Храброе сердце Голливуда Мел Гибсон

Храброе сердце Голливуда Мел Гибсон - РИА Новости Крым, 03.01.2026

Храброе сердце Голливуда Мел Гибсон

"Безумный Макс" пустошей, "смертельное оружие" Лос-Анджелеса и истинный знаток женских желаний Мэл Гибсон родился в США 3 января 1956 года в семье...

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. "Безумный Макс" пустошей, "смертельное оружие" Лос-Анджелеса и истинный знаток женских желаний Мэл Гибсон родился в США 3 января 1956 года в семье ирландцев-католиков. О его семье известно многое, но акцентируем мы внимание на том, что у Гибсона десять братьев и сестер... Первую роль он сыграл в фильме Кристофера Фрайзера "Летний город". Триллер получил неплохие оценки кинокритиков. А сам Гибсон – нет. Тем не менее, в 1979 году он получает главную роль в культовом фильме "Безумный Макс". Ленту тепло встречают зрители и критики, она становится стартовой точкой для "дизельпанка" в кино и демонстрирует, как при скромном бюджете в 300 тысяч долларов можно снять действительно интересный и зрелищный фильм.Мел Гибсон в роли офицера Макса Рокатански получает всеобщее признание. Правда, сам актер начинает страдать от комплекса неполноценности из-за своего роста (кстати, вполне себе средние 177 см - вспомним для сравнения хотя бы Тома Круза), много пьет и лихо лупит оппонентов. Разухабистое поведение делает его, мягко сказать, не сильно популярным в глазах коллег.Но владельцы франшизы "Безумный Макс" плевать на все это хотели. Публика ждала возвращения в пустоши Макса Рокатански - и никто не мог заменить Гибсона в этой роли. "Безумный Макс 2: Воин дороги" (1981) собрал 23,5 миллиона долларов при бюджете в 4,5.Кстати, в этот же период он женится на Робин Мур, и за 19 лет брака у них рождается семь детей.Австралийская лента открывает Гибсону дорогу в Голливуд. Первой лентой в США становится "Баунти" - приключенческий исторический фильм, который провалился в прокате: при бюджете в 25 миллионов долларов он с трудом собирает 8,5. Тем не менее, современные критики относятся к нему достаточно снисходительно.Следом Гибсон попадает в один из самых удачных проектов в своей карьере - "Смертельное оружие". Вместе с Дэнни Гловером они снимаются еще в трех фильмах-продолжениях, а герой Гибсона – полицейский Мартин Риггс из Лос-Анджелеса, работающий в отделе убийств, - попадает в список величайших кинематографических персонажей журнала Empire.В начале 90-х Мел создает свою собственную кинокомпанию Icon Production, и вскоре на экраны выходит его дебютная работа "Человек без лица" – успешная драма о дружбе несносного подростка и обезображенного отшельника. Видимо, решив, что с рук ему будет сходить все, Гибсон в интервью газете "Эль Паис" высказывает гомофобные идеи. Начинается скандал. На призывы извиниться перед гомосексуалистами он отвечает: "Я извинюсь, когда ад замерзнет. Они могут отвалить". Окончательно в роли талантливого режиссера он укрепляется, выпустив в свет легендарный фильм – "Храброе сердце", исторический боевик о борьбе гордого шотландского народа за независимость во главе с национальным героем Уильямом Уолессом. Мел Гибсон снимает себя в главной роли, и он тут "на своем месте". Фильм становится невероятно популярным, собирает в мире более 200 миллионов долларов при бюджете в 72, номинируется на "Оскар" в 10 номинациях, в пяти побеждает. Кроме того, Гибсон получает "Золотой глобус" как лучший режиссер.В двухтысячных ирландец продолжает свой победный марш в Голливуде. Сначала он снимается в фильме Роланда Эммериха "Патриот", а потом завоевывает миллионы женских сердец, снявшись в комединой мелодраме Нэнси Майерс "Чего хотят женщины" (он там еще с риском для жизни пытается делать восковую эпиляцию).Вроде бы все по шаблону, но... В 2004 году Гибсон снимает фильм, который потряс мир крайне жестокими и реалистичными сценами. Но дело даже не в этом. Убежденный католик снял "Страсти Христовы" - художественный фильм, сюжет которого детально "имитирует" последние 12 часов жизни Иисуса Христа. Мир буквально раскололся на два лагеря: одни называли ленту чуть ли не откровением, другие заявляли, что Гибсон пытается посеять вражду между иудеями и христианами. Много обвинений в богохульстве.В 2006 году он продолжает режиссерскую карьеру - и снова "нестандарт": на большие экраны выходит виртуозно снятый фильм "Апокалипсис", посвященный закату цивилизации майя. Все герои фильма говорят на редчайшем языке юкатек (один из языков майя), для зрителя - титры, никакой привычной озвучки, это производит сильный эффект "погружения". Фильм стал потрясением - Гибсон открыл нам окно размеров с экран, через которое мы увидели и услышали абсолютно иных людей в абсолютно ином мире. Как другая планета, целая цивилизация - великая. Мертвая.После этого наступает десятилетний режиссерский перерыв. За это время Гибсон успевает сняться в провальном фильме "Неудержимые 3", неудачной комедии "Здравствуй, папа, Новый год!", и еще паре фильмов, не получивших особую популярность.В 2010-м он сообщает об отношениях с пианисткой Оксаной Григорьевой. У пары рождается дочь, но они все равно расходятся. В 2012-м становится известно о новом романе актера – с наездницей-акробаткой Эшли Кусато.Лишь в 2016 году он выпускает свою очередную ленту "По соображениям совести". Фильм посвящен подвигу медика Дэзмонда Доссе, который спасал жизни сослуживцев во время битвы за Окинаву. Его история привлекла внимание киношников потому, что он был первым идейным уклонистом в армии США, награжденный медалью Почета и, несмотря на участие во Второй Мировой войне, ни разу не взял оружие в руки. Фильм получает два "Оскара" за лучший звук и монтаж и "Золотую малину" за восстановление репутации.В 2020 году Мел Гибсон грозился "выкатить" научно-фантастический фильм "День курка", в котором он сыграл отставного спецназовца, попавшего во временную петлю, из-за чего он постоянно попадает в день, когда его убивают. Но показ перенесли на 2021 год.Сегодня Гибсону 70 лет, за спиной много отличных фильмов, наград, громких скандалов. Ему удается идти по кромке: зрители помнят сначала его яркую игру и режиссерские успехи, а потом уже вспоминаются пьяное вождение, на котором он неоднократно попадался, гомофобия, антисемитские высказывания... Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

