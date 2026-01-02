https://crimea.ria.ru/20260102/v-krymu-voennye-vruchili-detyam-iz-internata-novogodnie-podarki-1152157320.html

В Крыму военные вручили детям из интерната новогодние подарки

В Крыму военные вручили детям из интерната новогодние подарки - РИА Новости Крым, 02.01.2026

В Крыму военные вручили детям из интерната новогодние подарки

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) организовали и провели для детей-сирот из Лозовской специальной школы-интерната в Симферопольском районе новогоднюю... РИА Новости Крым, 02.01.2026

2026-01-02T20:38

2026-01-02T20:38

2026-01-02T20:47

новости сво

южный военный округ

министерство обороны рф

новый год

крым

новости крыма

общество

подарки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/02/1152157014_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_2f1d7356778372ec1357981a49ebc97e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) организовали и провели для детей-сирот из Лозовской специальной школы-интерната в Симферопольском районе новогоднюю акцию "Подарок – детям". Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.Собрав подарки, военные направились в школу-интернат, поздравили ребят с наступившим Новым годом и вручили подготовленные сладости.Дети в свою очередь рассказали и показали защитникам Родины, где их и чему обучают преподаватели школы, а также поведали о своем выборе будущей профессии, которой они, повзрослев, собираются выучиться.Ребята также поздравили военнослужащих с Новым годом и продемонстрировали свои творческие способности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

южный военный округ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, южный военный округ, министерство обороны рф, новый год, крым, новости крыма, общество, подарки