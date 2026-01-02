Рейтинг@Mail.ru
В Керчи 13 улиц остались без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 02.01.2026
В Керчи 13 улиц остались без воды из-за аварии
В Керчи 13 улиц остались без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 02.01.2026
В Керчи 13 улиц остались без воды из-за аварии
В Керчи на 13 улицах в пятницу частично ограничено водоснабжение из-за аварийно-ремонтными работ на сетях, сообщает городской филиал предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T11:06
2026-01-02T11:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Керчи на 13 улицах в пятницу частично ограничено водоснабжение из-за аварийно-ремонтными работ на сетях, сообщает городской филиал предприятия "Вода Крыма".Ориентировочно до 18:00 частично не будет воды на улицах Кирова, Гудованцева, Юных Ленинцев, Еременко, Горького, Гайдара, Большевистская, Фурманова, Дальняя, Островского.Приблизительно до 13:00 не будет воды в некоторых домах на улицах Чкалова и Пушкина, а также переулке Чкаловский.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Керчи 13 улиц остались без воды из-за аварии

11:06 02.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Керчи на 13 улицах в пятницу частично ограничено водоснабжение из-за аварийно-ремонтными работ на сетях, сообщает городской филиал предприятия "Вода Крыма".
Ориентировочно до 18:00 частично не будет воды на улицах Кирова, Гудованцева, Юных Ленинцев, Еременко, Горького, Гайдара, Большевистская, Фурманова, Дальняя, Островского.
Приблизительно до 13:00 не будет воды в некоторых домах на улицах Чкалова и Пушкина, а также переулке Чкаловский.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
