Рейтинг@Mail.ru
Снова поворот к теплу: погода в Крыму 2 января - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260102/snova-povorot-k-teplu-pogoda-v-krymu-2-yanvarya-1152139729.html
Снова поворот к теплу: погода в Крыму 2 января
Снова поворот к теплу: погода в Крыму 2 января - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Снова поворот к теплу: погода в Крыму 2 января
В пятницу, погоду Крыма будет определять обширный Атлантический циклон. Юго-западные ветры принесут на полуостров тепло Средиземного моря и осадки. Такой... РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T00:01
2026-01-02T00:01
погода
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152129889_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8a54bae0e790bf9e221ed4a2b9602b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В пятницу, погоду Крыма будет определять обширный Атлантический циклон. Юго-западные ветры принесут на полуостров тепло Средиземного моря и осадки. Такой прогноз дали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой снег, мокрый снег, ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем +3...+5.В Севастополе облачно. Ночью небольшие осадки (дождь со снегом, мокрый снег), днем без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 13-18 м/с, днем 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +6...+8. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, снег, дождь. Ночью температура воздуха составит от -3 до +1, днем от 0 до +8 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152129889_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df599df358d798f7af8f542fa9aaa926.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр
Снова поворот к теплу: погода в Крыму 2 января

Погода в Крыму 2 января

00:01 02.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро Нового года в Симферополе
Утро Нового года в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В пятницу, погоду Крыма будет определять обширный Атлантический циклон. Юго-западные ветры принесут на полуостров тепло Средиземного моря и осадки. Такой прогноз дали в республиканском гидрометцентре.
"Местами небольшой снег, мокрый снег, ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, днем 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью еще холодно -4…-9, на побережье 0…-3; а днем потеплеет до +2…+7, в горах -1…-5", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой снег, мокрый снег, ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем +3...+5.
В Севастополе облачно. Ночью небольшие осадки (дождь со снегом, мокрый снег), днем без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 13-18 м/с, днем 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +6...+8. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, снег, дождь. Ночью температура воздуха составит от -3 до +1, днем от 0 до +8 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаКрымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымНовости КрымаКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Снова поворот к теплу: погода в Крыму 2 января
00:00Какой сегодня праздник: 2 января
22:31Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области
21:34Удар ВСУ по Херсонщине и атака на резиденцию Путина: главное за день
20:54Путин заслушал доклад Сальдо о ситуации после удара по Херсонской области
20:42Фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!" исполнилось 50 лет
20:38Массированная атака на Москву: сбиты 20 БПЛА
20:33Россия передала США данные с атаковавшего резиденцию Путина дрона
20:23Атака ВСУ на Сочи: поврежден многоквартирный дом
20:04Снежинка, звезда, пограничник: какие елочные игрушки сегодня уникальны
19:24Удар по кафе в Хорлах: в Крым доставили пятерых раненных при атаке детей
19:19Русские горки погоды: метеопрогноз на первую неделю января в Крыму
18:42Новороссийск и Сочи атакуют беспилотники ВСУ
18:31Россия призывает осудить атаку ВСУ на кафе в Херсонской области
18:28Святой богатырь земли Русской – кто такой Илья Муромец на самом деле
18:16Компания "СимСтар" подверглась масштабной кибератаке
17:40Пожар на калужском промпредприятии возник после атаки БПЛА - губернатор
17:02Ребенок пострадал в Ростове из-за попавшей в форточку пиротехники
16:47В год огненной лошади мы перезапустим "театр жизни" – астролог
16:2523 дрона ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
Лента новостейМолния