Ситуация со светом на Фиоленте в Севастополе: как решают проблему

В Севастополе возникли трудности с электроэнегрией в СНТ на мысе Фиолент. Быстрых решений пока нет, заявили в правительстве города-героя. РИА Новости Крым, 02.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возникли трудности с электроэнегрией в СНТ на мысе Фиолент. Быстрых решений пока нет, заявили в правительстве города-героя.Во-первых, без председателей садовых товариществ ничего не получится – инфраструктуру СНТ надо передать городу, отметили власти.Во-вторых, ожидается решение от Минобороны по поводу передачи Севастополю сетей 102 ПЭС (предприятия электрических сетей), ориентированных на гражданские задачи. Меры предпринимают. После этого власти города смогут отвечать за электроснабжение Фиолента. Сейчас это исключительно полномочия 102 ПЭС и СНТ, добаили в правительстве.Запланированы долгосрочные мероприятия – строительство подстанции 330 кВ "Нахимовская" говорится в информации властей,. Реализация данного проекта позволит построить одну из понижающих подстанций 110 кВ "Фиолент", а также воздушно-кабельные линии. Работы были включены в программу соцэкономразвития на 2028-2030 годы, однако их хотят перенести на текущий год.Также, по информации правительства Севастополя, на этот год запланировано строительство двух разгрузочных комплектных трансформаторных подстанций в районе Юхариной балки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:08 02.01.2026 (обновлено: 20:12 02.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возникли трудности с электроэнегрией в СНТ на мысе Фиолент. Быстрых решений пока нет, заявили в правительстве города-героя.
Во-первых, без председателей садовых товариществ ничего не получится – инфраструктуру СНТ надо передать городу, отметили власти.
"Иначе ситуация с хаотичными подключениями, отсутствием общего контроля не решится. Только после передачи сетей на баланс города правительство Севастополя сможет осуществлять план полноценной модернизации", – говорится в сообщении правительства.
Во-вторых, ожидается решение от Минобороны по поводу передачи Севастополю сетей 102 ПЭС (предприятия электрических сетей), ориентированных на гражданские задачи. Меры предпринимают. После этого власти города смогут отвечать за электроснабжение Фиолента. Сейчас это исключительно полномочия 102 ПЭС и СНТ, добаили в правительстве.
Запланированы долгосрочные мероприятия – строительство подстанции 330 кВ "Нахимовская" говорится в информации властей,. Реализация данного проекта позволит построить одну из понижающих подстанций 110 кВ "Фиолент", а также воздушно-кабельные линии. Работы были включены в программу соцэкономразвития на 2028-2030 годы, однако их хотят перенести на текущий год.
Также, по информации правительства Севастополя, на этот год запланировано строительство двух разгрузочных комплектных трансформаторных подстанций в районе Юхариной балки.
