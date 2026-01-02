Теракт ВСУ в Хорлах и назначение Буданова*: главное за день

https://crimea.ria.ru/20260102/terakt-vsu-v-khorlakh-i-naznachenie-budanova-glavnoe-za-den-1152154938.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Число погибших в результате теракта ВСУ в селе Хорлы на Херсонщине достигло 28. Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов* возглавил офис Владимира Зеленского. Российские военные освободили 9 населенных пунктов в зоне СВО за неделю. "Россети" восстановили энергоснабжение более 90% обесточенных потребителей в Краснодарском крае. Туристическая отрасли Крыма достигла допандемийных показателей по итогам 2025 года.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Жертвы атаки ВСУ на Хорлы в Херсонской областиОфициальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко утром в пятницу сообщила, что при ударе беспилотников ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области погибли 27 человек. В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди которых пятеро детей. Расследуется уголовное дело о теракте.Позже минздрав Крыма сообщил, что в Джанкойской центральной районной больнице скончалась раненая в Хорлах женщина, которую в тяжелом состоянии доставили в Джанкойскую ЦРБ накануне. Таким образом, число жертв теракта увеличилось до 28.На данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших, в том числе пятеро детей. Два пациента – взрослый и ребенок – находятся в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие – в состоянии средней степени тяжести.Губернатор Херсонской области Владими Сальдо сообщил, что пока удалось установить личности 13 погибших. На сайте администрации Херсонской области обновляется список имен жертв, на данный момент там значится девять фамилий.Представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что генсек организации обеспокоен атакой ВСУ в Хорлах.По его словам, ООН "не в состоянии проверить какие-либо детали из-за отсутствия доступа". При этом Дюжаррик заявил о неприемлемости нападений на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили.Назначение Буданова* главой офиса ЗеленскогоВладимир Зеленский в пятницу сообщил, что встретился с начальником управления военной разведки минобороны Украины Кириллом Будановым* и предложил ему возглавить его офис. По словам главы киевского режима, новый руководитель офиса должен сосредоточиться на вопросах безопасности и развития сил обороны Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах по урегулированию конфликта.Буданов* позже сообщил, что принял предложение Зеленского.Освобождение населенных пунктов в зоне СВОРоссийские военные за минувшую неделю освободили девять населенных пунктов в зоне СВО за минувшую неделю, сообщило Минобороны России.Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями завершили освобождение населенных пунктов Диброва ДНР и Богуславка Харьковской области. Бойцы группировки "Центр" взяли под контроль населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное ДНР.Военнослужащие группировки "Восток" освободили Гуляйполе Запорожской области, а подразделения группировки войск "Днепр" – населенные пункты Степногорск и Лукьяновское Запорожской области.Потери ВСУ за неделю боев составили более 9000 боевиков, 117 танков и других боевых бронированных машин, 47 орудий полевой артиллерии и минометов и более 1600 БПЛА.Восстановление энергоснабжения в Краснодарском краеЭнергетики компании "Россети" восстановили электроснабжение более 90% обесточенных потребителей в пострадавших от сильных снегопадов районах Краснодарского края.Также полностью возобновлена передача энергии в горных районах Сочи.При этом в Адыгее сохраняется сложная обстановка, где снежные заносы препятствуют доступу к местам проведения работ.Кроме того, в Апшеронском районе по состоянию на середину дня 2 января без света и связи оставались порядка 28 тысяч человек, сообщил глава муниципального образования Алексей Передереев.Успехи туротрасли КрымаТуристическая отрасль Крыма по итогам 2025 года достигла допандемийных показателей, заявил глава комитета парламента республики по курортам и туризму Роман Тихончук.По его словам, Республика Крым – первая в России по динамике увеличения числа гостей и третий – по санаторно-курортному бронированию отдыха и лечения в санаториях.Тихончук добавил, что в отрасли туризма в Крыму на сегодняшний день заявлено более 240 инвестпроектов на общую сумму более 320 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

