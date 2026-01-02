Рейтинг@Mail.ru
Ситуация со светом на Фиоленте в Севастополе: как решают проблему - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260102/situatsiya-so-svetom-na-fiolente-v-sevastopole-kak-reshayut-problemu-1152156655.html
Ситуация со светом на Фиоленте в Севастополе: как решают проблему
Ситуация со светом на Фиоленте в Севастополе: как решают проблему - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Ситуация со светом на Фиоленте в Севастополе: как решают проблему
В Севастополе возникли трудности с электроэнегрией в СНТ на мысе Фиолент. Быстрых решений пока нет, заявили в правительстве города-героя. РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T20:08
2026-01-02T20:12
севастополь
мыс фиолент
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии в крыму
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151981553_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_6a2f7a38ad0993a3403644eb41a3f1ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возникли трудности с электроэнегрией в СНТ на мысе Фиолент. Быстрых решений пока нет, заявили в правительстве города-героя.Во-первых, без председателей садовых товариществ ничего не получится – инфраструктуру СНТ надо передать городу, отметили власти.Во-вторых, ожидается решение от Минобороны по поводу передачи Севастополю сетей 102 ПЭС (предприятия электрических сетей), ориентированных на гражданские задачи. Меры предпринимают. После этого власти города смогут отвечать за электроснабжение Фиолента. Сейчас это исключительно полномочия 102 ПЭС и СНТ, добаили в правительстве.Запланированы долгосрочные мероприятия – строительство подстанции 330 кВ "Нахимовская" говорится в информации властей,. Реализация данного проекта позволит построить одну из понижающих подстанций 110 кВ "Фиолент", а также воздушно-кабельные линии. Работы были включены в программу соцэкономразвития на 2028-2030 годы, однако их хотят перенести на текущий год.Также, по информации правительства Севастополя, на этот год запланировано строительство двух разгрузочных комплектных трансформаторных подстанций в районе Юхариной балки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
мыс фиолент
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151981553_11:0:1146:851_1920x0_80_0_0_915d738b8d38e9bb3106af6951251d43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, мыс фиолент, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма
Ситуация со светом на Фиоленте в Севастополе: как решают проблему

Ситуация со светом на Фиоленте в Севастополе - власти ищут решение

20:08 02.01.2026 (обновлено: 20:12 02.01.2026)
 
© КрымэнергоЭнергетики
Энергетики
© Крымэнерго
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возникли трудности с электроэнегрией в СНТ на мысе Фиолент. Быстрых решений пока нет, заявили в правительстве города-героя.
Во-первых, без председателей садовых товариществ ничего не получится – инфраструктуру СНТ надо передать городу, отметили власти.

"Иначе ситуация с хаотичными подключениями, отсутствием общего контроля не решится. Только после передачи сетей на баланс города правительство Севастополя сможет осуществлять план полноценной модернизации", – говорится в сообщении правительства.

Во-вторых, ожидается решение от Минобороны по поводу передачи Севастополю сетей 102 ПЭС (предприятия электрических сетей), ориентированных на гражданские задачи. Меры предпринимают. После этого власти города смогут отвечать за электроснабжение Фиолента. Сейчас это исключительно полномочия 102 ПЭС и СНТ, добаили в правительстве.
Запланированы долгосрочные мероприятия – строительство подстанции 330 кВ "Нахимовская" говорится в информации властей,. Реализация данного проекта позволит построить одну из понижающих подстанций 110 кВ "Фиолент", а также воздушно-кабельные линии. Работы были включены в программу соцэкономразвития на 2028-2030 годы, однако их хотят перенести на текущий год.
Также, по информации правительства Севастополя, на этот год запланировано строительство двух разгрузочных комплектных трансформаторных подстанций в районе Юхариной балки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольМыс ФиолентЭлектроэнергияЭлектросетиОтключение электроэнергии в КрымуКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:45Теракт ВСУ в Хорлах и назначение Буданова*: главное за день
21:28Когда восстановят доступ в интернет абонентам "СимСтар" в Крыму
21:08Родным погибших при атаке ВСУ в Хорлах выплатят по 1,5 млн рублей
21:05Просто хотят подработать: как вовлекают детей в схемы мошенников
20:51Над Крымом отработала ПВО
20:45Праведный Иоанн Кронштадтский и два императора: встречи в Ливадии
20:38В Крыму военные вручили детям из интерната новогодние подарки
20:18Раненого при атаке на Хорлы ребенка планируют направить из Крыма в Москву
20:08Ситуация со светом на Фиоленте в Севастополе: как решают проблему
19:50Прокуратура помогла пожилой крымчанке-инвалиду отстоять свое жилье
19:33Погасшие звезды: кого не стало в 2025 году
19:22"Выпить кофе в Крыму и убить русских": самые громкие заявления Буданова*
19:11Зеленский назначил нового начальника ГУР минобороны Украины
18:47Дед Мороз всея СССР из Симферополя: уроженец Крыма Роман Филиппов
18:03Рейд в Севастополе будет закрыт всю субботу
17:39Список погибших в Хорлах дополнен еще тремя фамилиями
17:30Женщина сбила двух детей на пешеходном переходе в Красноярском крае
17:02Гутерреш обеспокоен сообщениями об атаке в Хорлах - представитель
16:54Энергетики Кубани вернули свет в дома более 90% обесточенных потребителей
16:34Буданов* принял предложение возглавить офис Зеленского
Лента новостейМолния