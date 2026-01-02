https://crimea.ria.ru/20260102/snova-povorot-k-teplu-pogoda-v-krymu-2-yanvarya-1152139729.html
Снова поворот к теплу: погода в Крыму 2 января
Снова поворот к теплу: погода в Крыму 2 января - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Снова поворот к теплу: погода в Крыму 2 января
В пятницу, погоду Крыма будет определять обширный Атлантический циклон. Юго-западные ветры принесут на полуостров тепло Средиземного моря и осадки. Такой... РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T00:01
2026-01-02T00:01
2026-01-02T00:01
погода
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152129889_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8a54bae0e790bf9e221ed4a2b9602b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В пятницу, погоду Крыма будет определять обширный Атлантический циклон. Юго-западные ветры принесут на полуостров тепло Средиземного моря и осадки. Такой прогноз дали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой снег, мокрый снег, ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем +3...+5.В Севастополе облачно. Ночью небольшие осадки (дождь со снегом, мокрый снег), днем без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 13-18 м/с, днем 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +6...+8. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, снег, дождь. Ночью температура воздуха составит от -3 до +1, днем от 0 до +8 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152129889_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df599df358d798f7af8f542fa9aaa926.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр
Снова поворот к теплу: погода в Крыму 2 января
Погода в Крыму 2 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В пятницу, погоду Крыма будет определять обширный Атлантический циклон. Юго-западные ветры принесут на полуостров тепло Средиземного моря и осадки. Такой прогноз дали в республиканском гидрометцентре.
"Местами небольшой снег, мокрый снег, ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, днем 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью еще холодно -4…-9, на побережье 0…-3; а днем потеплеет до +2…+7, в горах -1…-5", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой снег, мокрый снег, ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный ночью 8-13 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем +3...+5.
В Севастополе облачно. Ночью небольшие осадки (дождь со снегом, мокрый снег), днем без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 13-18 м/с, днем 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +6...+8. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, снег, дождь. Ночью температура воздуха составит от -3 до +1, днем от 0 до +8 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.