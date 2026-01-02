https://crimea.ria.ru/20260102/udary-po-ukraine-v-neskolkikh-oblastyakh-nastupil-blekaut-1152150443.html
Удары по Украине: в нескольких областях наступил блэкаут
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу ударам подверглись объекты энергетики в Николаевской области и временно подконтрольной Киеву части Запорожской области. об этом сообщил замминистра энергетики Украины Роман Андарак.По словам замминистра, остаются обесточенными потребители в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, а также в других прифронтовых регионах.В Одесской и Киевской областях продолжается восстановление поврежденного ранее оборудования, добавил Андарак. В частности, в Одесской области после предыдущих поражений энергообъектов без электроснабжения остаются более 11 тысяч потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий обесточены более 40 населенных пунктов в Ивано-Франковской и Львовской областях."Для балансировки энергосистемы осуществляется импорт электроэнергии и применяются меры по ограничению потребления. В большинстве регионов действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - сказал замминистра.Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал мнение, что зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", но это не станет решающим фактором для смены политического режима в Киеве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу ударам подверглись объекты энергетики в Николаевской области и временно подконтрольной Киеву части Запорожской области. об этом сообщил замминистра энергетики Украины Роман Андарак.
"Ночью удары зафиксированы в Николаевской и Запорожской областях", - сказал он.
По словам замминистра, остаются обесточенными потребители в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, а также в других прифронтовых регионах.
В Одесской и Киевской областях продолжается восстановление поврежденного ранее оборудования, добавил Андарак. В частности, в Одесской области после предыдущих поражений энергообъектов без электроснабжения остаются более 11 тысяч потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий обесточены более 40 населенных пунктов в Ивано-Франковской и Львовской областях.
"Для балансировки энергосистемы осуществляется импорт электроэнергии и применяются меры по ограничению потребления. В большинстве регионов действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - сказал замминистра.
Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал мнение
, что зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", но это не станет решающим фактором для смены политического режима в Киеве.
