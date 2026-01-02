Рейтинг@Mail.ru
В США оценили влияние теракта ВСУ в Хорлах на мирные переговоры - РИА Новости Крым, 02.01.2026
В США оценили влияние теракта ВСУ в Хорлах на мирные переговоры
В США оценили влияние теракта ВСУ в Хорлах на мирные переговоры - РИА Новости Крым, 02.01.2026
В США оценили влияние теракта ВСУ в Хорлах на мирные переговоры
Террористическая атака ВСУ на мирных жителей в селе Хорлы Херсонской области может сорвать мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта. Такое... РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T10:17
2026-01-02T10:17
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/02/1152149045_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_cddcde6c4426ed9d3162dd8bb91c4452.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Террористическая атака ВСУ на мирных жителей в селе Хорлы Херсонской области может сорвать мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X, сообщает РИА НовостиВсе о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке &gt;&gt;В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей, сообщил глава минздрава республики Алексей Натаров. среди пострадавших три пациента в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
В США оценили влияние теракта ВСУ в Хорлах на мирные переговоры

Теракт ВСУ в Хорлах Херсонской области срывает мирные переговоры – Макгрегор

10:17 02.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Террористическая атака ВСУ на мирных жителей в селе Хорлы Херсонской области может сорвать мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X, сообщает РИА Новости
"Мирные переговоры срываются", – написал Макгрегор.
Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей, сообщил глава минздрава республики Алексей Натаров. среди пострадавших три пациента в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.
Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
