Рейтинг@Mail.ru
Храброе сердце Голливуда Мел Гибсон - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260103/Khrabroe-serdtse-Gollivuda-Mel-Gibson-1119117469.html
Храброе сердце Голливуда Мел Гибсон
Храброе сердце Голливуда Мел Гибсон - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Храброе сердце Голливуда Мел Гибсон
"Безумный Макс" пустошей, "смертельное оружие" Лос-Анджелеса и истинный знаток женских желаний Мэл Гибсон родился в США 3 января 1956 года в семье... РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T18:45
2026-01-03T19:18
общество
новости
звезды и судьбы
в мире
кино
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/02/1119117669_0:29:785:471_1920x0_80_0_0_aa0b544a0e792d7fdbd504656ab623ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. "Безумный Макс" пустошей, "смертельное оружие" Лос-Анджелеса и истинный знаток женских желаний Мэл Гибсон родился в США 3 января 1956 года в семье ирландцев-католиков. О его семье известно многое, но акцентируем мы внимание на том, что у Гибсона десять братьев и сестер... Первую роль он сыграл в фильме Кристофера Фрайзера "Летний город". Триллер получил неплохие оценки кинокритиков. А сам Гибсон – нет. Тем не менее, в 1979 году он получает главную роль в культовом фильме "Безумный Макс". Ленту тепло встречают зрители и критики, она становится стартовой точкой для "дизельпанка" в кино и демонстрирует, как при скромном бюджете в 300 тысяч долларов можно снять действительно интересный и зрелищный фильм.Мел Гибсон в роли офицера Макса Рокатански получает всеобщее признание. Правда, сам актер начинает страдать от комплекса неполноценности из-за своего роста (кстати, вполне себе средние 177 см - вспомним для сравнения хотя бы Тома Круза), много пьет и лихо лупит оппонентов. Разухабистое поведение делает его, мягко сказать, не сильно популярным в глазах коллег.Но владельцы франшизы "Безумный Макс" плевать на все это хотели. Публика ждала возвращения в пустоши Макса Рокатански - и никто не мог заменить Гибсона в этой роли. "Безумный Макс 2: Воин дороги" (1981) собрал 23,5 миллиона долларов при бюджете в 4,5.Кстати, в этот же период он женится на Робин Мур, и за 19 лет брака у них рождается семь детей.Австралийская лента открывает Гибсону дорогу в Голливуд. Первой лентой в США становится "Баунти" - приключенческий исторический фильм, который провалился в прокате: при бюджете в 25 миллионов долларов он с трудом собирает 8,5. Тем не менее, современные критики относятся к нему достаточно снисходительно.Следом Гибсон попадает в один из самых удачных проектов в своей карьере - "Смертельное оружие". Вместе с Дэнни Гловером они снимаются еще в трех фильмах-продолжениях, а герой Гибсона – полицейский Мартин Риггс из Лос-Анджелеса, работающий в отделе убийств, - попадает в список величайших кинематографических персонажей журнала Empire.В начале 90-х Мел создает свою собственную кинокомпанию Icon Production, и вскоре на экраны выходит его дебютная работа "Человек без лица" – успешная драма о дружбе несносного подростка и обезображенного отшельника. Видимо, решив, что с рук ему будет сходить все, Гибсон в интервью газете "Эль Паис" высказывает гомофобные идеи. Начинается скандал. На призывы извиниться перед гомосексуалистами он отвечает: "Я извинюсь, когда ад замерзнет. Они могут отвалить". Окончательно в роли талантливого режиссера он укрепляется, выпустив в свет легендарный фильм – "Храброе сердце", исторический боевик о борьбе гордого шотландского народа за независимость во главе с национальным героем Уильямом Уолессом. Мел Гибсон снимает себя в главной роли, и он тут "на своем месте". Фильм становится невероятно популярным, собирает в мире более 200 миллионов долларов при бюджете в 72, номинируется на "Оскар" в 10 номинациях, в пяти побеждает. Кроме того, Гибсон получает "Золотой глобус" как лучший режиссер.