Удары по Украине: в нескольких областях наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Удары по Украине: в нескольких областях наступил блэкаут
Удары по Украине: в нескольких областях наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Удары по Украине: в нескольких областях наступил блэкаут
В ночь на пятницу ударам подверглись объекты энергетики в Николаевской области и временно подконтрольной Киеву части Запорожской области. об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу ударам подверглись объекты энергетики в Николаевской области и временно подконтрольной Киеву части Запорожской области. об этом сообщил замминистра энергетики Украины Роман Андарак.По словам замминистра, остаются обесточенными потребители в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, а также в других прифронтовых регионах.В Одесской и Киевской областях продолжается восстановление поврежденного ранее оборудования, добавил Андарак. В частности, в Одесской области после предыдущих поражений энергообъектов без электроснабжения остаются более 11 тысяч потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий обесточены более 40 населенных пунктов в Ивано-Франковской и Львовской областях."Для балансировки энергосистемы осуществляется импорт электроэнергии и применяются меры по ограничению потребления. В большинстве регионов действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - сказал замминистра.Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал мнение, что зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", но это не станет решающим фактором для смены политического режима в Киеве.
удары по украине, новости сво, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, новости
Удары по Украине: в нескольких областях наступил блэкаут

На Украине под удары попали объекты энергетики в Николаевской области и городе Запорожье

11:52 02.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу ударам подверглись объекты энергетики в Николаевской области и временно подконтрольной Киеву части Запорожской области. об этом сообщил замминистра энергетики Украины Роман Андарак.
"Ночью удары зафиксированы в Николаевской и Запорожской областях", - сказал он.
По словам замминистра, остаются обесточенными потребители в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, а также в других прифронтовых регионах.
В Одесской и Киевской областях продолжается восстановление поврежденного ранее оборудования, добавил Андарак. В частности, в Одесской области после предыдущих поражений энергообъектов без электроснабжения остаются более 11 тысяч потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий обесточены более 40 населенных пунктов в Ивано-Франковской и Львовской областях.
"Для балансировки энергосистемы осуществляется импорт электроэнергии и применяются меры по ограничению потребления. В большинстве регионов действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - сказал замминистра.
Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал мнение, что зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", но это не станет решающим фактором для смены политического режима в Киеве.
Лента новостейМолния