В Крыму скончалась раненная при атаке на Хорлы женщина - РИА Новости Крым, 02.01.2026
В Крыму скончалась раненная при атаке на Хорлы женщина
В Крыму скончалась раненная при атаке на Хорлы женщина - РИА Новости Крым, 02.01.2026
В Крыму скончалась раненная при атаке на Хорлы женщина
В Крыму скончалась раненая при атаке ВСУ на село Хорлы женщина. Об этом сообщает минздрав Крыма. РИА Новости Крым, 02.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Крыму скончалась раненая при атаке ВСУ на село Хорлы женщина. Об этом сообщает минздрав Крыма.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>Накануне в Джанкойскую ЦРБ доставили четырех женщин, пострадавших в результате теракта ВСУ. Как сообщил главврач учреждения, одну из пострадавших, находившуюся в тяжелом состоянии, прооперировали, она находилась в реанимации на аппарате ИВЛ. Трех других женщин перевезли в медицинские организации Симферополя для дальнейшего оказания помощи. В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей, сообщил глава минздрава республики Алексей Натаров. среди пострадавших три пациента в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
2026
В Крыму скончалась раненная при атаке на Хорлы женщина

В Крыму скончалась раненая при атаке ВСУ на село Хорлы женщина

14:17 02.01.2026 (обновлено: 14:41 02.01.2026)
 
© Фото: pexels.comКоридор больницы
Коридор больницы
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Крыму скончалась раненая при атаке ВСУ на село Хорлы женщина. Об этом сообщает минздрав Крыма.
"К сожалению, спасти женщину, ранее госпитализированную в Джанкойскую центральную районную больницу, не удалось", - говорится в сообщении.
Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>
Накануне в Джанкойскую ЦРБ доставили четырех женщин, пострадавших в результате теракта ВСУ. Как сообщил главврач учреждения, одну из пострадавших, находившуюся в тяжелом состоянии, прооперировали, она находилась в реанимации на аппарате ИВЛ. Трех других женщин перевезли в медицинские организации Симферополя для дальнейшего оказания помощи.
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей, сообщил глава минздрава республики Алексей Натаров. среди пострадавших три пациента в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.
Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области
Медведев призвал к беспощадному возмездию за атаку на Херсонскую область
Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни
Кто погиб в Хорлах - список жертв увеличился
