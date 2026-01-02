ВСУ ударили ракетами по центру Белгорода

https://crimea.ria.ru/20260102/vsu-udarili-raketami-po-tsentru-belgoroda-1152150745.html
Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, ранены две женщины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T12:02
2026-01-02T12:02
2026-01-02T12:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, ранены две женщины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Одну женщину с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма и баротравма" медики доставили в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, транспортировали городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, отметил Гладков.Также в результате обстрела выбиты окна в частном доме и порядка 40 квартирах трех многоквартирных домов. Кроме того, повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта. Осколками посечено семь автомобилей, добавил губернаторВсе оперативные службы работают на местах, последствия атаки уточняются.
белгород
белгородская область
12:02 02.01.2026 (обновлено: 12:10 02.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, ранены две женщины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Враг нанес ракетный удар по центру Белгорода. Пострадали две мирные жительницы", - написал он в своем Telegram-канале.
Одну женщину с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма и баротравма" медики доставили в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, транспортировали городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, отметил Гладков.
Также в результате обстрела выбиты окна в частном доме и порядка 40 квартирах трех многоквартирных домов. Кроме того, повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта. Осколками посечено семь автомобилей, добавил губернатор
Все оперативные службы работают на местах, последствия атаки уточняются.
