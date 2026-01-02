Рейтинг@Mail.ru
Список погибших в Хорлах дополнен еще тремя фамилиями - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Список погибших в Хорлах дополнен еще тремя фамилиями
Список погибших в Хорлах дополнен еще тремя фамилиями - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Список погибших в Хорлах дополнен еще тремя фамилиями
Установлены личности еще троих погибших при атаке ВСУ на Хорлы. Об этом сообщает администрация Херсонской области. РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T17:39
2026-01-02T17:43
атака всу на село хорлы в херсонской области
херсонская область
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/02/1152148910_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_24c3ab318abcce1f0b33655990e4f316.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Установлены личности еще троих погибших при атаке ВСУ на Хорлы. Об этом сообщает администрация Херсонской области."Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало актуальные списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах", - говорится в сообщении .К 17:00 2 января установлены личности 12 погибших в результате удара БПЛА украинских террористов: 1) Адмисаев Махмуд Шираниевич, 1977 г.р. 2) Пищик Людмила Станиславовна, 1959 г.р. 3) Темежникова Ольга Олеговна, 1995 г.р. 4) Островская Анна Алексеевна, 1999 г.р. 5) Боган Сергей Владимирович, 1970 г.р. 6) Волошко Михаил Викторович, 1983 г.р. 7) Клим Дарья Сергеевна, 2008 г.р. 8) Сабитова Анастасия Дмитриевна, 2001 г.р. 9) Буганова Оксана Леонидовна, 1969 г.р. 10) Романив Сергей Игоревич, 1982 г.р. 11) Дягилева Ирина Андреевна, 1991 г.р. 12) Голдобина Светлана Викторовна, 1981 г.р. По мере продвижения работы следственной группы и опознания тел погибших, информация и имена будут также опубликованы на сайте администрации, губернатора и правительства Херсонской области. Установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке &gt;&gt;В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. Затем число погибших выросло до 28.В Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
херсонская область
Список погибших в Хорлах дополнен еще тремя фамилиями

Список погибших в Хорлах дополнен еще тремя фамилиями

17:39 02.01.2026 (обновлено: 17:43 02.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Установлены личности еще троих погибших при атаке ВСУ на Хорлы. Об этом сообщает администрация Херсонской области.
"Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало актуальные списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах", - говорится в сообщении .
К 17:00 2 января установлены личности 12 погибших в результате удара БПЛА украинских террористов:
1) Адмисаев Махмуд Шираниевич, 1977 г.р.
2) Пищик Людмила Станиславовна, 1959 г.р.
3) Темежникова Ольга Олеговна, 1995 г.р.
4) Островская Анна Алексеевна, 1999 г.р.
5) Боган Сергей Владимирович, 1970 г.р.
6) Волошко Михаил Викторович, 1983 г.р.
7) Клим Дарья Сергеевна, 2008 г.р.
8) Сабитова Анастасия Дмитриевна, 2001 г.р.
9) Буганова Оксана Леонидовна, 1969 г.р.
10) Романив Сергей Игоревич, 1982 г.р.
11) Дягилева Ирина Андреевна, 1991 г.р.
12) Голдобина Светлана Викторовна, 1981 г.р.
По мере продвижения работы следственной группы и опознания тел погибших, информация и имена будут также опубликованы на сайте администрации, губернатора и правительства Херсонской области. Установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы.
Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. Затем число погибших выросло до 28.
В Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.
Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
