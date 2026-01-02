https://crimea.ria.ru/20260102/v-kerchi-13-ulits-ostalis-bez-vody-iz-za-avarii-1152149767.html
В Керчи 13 улиц остались без воды из-за аварии
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Керчи на 13 улицах в пятницу частично ограничено водоснабжение из-за аварийно-ремонтными работ на сетях, сообщает городской филиал предприятия "Вода Крыма".Ориентировочно до 18:00 частично не будет воды на улицах Кирова, Гудованцева, Юных Ленинцев, Еременко, Горького, Гайдара, Большевистская, Фурманова, Дальняя, Островского.Приблизительно до 13:00 не будет воды в некоторых домах на улицах Чкалова и Пушкина, а также переулке Чкаловский.
