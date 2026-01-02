В Крым доставили еще пятерых пострадавших при теракте ВСУ в Хорлах

https://crimea.ria.ru/20260102/v-krym-dostavili-esche-pyaterykh-postradavshikh-pri-terakte-vsu-v-khorlakh--1152153254.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.Пятеро детей получают медицинскую помощь в Республиканской детской клинической больнице, семь взрослых – в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Два пациента находятся в Республиканской клинической больнице имени Семашко.Как уточнили в ведомстве, два пациента – взрослый и ребенок – находятся в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие – в состоянии средней степени тяжести. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.Накануне вечером министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщил, что в больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей. Одна из пострадавших, госпитализированная в Джанкойскую центральную районную больницу, скончалась.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей, сообщил глава минздрава республики Алексей Натаров. среди пострадавших три пациента в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области Медведев призвал к беспощадному возмездию за атаку на Херсонскую область Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни

