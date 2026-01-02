https://crimea.ria.ru/20260102/skolko-ukraintsev-gotovy-k-ustupkam-territoriy--opros-1152153961.html
Сколько украинцев готовы к уступкам территорий – опрос
Сколько украинцев готовы к уступкам территорий – опрос - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Сколько украинцев готовы к уступкам территорий – опрос
Порядка 33% граждан Украины готовы на территориальные уступки со стороны Киева ради урегулирования конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса,... РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T15:32
2026-01-02T15:32
2026-01-02T15:32
новости
украина
политика
общество
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111697/52/1116975277_0:76:2708:1599_1920x0_80_0_0_f36c8a5a484dfcf13f51f2f06278e4b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Порядка 33% граждан Украины готовы на территориальные уступки со стороны Киева ради урегулирования конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).В КМИС также отметили, что в 2022 году с потерями территория были согласны лишь 10% респондентов.Порядка 53% опрошенных заявили, что выступают категорически против таких уступок. За три года количество таких граждан, по данным КМИС, сократилось в полтора раза.Социологи также отмечают увеличение доли не определившихся с ответом – с 8% до 14%.Исследование проводилось с конца ноября по конец декабря 2025 года. Был опрошен 1001 респондент.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США. Путин также подчеркивал, что контролируемые киевским режимом территории в Донбассе и Новороссии освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление по отводу ВСУ из Донбасса Россия не пойдет на уступки по Крыму и новым регионам – МИД РФ Половина Украины готова признать суверенитет России над занятыми землями
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111697/52/1116975277_0:9:2708:2040_1920x0_80_0_0_cd98ecedba376410e58fd32df93af46e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, украина, политика, общество, статистика
Сколько украинцев готовы к уступкам территорий – опрос
Треть украинцев готовы к потере территорий ради завершения конфликта – соцопрос
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Порядка 33% граждан Украины готовы на территориальные уступки со стороны Киева ради урегулирования конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
"33% в целом готовы к определенным территориальным потерям", - говорится в тексте исследования, опубликованного на сайте института.
В КМИС также отметили, что в 2022 году с потерями территория были согласны лишь 10% респондентов.
Порядка 53% опрошенных заявили, что выступают категорически против таких уступок. За три года количество таких граждан, по данным КМИС, сократилось в полтора раза.
Социологи также отмечают увеличение доли не определившихся с ответом – с 8% до 14%.
Исследование проводилось с конца ноября по конец декабря 2025 года. Был опрошен 1001 респондент.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов
украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США. Путин также подчеркивал, что контролируемые киевским режимом территории в Донбассе и Новороссии освободят
либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: