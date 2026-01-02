https://crimea.ria.ru/20260102/troe-detey-i-dvoe-vzroslykh-pogibli-na-pozhare-v-yakutii-1152148761.html
Трое детей и двое взрослых погибли на пожаре в Якутии
Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном доме в одном из якутских сел. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T09:51
2026-01-02T09:51
2026-01-02T10:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном доме в одном из якутских сел. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по региону доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
