий – опросНовости СВО: киевский режим потерял более 9000 боевиков за неделю