В двухтысячных ирландец продолжает свой победный марш в Голливуде. Сначала он снимается в фильме Роланда Эммериха "Патриот", а потом завоевывает миллионы женских сердец, снявшись в комединой мелодраме Нэнси Майерс "Чего хотят женщины" (он там еще с риском для жизни пытается делать восковую эпиляцию).Вроде бы все по шаблону, но... В 2004 году Гибсон снимает фильм, который потряс мир крайне жестокими и реалистичными сценами. Но дело даже не в этом. Убежденный католик снял "Страсти Христовы" - художественный фильм, сюжет которого детально "имитирует" последние 12 часов жизни Иисуса Христа. Мир буквально раскололся на два лагеря: одни называли ленту чуть ли не откровением, другие заявляли, что Гибсон пытается посеять вражду между иудеями и христианами. Много обвинений в богохульстве.В 2006 году он продолжает режиссерскую карьеру - и снова "нестандарт": на большие экраны выходит виртуозно снятый фильм "Апокалипсис", посвященный закату цивилизации майя. Все герои фильма говорят на редчайшем языке юкатек (один из языков майя), для зрителя - титры, никакой привычной озвучки, это производит сильный эффект "погружения". Фильм стал потрясением - Гибсон открыл нам окно размеров с экран, через которое мы увидели и услышали абсолютно иных людей в абсолютно ином мире. Как другая планета, целая цивилизация - великая. Мертвая.После этого наступает десятилетний режиссерский перерыв. За это время Гибсон успевает сняться в провальном фильме "Неудержимые 3", неудачной комедии "Здравствуй, папа, Новый год!", и еще паре фильмов, не получивших особую популярность.В 2010-м он сообщает об отношениях с пианисткой Оксаной Григорьевой. У пары рождается дочь, но они все равно расходятся. В 2012-м становится известно о новом романе актера – с наездницей-акробаткой Эшли Кусато.Лишь в 2016 году он выпускает свою очередную ленту "По соображениям совести". Фильм посвящен подвигу медика Дэзмонда Доссе, который спасал жизни сослуживцев во время битвы за Окинаву. Его история привлекла внимание киношников потому, что он был первым идейным уклонистом в армии США, награжденный медалью Почета и, несмотря на участие во Второй Мировой войне, ни разу не взял оружие в руки. Фильм получает два "Оскара" за лучший звук и монтаж и "Золотую малину" за восстановление репутации.В 2020 году Мел Гибсон грозился "выкатить" научно-фантастический фильм "День курка", в котором он сыграл отставного спецназовца, попавшего во временную петлю, из-за чего он постоянно попадает в день, когда его убивают. Но показ перенесли на 2021 год.Сегодня Гибсону 70 лет, за спиной много отличных фильмов, наград, громких скандалов. Ему удается идти по кромке: зрители помнят сначала его яркую игру и режиссерские успехи, а потом уже вспоминаются пьяное вождение, на котором он неоднократно попадался, гомофобия, антисемитские высказывания... Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251231/Mne-nravitsya-moe-odinochestvo-ser-lyudoed-Entoni-Khopkins-1119094211.html
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/02/1119117669_59:0:726:500_1920x0_80_0_0_dc17e30242cc80f8bf3a77efe4165cf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости, звезды и судьбы, в мире, кино, сша
Храброе сердце Голливуда Мел Гибсон

Мэл Гибсон и его кино

18:45 03.01.2026 (обновлено: 19:18 03.01.2026)
 
© Фото: kinopoisk.ruМел Гибсон
Мел Гибсон
© Фото: kinopoisk.ru
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. "Безумный Макс" пустошей, "смертельное оружие" Лос-Анджелеса и истинный знаток женских желаний Мэл Гибсон родился в США 3 января 1956 года в семье ирландцев-католиков. О его семье известно многое, но акцентируем мы внимание на том, что у Гибсона десять братьев и сестер...
Первую роль он сыграл в фильме Кристофера Фрайзера "Летний город". Триллер получил неплохие оценки кинокритиков. А сам Гибсон – нет. Тем не менее, в 1979 году он получает главную роль в культовом фильме "Безумный Макс". Ленту тепло встречают зрители и критики, она становится стартовой точкой для "дизельпанка" в кино и демонстрирует, как при скромном бюджете в 300 тысяч долларов можно снять действительно интересный и зрелищный фильм.
