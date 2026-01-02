https://crimea.ria.ru/20260102/spisok-pogibshikh-v-khorlakh-dopolnen-esche-tremya-familiyami-1152155417.html

Список погибших в Хорлах дополнен еще тремя фамилиями

Установлены личности еще троих погибших при атаке ВСУ на Хорлы. Об этом сообщает администрация Херсонской области.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Установлены личности еще троих погибших при атаке ВСУ на Хорлы. Об этом сообщает администрация Херсонской области."Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало актуальные списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах", - говорится в сообщении .К 17:00 2 января установлены личности 12 погибших в результате удара БПЛА украинских террористов: 1) Адмисаев Махмуд Шираниевич, 1977 г.р. 2) Пищик Людмила Станиславовна, 1959 г.р. 3) Темежникова Ольга Олеговна, 1995 г.р. 4) Островская Анна Алексеевна, 1999 г.р. 5) Боган Сергей Владимирович, 1970 г.р. 6) Волошко Михаил Викторович, 1983 г.р. 7) Клим Дарья Сергеевна, 2008 г.р. 8) Сабитова Анастасия Дмитриевна, 2001 г.р. 9) Буганова Оксана Леонидовна, 1969 г.р. 10) Романив Сергей Игоревич, 1982 г.р. 11) Дягилева Ирина Андреевна, 1991 г.р. 12) Голдобина Светлана Викторовна, 1981 г.р. По мере продвижения работы следственной группы и опознания тел погибших, информация и имена будут также опубликованы на сайте администрации, губернатора и правительства Херсонской области. Установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. Затем число погибших выросло до 28.В Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области Медведев призвал к беспощадному возмездию за атаку на Херсонскую область Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни

