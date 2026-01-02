https://crimea.ria.ru/20260102/zelenskiy-naznachil-novogo-nachalnika-gur-minoborony-ukrainy-1152155983.html
Зеленский назначил нового начальника ГУР минобороны Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины возглавил Олег Иващенко, который до этого руководил службой внешней разведки. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.По словам Зеленского, главной задачей Иващенко на новом посту должно стать "уменьшение российского экономического потенциала, в особенности нефтяного экспорта".Предыдущий начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов* возглавил офис Зеленского. Олег Иващенко руководил службой внешней разведки Украины с марта 2024 года. Также в свое время работал первым заместителем начальника ГУР минобороны Украины.Также Зеленский в пятницу сообщил, что свой пост покинет начальник государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, который продолжит работу в системе органов внутренних дел. Кандидатуру нового руководителя погранслужбы представит глава МВД Игорь Клименко.*Внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