Мел Гибсон в роли офицера Макса Рокатански получает всеобщее признание. Правда, сам актер начинает страдать от комплекса неполноценности из-за своего роста (кстати, вполне себе средние 177 см - вспомним для сравнения хотя бы Тома Круза), много пьет и лихо лупит оппонентов. Разухабистое поведение делает его, мягко сказать, не сильно популярным в глазах коллег.
Но владельцы франшизы "Безумный Макс" плевать на все это хотели. Публика ждала возвращения в пустоши Макса Рокатански - и никто не мог заменить Гибсона в этой роли. "Безумный Макс 2: Воин дороги" (1981) собрал 23,5 миллиона долларов при бюджете в 4,5.
© Фото: kinopoisk.ruКадр из фильма "Безумный Макс 2: Воин дороги"
Кадр из фильма Безумный Макс 2: Воин дороги
© Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Безумный Макс 2: Воин дороги"
Кстати, в этот же период он женится на Робин Мур, и за 19 лет брака у них рождается семь детей.
Австралийская лента открывает Гибсону дорогу в Голливуд. Первой лентой в США становится "Баунти" - приключенческий исторический фильм, который провалился в прокате: при бюджете в 25 миллионов долларов он с трудом собирает 8,5. Тем не менее, современные критики относятся к нему достаточно снисходительно.
© Фото: kinopoisk.ruКадр из фильма "Смертельное оружие"
Кадр из фильма Смертельное оружие
© Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Смертельное оружие"
Следом Гибсон попадает в один из самых удачных проектов в своей карьере - "Смертельное оружие". Вместе с Дэнни Гловером они снимаются еще в трех фильмах-продолжениях, а герой Гибсона – полицейский Мартин Риггс из Лос-Анджелеса, работающий в отделе убийств, - попадает в список величайших кинематографических персонажей журнала Empire.
Энтони Хопкинс
31 декабря 2025, 20:15
"Мне нравится мое одиночество": сэр людоед Энтони Хопкинс
В начале 90-х Мел создает свою собственную кинокомпанию Icon Production, и вскоре на экраны выходит его дебютная работа "Человек без лица" – успешная драма о дружбе несносного подростка и обезображенного отшельника. Видимо, решив, что с рук ему будет сходить все, Гибсон в интервью газете "Эль Паис" высказывает гомофобные идеи. Начинается скандал. На призывы извиниться перед гомосексуалистами он отвечает: "Я извинюсь, когда ад замерзнет. Они могут отвалить".
Окончательно в роли талантливого режиссера он укрепляется, выпустив в свет легендарный фильм – "Храброе сердце", исторический боевик о борьбе гордого шотландского народа за независимость во главе с национальным героем Уильямом Уолессом. Мел Гибсон снимает себя в главной роли, и он тут "на своем месте". Фильм становится невероятно популярным, собирает в мире более 200 миллионов долларов при бюджете в 72, номинируется на "Оскар" в 10 номинациях, в пяти побеждает. Кроме того, Гибсон получает "Золотой глобус" как лучший режиссер.
© Фото: kinopoisk.ruКадр из фильма "Храброе сердце"
Кадр из фильма Храброе сердце
© Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Храброе сердце"
В двухтысячных ирландец продолжает свой победный марш в Голливуде. Сначала он снимается в фильме Роланда Эммериха "Патриот", а потом завоевывает миллионы женских сердец, снявшись в комединой мелодраме Нэнси Майерс "Чего хотят женщины" (он там еще с риском для жизни пытается делать восковую эпиляцию).
© Фото: kinopoisk.ruКадр из фильма "Чего хотят женщины"
Кадр из фильма Чего хотят женщины
© Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Чего хотят женщины"
Вроде бы все по шаблону, но... В 2004 году Гибсон снимает фильм, который потряс мир крайне жестокими и реалистичными сценами. Но дело даже не в этом. Убежденный католик снял "Страсти Христовы" - художественный фильм, сюжет которого детально "имитирует" последние 12 часов жизни Иисуса Христа. Мир буквально раскололся на два лагеря: одни называли ленту чуть ли не откровением, другие заявляли, что Гибсон пытается посеять вражду между иудеями и христианами. Много обвинений в богохульстве.
