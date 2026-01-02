В Крым доставили еще пятерых пострадавших при теракте ВСУ в Хорлах
В больницах Крыма находятся 14 пострадавших в результате удара ВСУ в Хорлах на Херсонщине
14:35 02.01.2026 (обновлено: 14:51 02.01.2026)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация у больницы, куда доставляют пострадавших после атаки БПЛА в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.
"По состоянию на 14:00 2 января в организациях Республики Крым находятся 14 человек, пострадавших в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области", - говорится в сообщении.
Пятеро детей получают медицинскую помощь в Республиканской детской клинической больнице, семь взрослых – в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6. Два пациента находятся в Республиканской клинической больнице имени Семашко.
Как уточнили в ведомстве, два пациента – взрослый и ребенок – находятся в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие – в состоянии средней степени тяжести. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.
Накануне вечером министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщил, что в больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей. Одна из пострадавших, госпитализированная в Джанкойскую центральную районную больницу, скончалась.
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей, сообщил глава минздрава республики Алексей Натаров. среди пострадавших три пациента в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.
Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
