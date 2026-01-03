https://crimea.ria.ru/20260103/22-bespilotnika-vsu-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1152158535.html
22 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России
2026-01-03T07:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 22 украинских БПЛА, в том числе над Крымом и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Накануне вечером украинские беспилотники также были сбиты над Крымом и Азовским морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил УкраиныНад Крымом и Азовским морем в новогоднюю ночь сбили 40 БПЛА Дрон с фугасным снарядом - как ВСУ атаковали резиденцию Путина
