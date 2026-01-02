Рейтинг@Mail.ru
Удар по кафе в Хорлах - Россия требует от ООН публичного осуждения атаки - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Удар по кафе в Хорлах - Россия требует от ООН публичного осуждения атаки
Удар по кафе в Хорлах - Россия требует от ООН публичного осуждения атаки - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Удар по кафе в Хорлах - Россия требует от ООН публичного осуждения атаки
Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в... РИА Новости Крым, 02.01.2026
атака всу на село хорлы в херсонской области
херсонская область
оон
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
россия
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов."Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им Управления, а также от соответствующих специальных процедур СПЧ в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области. Замалчивание этой трагедии будет равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев", — приводятся в заявлении постпредства слова дипломата.Гатилов выразил соболезнования родным и близким погибших, решительно осудив "безумное злодеяние Зеленского и его клики", чья главная цель – любыми способами удержаться у власти, отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте и сорвать любые попытки поиска мирных развязок конфликта.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке &gt;&gt;В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, шестеро из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нравственное уродство": Матвиенко об атаке ВСУ на жителей Херсонщины ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
"Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им Управления, а также от соответствующих специальных процедур СПЧ в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области. Замалчивание этой трагедии будет равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев", — приводятся в заявлении постпредства слова дипломата.
Гатилов выразил соболезнования родным и близким погибших, решительно осудив "безумное злодеяние Зеленского и его клики", чья главная цель – любыми способами удержаться у власти, отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте и сорвать любые попытки поиска мирных развязок конфликта.
Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, шестеро из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ.
Удар по кафе в Хорлах: в Крым доставили пятерых раненных при атаке детей
