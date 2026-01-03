Рейтинг@Mail.ru
22 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 03.01.2026
22 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России
22 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 03.01.2026
22 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России
Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 22 украинских БПЛА, в том числе над Крымом и акваторией Азовского моря. Об этом... РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 22 украинских БПЛА, в том числе над Крымом и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Накануне вечером украинские беспилотники также были сбиты над Крымом и Азовским морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил УкраиныНад Крымом и Азовским морем в новогоднюю ночь сбили 40 БПЛА Дрон с фугасным снарядом - как ВСУ атаковали резиденцию Путина
пво, атаки всу, азовское море, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
22 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России

Над Крымом и другими регионами России за ночь сбили 22 беспилотника ВСУ

07:24 03.01.2026 (обновлено: 07:28 03.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 22 украинских БПЛА, в том числе над Крымом и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 12 БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым, 6 - над территорией Краснодарского края, два - над Ростовской областью и по одному - над территорией Республики Адыгея и над акваторией Азовского моря.
Накануне вечером украинские беспилотники также были сбиты над Крымом и Азовским морем.
