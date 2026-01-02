https://crimea.ria.ru/20260102/v-krymu-skonchalas-ranennaya-pri-atake-na-khorly-zhenschina-1152152777.html
В Крыму скончалась раненная при атаке на Хорлы женщина
В Крыму скончалась раненная при атаке на Хорлы женщина - РИА Новости Крым, 02.01.2026
В Крыму скончалась раненная при атаке на Хорлы женщина
В Крыму скончалась раненая при атаке ВСУ на село Хорлы женщина. Об этом сообщает минздрав Крыма. РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T14:17
2026-01-02T14:17
2026-01-02T14:41
атака всу на село хорлы в херсонской области
херсонская область
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/15/1118854490_0:158:720:563_1920x0_80_0_0_eeb0015cf215ca9805f6c47cf3343fcf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Крыму скончалась раненая при атаке ВСУ на село Хорлы женщина. Об этом сообщает минздрав Крыма.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>Накануне в Джанкойскую ЦРБ доставили четырех женщин, пострадавших в результате теракта ВСУ. Как сообщил главврач учреждения, одну из пострадавших, находившуюся в тяжелом состоянии, прооперировали, она находилась в реанимации на аппарате ИВЛ. Трех других женщин перевезли в медицинские организации Симферополя для дальнейшего оказания помощи. В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей, сообщил глава минздрава республики Алексей Натаров. среди пострадавших три пациента в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области Медведев призвал к беспощадному возмездию за атаку на Херсонскую область Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни
https://crimea.ria.ru/20260102/kto-pogib-v-khorlakh---spisok-zhertv-uvelichilsya-1152151759.html
херсонская область
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/15/1118854490_0:90:720:630_1920x0_80_0_0_cd784aad15c5aaa91d76f48e481213e5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атака всу на село хорлы в херсонской области, херсонская область, крым, новости крыма
В Крыму скончалась раненная при атаке на Хорлы женщина
В Крыму скончалась раненая при атаке ВСУ на село Хорлы женщина
14:17 02.01.2026 (обновлено: 14:41 02.01.2026)