Сколько украинцев готовы к уступкам территорий – опрос

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Порядка 33% граждан Украины готовы на территориальные уступки со стороны Киева ради урегулирования конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).В КМИС также отметили, что в 2022 году с потерями территория были согласны лишь 10% респондентов.Порядка 53% опрошенных заявили, что выступают категорически против таких уступок. За три года количество таких граждан, по данным КМИС, сократилось в полтора раза.Социологи также отмечают увеличение доли не определившихся с ответом – с 8% до 14%.Исследование проводилось с конца ноября по конец декабря 2025 года. Был опрошен 1001 респондент.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США. Путин также подчеркивал, что контролируемые киевским режимом территории в Донбассе и Новороссии освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление по отводу ВСУ из Донбасса Россия не пойдет на уступки по Крыму и новым регионам – МИД РФ Половина Украины готова признать суверенитет России над занятыми землями

