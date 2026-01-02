https://crimea.ria.ru/20260102/zhenschina-sbila-dvukh-detey-na-peshekhodnom-perekhode-v-krasnoyarskom-krae-1152155279.html

Женщина сбила двух детей на пешеходном переходе в Красноярском крае

Женщина сбила двух детей на пешеходном переходе в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 02.01.2026

Женщина сбила двух детей на пешеходном переходе в Красноярском крае

Женщина-водитель на полной скорости сбила двух семилетних девочек на пешеходном переходе в красноярском городе Кодинск, дети с травмами госпитализированы в... РИА Новости Крым, 02.01.2026

СИФМЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Женщина-водитель на полной скорости сбила двух семилетних девочек на пешеходном переходе в красноярском городе Кодинск, дети с травмами госпитализированы в медучреждение, сообщили журналистам в краевом главке МВД.По данным ведомства, дети доставлены в медицинское учреждение с травмами.Дорожно-транспортное происшествие зафиксировала уличная видеокамера. На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как девочки подошли к дороге и остановились перед пешеходным переходом. В это время с прилегающей территории выезжала иномарка и остановилась, чтобы пропустить их. Однако по главной дороге в тот же момент двигался автомобиль женщины, которая, не снижая скорости, сбила девочек, и одна из них оказалась под колесом. На помощь пострадавшим сбежались прохожие, которые стали очевидцами происшествия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