В 2006 году он продолжает режиссерскую карьеру - и снова "нестандарт": на большие экраны выходит виртуозно снятый фильм "Апокалипсис", посвященный закату цивилизации майя. Все герои фильма говорят на редчайшем языке юкатек (один из языков майя), для зрителя - титры, никакой привычной озвучки, это производит сильный эффект "погружения". Фильм стал потрясением - Гибсон открыл нам окно размеров с экран, через которое мы увидели и услышали абсолютно иных людей в абсолютно ином мире. Как другая планета, целая цивилизация - великая. Мертвая.
После этого наступает десятилетний режиссерский перерыв. За это время Гибсон успевает сняться в провальном фильме "Неудержимые 3", неудачной комедии "Здравствуй, папа, Новый год!", и еще паре фильмов, не получивших особую популярность.
В 2010-м он сообщает об отношениях с пианисткой Оксаной Григорьевой. У пары рождается дочь, но они все равно расходятся. В 2012-м становится известно о новом романе актера – с наездницей-акробаткой Эшли Кусато.
Перерыв в режиссерской деятельности сам Мел Гибсон в шутку называет "мужской менопаузой".
Лишь в 2016 году он выпускает свою очередную ленту "По соображениям совести". Фильм посвящен подвигу медика Дэзмонда Доссе, который спасал жизни сослуживцев во время битвы за Окинаву. Его история привлекла внимание киношников потому, что он был первым идейным уклонистом в армии США, награжденный медалью Почета и, несмотря на участие во Второй Мировой войне, ни разу не взял оружие в руки. Фильм получает два "Оскара" за лучший звук и монтаж и "Золотую малину" за восстановление репутации.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Мел Гибсон в роли Томаса Кравена в фильме режиссера Мартина Кэмпбелла "Возмездие"
Актер Мел Гибсон в роли Томаса Кравена в фильме режиссера Мартина Кэмпбелла Возмездие - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Актер Мел Гибсон в роли Томаса Кравена в фильме режиссера Мартина Кэмпбелла "Возмездие"
В 2020 году Мел Гибсон грозился "выкатить" научно-фантастический фильм "День курка", в котором он сыграл отставного спецназовца, попавшего во временную петлю, из-за чего он постоянно попадает в день, когда его убивают. Но показ перенесли на 2021 год.
Сегодня Гибсону 70 лет, за спиной много отличных фильмов, наград, громких скандалов. Ему удается идти по кромке: зрители помнят сначала его яркую игру и режиссерские успехи, а потом уже вспоминаются пьяное вождение, на котором он неоднократно попадался, гомофобия, антисемитские высказывания...
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ОбществоНовостиЗвезды и судьбыВ миреКиноСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:21На Украине количество инвалидов за 4 года выросло на 700 тысяч
18:45Храброе сердце Голливуда Мел Гибсон
18:28Москва призвала США освободить Мадуро и его жену
18:12Ситуация на Крымском мосту: ждать проезда приходится до 4-х часов
18:02В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом
17:39Агрессия США в отношении Венесуэлы: реакция мира
17:30Трамп не исключил новых ударов по Венесуэле
17:21Автобус с туристами перевернулся в Тульской области - 10 пострадавших
17:09Тела двоих детей обнаружили в одной из квартир в Усть-Илимске
16:52Полнолуние и звезды-близнецы – небо с субботы на воскресенье удивит
16:26Зеленский предложил Шмыгалю пост первого вице-премьера
16:19Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда
16:09Мусульманские сектанты испортили старинную крымскую мечеть - ДУМК
15:52Захваченному Мадуро и его жене в США предъявили обвинения и будут судить
15:35В Крыму спасатели вытаскивали машины из снежных заносов
15:22На ЗАЭС отключена резервная линия питания
15:00Число пострадавших от удара ВСУ по Хорлам выросло до 60
14:46В Севастополе горел двухэтажный дом на 120 "квадратах"
14:34В больницах Крыма продолжают лечение 12 раненных при атаке ВСУ на Хорлы
14:25В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых детей
Лента новостейМолния