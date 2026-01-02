https://crimea.ria.ru/20260102/snova-povorot-k-teplu-pogoda-v-krymu-2-yanvarya-1152139729.html

Снова поворот к теплу: погода в Крыму 2 января

В пятницу, погоду Крыма будет определять обширный Атлантический циклон. Юго-западные ветры принесут на полуостров тепло Средиземного моря и осадки. Такой... РИА Новости Крым, 02.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В пятницу, погоду Крыма будет определять обширный Атлантический циклон. Юго-западные ветры принесут на полуостров тепло Средиземного моря и осадки. Такой прогноз дали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой снег, мокрый снег, ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем +3...+5.В Севастополе облачно. Ночью небольшие осадки (дождь со снегом, мокрый снег), днем без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 13-18 м/с, днем 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +6...+8. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, снег, дождь. Ночью температура воздуха составит от -3 до +1, днем от 0 до +8 градусов.

