В США оценили влияние теракта ВСУ в Хорлах на мирные переговоры
В США оценили влияние теракта ВСУ в Хорлах на мирные переговоры - РИА Новости Крым, 02.01.2026
В США оценили влияние теракта ВСУ в Хорлах на мирные переговоры
Террористическая атака ВСУ на мирных жителей в селе Хорлы Херсонской области может сорвать мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта. Такое... РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T10:17
2026-01-02T10:17
2026-01-02T10:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Террористическая атака ВСУ на мирных жителей в селе Хорлы Херсонской области может сорвать мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X, сообщает РИА НовостиВсе о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей, сообщил глава минздрава республики Алексей Натаров. среди пострадавших три пациента в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области Медведев призвал к беспощадному возмездию за атаку на Херсонскую область Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни
херсонская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/02/1152149045_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_b0bf55669d31415b4408325af4bb3fde.jpg
В США оценили влияние теракта ВСУ в Хорлах на мирные переговоры
Теракт ВСУ в Хорлах Херсонской области срывает мирные переговоры – Макгрегор