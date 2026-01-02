Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили ракетами по центру Белгорода
https://crimea.ria.ru/20260102/vsu-udarili-raketami-po-tsentru-belgoroda-1152150745.html
ВСУ ударили ракетами по центру Белгорода
ВСУ ударили ракетами по центру Белгорода - РИА Новости Крым, 02.01.2026
ВСУ ударили ракетами по центру Белгорода
Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, ранены две женщины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.01.2026
вячеслав гладков
новости
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/02/1152150626_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7e8dbdadabcce595bb0d042764eabb5e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, ранены две женщины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Одну женщину с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма и баротравма" медики доставили в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, транспортировали городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, отметил Гладков.Также в результате обстрела выбиты окна в частном доме и порядка 40 квартирах трех многоквартирных домов. Кроме того, повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта. Осколками посечено семь автомобилей, добавил губернаторВсе оперативные службы работают на местах, последствия атаки уточняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по мирному авто в Белгородской области: ранены мужчина и ребенок Новый удар ВСУ по Белгородской области – погиб мужчина и ранен ребенок ВСУ ударили по Белгородской области: один мирный житель погиб и 10 ранены
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
Новости
вячеслав гладков, новости, белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия
ВСУ ударили ракетами по центру Белгорода

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода – пострадали два человека

12:02 02.01.2026 (обновлено: 12:10 02.01.2026)
 
ВСУ ударили ракетами по центру Белгорода
ВСУ ударили ракетами по центру Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, ранены две женщины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Враг нанес ракетный удар по центру Белгорода. Пострадали две мирные жительницы", - написал он в своем Telegram-канале.
Одну женщину с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма и баротравма" медики доставили в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, транспортировали городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, отметил Гладков.
Также в результате обстрела выбиты окна в частном доме и порядка 40 квартирах трех многоквартирных домов. Кроме того, повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта. Осколками посечено семь автомобилей, добавил губернатор
Все оперативные службы работают на местах, последствия атаки уточняются.
Вячеслав ГладковНовостиБелгородАтака ВСУ на БелгородБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествия
 
Лента новостейМолния