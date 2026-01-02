Рейтинг@Mail.ru
Трое детей и двое взрослых погибли на пожаре в Якутии - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260102/troe-detey-i-dvoe-vzroslykh-pogibli-na-pozhare-v-yakutii-1152148761.html
Трое детей и двое взрослых погибли на пожаре в Якутии
Трое детей и двое взрослых погибли на пожаре в Якутии - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Трое детей и двое взрослых погибли на пожаре в Якутии
Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном доме в одном из якутских сел. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T09:51
2026-01-02T10:02
пожар
республика саха (якутия)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053347_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f0cefc34d8898b12e4f25f2d6b6bf8c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном доме в одном из якутских сел. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по региону доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 40 человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии В Симферополе загорелось производственное помещение - спасена женщина Безопасные огни: как не допустить пожара во время новогодних празднеств
республика саха (якутия)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053347_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7292f04a7a33d61b67f127149c61f0a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, республика саха (якутия), происшествия, новости
Трое детей и двое взрослых погибли на пожаре в Якутии

В Якутии при пожаре в частном доме погибли трое детей и двое взрослых

09:51 02.01.2026 (обновлено: 10:02 02.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном доме в одном из якутских сел. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"В селе Сунтар Республики Саха (Якутия) в результате пожара в частном доме погибли пять человек, в том числе трое детей. По данному факту следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по региону доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Около 40 человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте в Швейцарии
В Симферополе загорелось производственное помещение - спасена женщина
Безопасные огни: как не допустить пожара во время новогодних празднеств
 
ПожарРеспублика Саха (Якутия)ПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:48Без света и связи остаются 28 тысяч жителей Апшеронского района Кубани
13:11Кто погиб в Хорлах - список жертв увеличился
12:55В Крыму на пожаре погиб человек
12:41Новости СВО: киевский режим потерял более 9000 боевиков за неделю
12:28Армия России освободила 9 населенных пунктов в зоне СВО за неделю
12:18Удары возмездия: "Кинжалы" поразили объекты энергетики и ВПК на Украине
12:12Крымский мост сейчас - очередь выросла в три раза за час
12:02ВСУ ударили ракетами по центру Белгорода
11:52Удары по Украине: в нескольких областях наступил блэкаут
11:35"Готовы к действиям": Трамп пригрозил Ирану на фоне беспорядков в стране
11:15Крымский мост сейчас - обстановка на утро 2 января
11:06В Керчи 13 улиц остались без воды из-за аварии
10:42Фильм "Чебурашка 2" собрал более 1 миллиард рублей на второй день проката
10:17В США оценили влияние теракта ВСУ в Хорлах на мирные переговоры
09:51Трое детей и двое взрослых погибли на пожаре в Якутии
09:22Названа отрасль со средней зарплатой выше 400 тысяч рублей
08:57Число погибших при атаке на Хорлы Херсонской области увеличилось до 27
08:45Когда оливье превращается в яд - ответ диетолога
08:03Достигли доковидных показателей: итоги года в туристической сфере Крыма
07:41Удар по кафе в Хорлах - Россия требует от ООН публичного осуждения атаки
Лента новостейМолния