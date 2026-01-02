https://crimea.ria.ru/20260102/vsu-udarili-raketami-po-tsentru-belgoroda-1152150745.html

ВСУ ударили ракетами по центру Белгорода

Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, ранены две женщины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.01.2026

2026-01-02T12:02

2026-01-02T12:02

2026-01-02T12:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, ранены две женщины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Одну женщину с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма и баротравма" медики доставили в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, транспортировали городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, отметил Гладков.Также в результате обстрела выбиты окна в частном доме и порядка 40 квартирах трех многоквартирных домов. Кроме того, повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта. Осколками посечено семь автомобилей, добавил губернаторВсе оперативные службы работают на местах, последствия атаки уточняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по мирному авто в Белгородской области: ранены мужчина и ребенок Новый удар ВСУ по Белгородской области – погиб мужчина и ранен ребенок ВСУ ударили по Белгородской области: один мирный житель погиб и 10 ранены

2026

