Агрессия США в отношении Венесуэлы: реакция мира - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Агрессия США в отношении Венесуэлы: реакция мира
Агрессия США в отношении Венесуэлы: реакция мира
Агрессия США в отношении Венесуэлы: реакция мира
После американской агрессии в отношении Венесуэлы и ее лидера Николаса Мадуро, захваченного и вывезенного из страны супругой, незамедлительно последовала...
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. После американской агрессии в отношении Венесуэлы и ее лидера Николаса Мадуро, захваченного и вывезенного из страны супругой, незамедлительно последовала рекреация мировой общественности. Так, в ответ на известия об ударах президент Колумбии Густаво Петро призвал Организацию американских государств (ОАГ) и ООН срочно провести заседание по сложившейся ситуации. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес потребовал немедленной реакции международного сообщества на нападение США на Венесуэлу, а вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что Венесуэла не представляла угроз для США, военная операция Вашингтона не имеет под собой никаких оснований.Следом последовала официальная реакция МИД России, который назвал случившееся актом вооруженной агрессии США.В свою очередь зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев саркастично назвал происходящее в Венесуэле "отличным примером миротворчества США".Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что к нему поступили слова солидарности с народом Венесуэлы от президента Белоруссии Александра Лукашенко.Венесуэла на фоне атаки США получает слова солидарности от всего мира, сообщил глава МИД Иван Хиль.Соседи Венесуэлы по Южной Америке Чили и Уругвай однозначно возмущены нападением одной страны на другую. Президент Чили Габриэль Борич осудил военные действия США в отношении Венесуэлы и призвал к мирному урегулированию кризиса, а член комиссии по международным делам уругвайской правящей партии "Широкий фронт" и аналитик в сфере международных отношений Исмаэль Бланко заявил, что США растоптали устав ООН. В то же время президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал случившееся переходом границ допустимого и отметил, что атака, проведенная США против Венесуэлы, напоминает худшие эпизоды вмешательства в политическую жизнь Латинской Америки и являются опасным прецедентом для всего мира. Глава МИД Колумбии Роса Вильявисенсио передала Венесуэле и ее народу слова солидарности властей страны на фоне атаки США.Палестинское движение ХАМАС осудило удары США по Венесуэле и захват венесуэльского президента Николаса Мадуро, назвало это проявлением империализма Соединенных Штатов, говорится в заявлении организации. Тегеран также осудил действия США в отношении Венесуэлы, заявило министерство иностранных дел Ирана.Что касается реакции европейских стран, то известно, что сопредседатель фракции "Левые" в бундестаге Зерен Пельман назвал нападение США на Венесуэлу нарушением международного права и призвал правительство ФРГ осудить действия Вашингтона, а депутат парламента Нидерландов от Партии защиты животных Кристин Теуниссен призвала Гаагу ввести санкции в отношении США за незаконную атаку на Венесуэлу.В то же время премьер-министр Испания Педро Санчес призвал к деэскалации и ответственному подходу на фоне развития ситуации в Венесуэле."Мы призываем к деэскалации и ответственности. Необходимо соблюдать международное право и принципы Устава ООН ", - написал он в социальной сети X.Одновременно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя захват силами США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отметил, что "с хорошим парнем такого бы не случилось", а глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что любое решение по Венесуэле должно соответствовать международному праву и Уставу ООН.Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил после удара США по Венесуэле, что уважение к международному праву значительно подорвано.Генсек ООН Антониу Гутерреш убежден, что операция США против Венесуэлы представляет собой "опасный прецедент", так как она может иметь тревожные последствия для всего региона, заявил его представитель Стефан Дюжаррик.В МИД Китая резко осудили применение США силы против Венесуэлы.В то же время профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X выразил свое мнение в связи со случившимся в Южной Америке:"Сейчас мы все ждем непоколебимых действий от Еврокомииссии. Как минимум должны быть введены санкции в отношении импорта нефти и газа из США".В то же время он предположил, что от европейских лидеров не последует конкретных действий, поскольку "мы живем в мире двойных стандартов и ЕС — это самая коррумпированная и наднациональная структура из всех существующих".Все о ситуации - по ссылке &gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Агрессия США в отношении Венесуэлы: реакция мира

Ведущие политики стран мира отреагировали на удары США по Венесуэле

17:39 03.01.2026 (обновлено: 17:49 03.01.2026)
 
