Трое детей и двое взрослых погибли на пожаре в Якутии

Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном доме в одном из якутских сел. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

2026-01-02T09:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном доме в одном из якутских сел. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по региону доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

