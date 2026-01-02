https://crimea.ria.ru/20260102/v-krymu-na-pozhare-pogib-chelovek-1152151567.html
В Крыму на пожаре погиб человек
В Крыму на пожаре погиб человек - РИА Новости Крым, 02.01.2026
В Крыму на пожаре погиб человек
В Крыму на пожаре в жилом доме погиб человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T12:55
2026-01-02T12:55
2026-01-02T13:00
пожар
крым
феодосия
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
происшествия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4f2e6363a7c98165dfbd6763581de9bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. В Крыму на пожаре в жилом доме погиб человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.По информации дознавателей МЧС России, предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении. Возгорание на 50 квадратных метрах ликвидировали 13 огнеборцев и 3 единицы техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_04fa6252005bdbc51b06f378edf102b5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, крым, феодосия, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма
В Крыму на пожаре погиб человек
В Крыму на пожаре в жилом доме погиб человек
12:55 02.01.2026 (обновлено: 13:00 02.01.2026)