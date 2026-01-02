https://crimea.ria.ru/20260102/vypit-kofe-v-krymu-i-ubit-russkikh-samye-gromkie-zayavleniya-budanova-1152156217.html

"Выпить кофе в Крыму и убить русских": самые громкие заявления Буданова*

"Выпить кофе в Крыму и убить русских": самые громкие заявления Буданова*

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Внесенный в России в список экстремистов и террористов Кирилл Буданов* согласился возглавить офис Владимира Зеленского. До этого он руководил главным управлением разведки минобороны Украины. На этом посту он отметился уголовным делом, возбужденным против него в России по обвинению в совершении террористических актов, а также рядом громких заявлений и обещаний, в том числе касающихся Крыма.РИА Новости Крым проводит подборку самых громких и одиозных заявлений нового главы офиса Зеленского.В декабре 2022 года Буданов* в интервью одному из украинских СМИ пообещал, что ВСУ "зайдут в Крым с оружием в руках".В том же 2022-м глава ГУР заявлял, что украинские войска "могут деоккупировать территорию Крыма в конце весны 2023 года и, возможно, летом".Свои угрозы полуострову Буданов* в одном из интервью приправил красивым обещанием "выпить кофе в Ялте". Позже украинские СМИ припомнили ему это высказывание. По словам журналистов, подобные заявления говорят о систематической лжи властных кругов на Украине, которая время СВО "приобрела такие масштабы, что о ней публично заговорили в самых высоких властных и военных кабинетах".В сентябре 2023го Буданов* уверял, что ВСУ располагают резервами для того, чтобы к зиме разрезать сухопутный коридор между Россией и Крымом, и что у украинской армии есть для этого резервы. И говорил, что в случае захвата Крыма он в первую очередь отправится в "свой родной город Севастополь".Также начальник украинской военной разведки неоднократно обещал разрушить Крымский мост.Крымчан Буданов* называл людьми "не просто нелояльными, а с видоизмененной психикой", которые подлежат привлечению к "справедливой ответственности". А в отношении "определенных людей за их поступки", по его словам, подразумевается только "физическое уничтожение".В мае 2023-го Буданов* в интервью Yahoo! News пообещал "убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".В июне 2024 года в интервью американскому СМИ он заявил, что переговоры с Россией вести не нужно, и у Киева "нет другого выхода, как вернуть оккупированные территории". Однако полтора года спустя, в декабре 2025-го, Буданов* уже утверждает, что без переговоров с РФ урегулирование невозможно, поэтому их нужно проводить. Следственный комитет России заочно предъявил Буданову* обвинение в причастности к совершению 104 терактов. Басманный суд Москвы заочно его арестовал. С 14 декабря 2023 года он находится в розыске по линии МВД РФ. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес Буданова* в список террористов и экстремистов.*внесен в России в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

