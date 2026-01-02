https://crimea.ria.ru/20260102/v-krymu-voennye-vruchili-detyam-iz-internata-novogodnie-podarki-1152157320.html
В Крыму военные вручили детям из интерната новогодние подарки
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) организовали и провели для детей-сирот из Лозовской специальной школы-интерната в Симферопольском районе новогоднюю акцию "Подарок – детям". Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.Собрав подарки, военные направились в школу-интернат, поздравили ребят с наступившим Новым годом и вручили подготовленные сладости.Дети в свою очередь рассказали и показали защитникам Родины, где их и чему обучают преподаватели школы, а также поведали о своем выборе будущей профессии, которой они, повзрослев, собираются выучиться.Ребята также поздравили военнослужащих с Новым годом и продемонстрировали свои творческие способности.
20:38 02.01.2026 (обновлено: 20:47 02.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) организовали и провели для детей-сирот из Лозовской специальной школы-интерната в Симферопольском районе новогоднюю акцию "Подарок – детям". Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.
"В Новогодние праздники под руководством командира военнослужащие по контракту одной из воинских частей Южного военного округа, дислоцированной в Республике Крым, а также члены их семей в добровольном порядке собрали праздничные сладкие подарки и сами их упаковали в коробки с поздравительными пожеланиями для детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в сообщении.
Собрав подарки, военные направились в школу-интернат, поздравили ребят с наступившим Новым годом и вручили подготовленные сладости.
Дети в свою очередь рассказали и показали защитникам Родины, где их и чему обучают преподаватели школы, а также поведали о своем выборе будущей профессии, которой они, повзрослев, собираются выучиться.
Ребята также поздравили военнослужащих с Новым годом и продемонстрировали свои творческие способности.
Ребята также поздравили военнослужащих с Новым годом и продемонстрировали свои творческие способности.