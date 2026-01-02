Рейтинг@Mail.ru
В Крым доставили еще пятерых пострадавших при теракте ВСУ в Хорлах
В Крым доставили еще пятерых пострадавших при теракте ВСУ в Хорлах
В Крым доставили еще пятерых пострадавших при теракте ВСУ в Хорлах - РИА Новости Крым, 02.01.2026
В Крым доставили еще пятерых пострадавших при теракте ВСУ в Хорлах
В Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских... РИА Новости Крым, 02.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.Пятеро детей получают медицинскую помощь в Республиканской детской клинической больнице, семь взрослых – в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Два пациента находятся в Республиканской клинической больнице имени Семашко.Как уточнили в ведомстве, два пациента – взрослый и ребенок – находятся в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие – в состоянии средней степени тяжести. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.Накануне вечером министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщил, что в больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей. Одна из пострадавших, госпитализированная в Джанкойскую центральную районную больницу, скончалась.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке &gt;&gt;В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей, сообщил глава минздрава республики Алексей Натаров. среди пострадавших три пациента в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
Новости
атака всу на село хорлы в херсонской области, новости, херсонская область, крым, новости крыма, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
В Крым доставили еще пятерых пострадавших при теракте ВСУ в Хорлах

В больницах Крыма находятся 14 пострадавших в результате удара ВСУ в Хорлах на Херсонщине

14:35 02.01.2026 (обновлено: 14:51 02.01.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация у больницы, куда доставляют пострадавших после атаки БПЛА в Херсонской области
Ситуация у больницы, куда доставляют пострадавших после атаки БПЛА в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.
"По состоянию на 14:00 2 января в организациях Республики Крым находятся 14 человек, пострадавших в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области", - говорится в сообщении.
Пятеро детей получают медицинскую помощь в Республиканской детской клинической больнице, семь взрослых – в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Два пациента находятся в Республиканской клинической больнице имени Семашко.
Как уточнили в ведомстве, два пациента – взрослый и ребенок – находятся в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие – в состоянии средней степени тяжести. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.
Накануне вечером министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщил, что в больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей. Одна из пострадавших, госпитализированная в Джанкойскую центральную районную больницу, скончалась.
Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей, сообщил глава минздрава республики Алексей Натаров. среди пострадавших три пациента в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.
Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области
Медведев призвал к беспощадному возмездию за атаку на Херсонскую область
Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни
Кто погиб в Хорлах - список жертв увеличился
Атака ВСУ на село Хорлы в Херсонской областиНовостиХерсонская областьКрымНовости КрымаАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
