https://crimea.ria.ru/20260102/udar-po-kafe-v-khorlakh---rossiya-trebuet-ot-oon-publichnogo-osuzhdeniya-ataki-1152147823.html

Удар по кафе в Хорлах - Россия требует от ООН публичного осуждения атаки

Удар по кафе в Хорлах - Россия требует от ООН публичного осуждения атаки - РИА Новости Крым, 02.01.2026

Удар по кафе в Хорлах - Россия требует от ООН публичного осуждения атаки

Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в... РИА Новости Крым, 02.01.2026

2026-01-02T07:41

2026-01-02T07:41

2026-01-02T07:41

атака всу на село хорлы в херсонской области

херсонская область

оон

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143417130_0:46:800:496_1920x0_80_0_0_c9624d6e50719787559544d026ffd7d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов."Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им Управления, а также от соответствующих специальных процедур СПЧ в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области. Замалчивание этой трагедии будет равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев", — приводятся в заявлении постпредства слова дипломата.Гатилов выразил соболезнования родным и близким погибших, решительно осудив "безумное злодеяние Зеленского и его клики", чья главная цель – любыми способами удержаться у власти, отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте и сорвать любые попытки поиска мирных развязок конфликта.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. По предварительным данным, 24 человека погибли, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В больницах Херсонской области и Крыма находятся 13 пострадавших, шестеро из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нравственное уродство": Матвиенко об атаке ВСУ на жителей Херсонщины ВСУ при атаке на Хорлы пытались сжечь как можно больше людей – Развожаев В Крым поступают раненные при атаке ВСУ жители Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20260101/udar-po-kafe-v-khorlakh-v-krym-dostavili-pyaterykh-ranennykh-pri-atake-detey-1152144691.html

херсонская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на село хорлы в херсонской области, херсонская область, оон, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), россия, политика