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERSНа этом скриншоте, полученном из видео, предоставленного агентством Reuters, вертолеты пролетают мимо столбов дыма, поднимающихся от взрывов в Каракасе, Венесуэла, 3 января 2026 года.
На этом скриншоте, полученном из видео, предоставленного агентством Reuters, вертолеты пролетают мимо столбов дыма, поднимающихся от взрывов в Каракасе, Венесуэла, 3 января 2026 года. - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. После американской агрессии в отношении Венесуэлы и ее лидера Николаса Мадуро, захваченного и вывезенного из страны супругой, незамедлительно последовала рекреация мировой общественности.
Так, в ответ на известия об ударах президент Колумбии Густаво Петро призвал Организацию американских государств (ОАГ) и ООН срочно провести заседание по сложившейся ситуации.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес потребовал немедленной реакции международного сообщества на нападение США на Венесуэлу, а вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что Венесуэла не представляла угроз для США, военная операция Вашингтона не имеет под собой никаких оснований.
Следом последовала официальная реакция МИД России, который назвал случившееся актом вооруженной агрессии США.
"Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости", - говорится в документе на сайте российского МИД.
В свою очередь зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев саркастично назвал происходящее в Венесуэле "отличным примером миротворчества США".
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что к нему поступили слова солидарности с народом Венесуэлы от президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Венесуэла на фоне атаки США получает слова солидарности от всего мира, сообщил глава МИД Иван Хиль.
Соседи Венесуэлы по Южной Америке Чили и Уругвай однозначно возмущены нападением одной страны на другую. Президент Чили Габриэль Борич осудил военные действия США в отношении Венесуэлы и призвал к мирному урегулированию кризиса, а член комиссии по международным делам уругвайской правящей партии "Широкий фронт" и аналитик в сфере международных отношений Исмаэль Бланко заявил, что США растоптали устав ООН.
В то же время президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал случившееся переходом границ допустимого и отметил, что атака, проведенная США против Венесуэлы, напоминает худшие эпизоды вмешательства в политическую жизнь Латинской Америки и являются опасным прецедентом для всего мира. Глава МИД Колумбии Роса Вильявисенсио передала Венесуэле и ее народу слова солидарности властей страны на фоне атаки США.
Палестинское движение ХАМАС осудило удары США по Венесуэле и захват венесуэльского президента Николаса Мадуро, назвало это проявлением империализма Соединенных Штатов, говорится в заявлении организации. Тегеран также осудил действия США в отношении Венесуэлы, заявило министерство иностранных дел Ирана.
Что касается реакции европейских стран, то известно, что сопредседатель фракции "Левые" в бундестаге Зерен Пельман назвал нападение США на Венесуэлу нарушением международного права и призвал правительство ФРГ осудить действия Вашингтона, а депутат парламента Нидерландов от Партии защиты животных Кристин Теуниссен призвала Гаагу ввести санкции в отношении США за незаконную атаку на Венесуэлу.
В то же время премьер-министр Испания Педро Санчес призвал к деэскалации и ответственному подходу на фоне развития ситуации в Венесуэле.
"Мы призываем к деэскалации и ответственности. Необходимо соблюдать международное право и принципы Устава ООН ", - написал он в социальной сети X.
Одновременно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя захват силами США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отметил, что "с хорошим парнем такого бы не случилось", а глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что любое решение по Венесуэле должно соответствовать международному праву и Уставу ООН.
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил после удара США по Венесуэле, что уважение к международному праву значительно подорвано.
"Любые военные действия вне мандата Совбеза ООН подтверждают то, что я часто подчеркиваю в дискуссиях с нашими партнерами, а именно глубокую эрозию международных правил, установленных при создании ООН после Второй мировой войны", - говорится в заявлении Бланара, опубликованном в социальной сети X в субботу.
Генсек ООН Антониу Гутерреш убежден, что операция США против Венесуэлы представляет собой "опасный прецедент", так как она может иметь тревожные последствия для всего региона, заявил его представитель Стефан Дюжаррик.
В МИД Китая резко осудили применение США силы против Венесуэлы.

"Китай глубоко потрясен и решительно осуждает вопиющее применение силы США против суверенного государства и их действия против президента", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В то же время профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X выразил свое мнение в связи со случившимся в Южной Америке:
"Сейчас мы все ждем непоколебимых действий от Еврокомииссии. Как минимум должны быть введены санкции в отношении импорта нефти и газа из США".
В то же время он предположил, что от европейских лидеров не последует конкретных действий, поскольку "мы живем в мире двойных стандартов и ЕС — это самая коррумпированная и наднациональная структура из всех существующих".
Все о ситуации - по ссылке >>>
