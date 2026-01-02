Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на пожаре погиб человек - РИА Новости Крым, 02.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260102/v-krymu-na-pozhare-pogib-chelovek-1152151567.html
В Крыму на пожаре погиб человек
В Крыму на пожаре погиб человек - РИА Новости Крым, 02.01.2026
В Крыму на пожаре погиб человек
В Крыму на пожаре в жилом доме погиб человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T12:55
2026-01-02T13:00
пожар
крым
феодосия
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
происшествия
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4f2e6363a7c98165dfbd6763581de9bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. В Крыму на пожаре в жилом доме погиб человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.По информации дознавателей МЧС России, предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении. Возгорание на 50 квадратных метрах ликвидировали 13 огнеборцев и 3 единицы техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
феодосия
Новости
пожар, крым, феодосия, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма
В Крыму на пожаре погиб человек

В Крыму на пожаре в жилом доме погиб человек

12:55 02.01.2026 (обновлено: 13:00 02.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. В Крыму на пожаре в жилом доме погиб человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"В Феодосии ночью горел одноэтажный жилой дом. При разведке звеном газодымозащитной службы был обнаружен 60-летний пострадавший, которого оперативно передали сотрудникам скорой помощи. К сожалению, на месте происшествия также был обнаружен 1 погибший", - говорится в сообщении.
По информации дознавателей МЧС России, предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении. Возгорание на 50 квадратных метрах ликвидировали 13 огнеборцев и 3 единицы техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПожарКрымФеодосияМЧС КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияНовости Крыма
 
