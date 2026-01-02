https://crimea.ria.ru/20260102/situatsiya-so-svetom-na-fiolente-v-sevastopole-kak-reshayut-problemu-1152156655.html

Ситуация со светом на Фиоленте в Севастополе: как решают проблему

Ситуация со светом на Фиоленте в Севастополе: как решают проблему - РИА Новости Крым, 02.01.2026

Ситуация со светом на Фиоленте в Севастополе: как решают проблему

В Севастополе возникли трудности с электроэнегрией в СНТ на мысе Фиолент. Быстрых решений пока нет, заявили в правительстве города-героя. РИА Новости Крым, 02.01.2026

2026-01-02T20:08

2026-01-02T20:08

2026-01-02T20:12

севастополь

мыс фиолент

электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии в крыму

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151981553_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_6a2f7a38ad0993a3403644eb41a3f1ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возникли трудности с электроэнегрией в СНТ на мысе Фиолент. Быстрых решений пока нет, заявили в правительстве города-героя.Во-первых, без председателей садовых товариществ ничего не получится – инфраструктуру СНТ надо передать городу, отметили власти.Во-вторых, ожидается решение от Минобороны по поводу передачи Севастополю сетей 102 ПЭС (предприятия электрических сетей), ориентированных на гражданские задачи. Меры предпринимают. После этого власти города смогут отвечать за электроснабжение Фиолента. Сейчас это исключительно полномочия 102 ПЭС и СНТ, добаили в правительстве.Запланированы долгосрочные мероприятия – строительство подстанции 330 кВ "Нахимовская" говорится в информации властей,. Реализация данного проекта позволит построить одну из понижающих подстанций 110 кВ "Фиолент", а также воздушно-кабельные линии. Работы были включены в программу соцэкономразвития на 2028-2030 годы, однако их хотят перенести на текущий год.Также, по информации правительства Севастополя, на этот год запланировано строительство двух разгрузочных комплектных трансформаторных подстанций в районе Юхариной балки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

мыс фиолент

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мыс фиолент, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма