СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по военно-промышленным предприятиям Украины, объектам топливно-энергетического комплекса и инфраструктуре ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающие их работу объекты энергетики, а также транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ. Кроме того, под удары попали цеха сборки по производству комплектующих для ракетных двигателей, места производства ударных беспилотников и подготовки их к запуску, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал мнение, что зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", но это не станет решающим фактором для смены политического режима в Киеве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

