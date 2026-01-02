https://crimea.ria.ru/20260102/zhenschina-sbila-dvukh-detey-na-peshekhodnom-perekhode-v-krasnoyarskom-krae-1152155279.html
Женщина сбила двух детей на пешеходном переходе в Красноярском крае
Женщина сбила двух детей на пешеходном переходе в Красноярском крае
2026-01-02T17:30
СИФМЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Женщина-водитель на полной скорости сбила двух семилетних девочек на пешеходном переходе в красноярском городе Кодинск, дети с травмами госпитализированы в медучреждение, сообщили журналистам в краевом главке МВД.
"Сегодня в 14 часов (10.00 мск) 36-летняя женщина-водитель, двигаясь на автомобиле SsangYong по проспекту Ленинского комсомола (в Кодинске - ред.), совершила наезд на двух семилетних девочек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, дети доставлены в медицинское учреждение с травмами.
Дорожно-транспортное происшествие зафиксировала уличная видеокамера. На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как девочки подошли к дороге и остановились перед пешеходным переходом. В это время с прилегающей территории выезжала иномарка и остановилась, чтобы пропустить их. Однако по главной дороге в тот же момент двигался автомобиль женщины, которая, не снижая скорости, сбила девочек, и одна из них оказалась под колесом. На помощь пострадавшим сбежались прохожие, которые стали очевидцами происшествия.
