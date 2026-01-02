https://crimea.ria.ru/20260102/udary-vozmezdiya-kinzhaly-porazili-obekty-energetiki-i-vpk-na-ukraine--1152151051.html
Удары возмездия: "Кинжалы" поразили объекты энергетики и ВПК на Украине
Удары возмездия: "Кинжалы" поразили объекты энергетики и ВПК на Украине - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Удары возмездия: "Кинжалы" поразили объекты энергетики и ВПК на Украине
Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по... РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T12:18
2026-01-02T12:18
2026-01-02T12:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по военно-промышленным предприятиям Украины, объектам топливно-энергетического комплекса и инфраструктуре ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающие их работу объекты энергетики, а также транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ. Кроме того, под удары попали цеха сборки по производству комплектующих для ракетных двигателей, места производства ударных беспилотников и подготовки их к запуску, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал мнение, что зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", но это не станет решающим фактором для смены политического режима в Киеве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
Удары возмездия: "Кинжалы" поразили объекты энергетики и ВПК на Украине
Российские военные нанесли удары "Кинжалами" по объектам ВПК и энергетики на Украине
12:18 02.01.2026 (обновлено: 12:20 02.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по военно-промышленным предприятиям Украины, объектам топливно-энергетического комплекса и инфраструктуре ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации с 27 декабря 2025 года по 2 января 2026 года нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", – говорится в сообщении.
Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающие их работу объекты энергетики, а также транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ.
Кроме того, под удары попали цеха сборки по производству комплектующих для ракетных двигателей, места производства ударных беспилотников и подготовки их к запуску, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал мнение
, что зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", но это не станет решающим фактором для смены политического режима в Киеве.
