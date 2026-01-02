https://crimea.ria.ru/20260102/semi-pogibshikh-i-postradavshie-pri-terakte-v-khorlakh-poluchat-vyplaty-1152152333.html

Семьи погибших и пострадавшие при теракте в Хорлах получат выплаты

Семьи погибших и пострадавшие при теракте в Хорлах получат выплаты - РИА Новости Крым, 02.01.2026

Семьи погибших и пострадавшие при теракте в Хорлах получат выплаты

Семьям погибших и пострадавшим в результате теракта ВСУ в Хорлах Херсонской области предусмотрена выплата денежных компенсаций, сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 02.01.2026

2026-01-02T14:01

2026-01-02T14:01

2026-01-02T14:01

атака всу на село хорлы в херсонской области

херсонская область

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/02/1152149313_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df40e1a4c30cd5829a52bcf308e6a3c1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Семьям погибших и пострадавшим в результате теракта ВСУ в Хорлах Херсонской области предусмотрена выплата денежных компенсаций, сообщили в региональном министерстве труда и соцзащиты. Пострадавшим, которые вследствие ранения остались инвалидами, предусмотрена единовременная выплата в размере 750 тысяч рублей. Гражданам, получившим тяжелые ранения, выплатят по 500 тысяч рублей. Пострадавшие с ранениями средней степени тяжести получат по 250 тысяч рублей. Семьям, потерявшим при теракте своих близких, предусмотрена выплата в размере 1 миллиона рублей. Основанием для выплат служит соответствующий указ губернатора Херсонской области от 13 ноября 2024 года "О предоставлении единовременных компенсационных выплат за вред жизни и здоровью, причинённый в результате агрессии со стороны Украины". Прием соответствующих документов будет осуществляться с 3 января.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. Позднее число жертв стало увеличиваться по мере разбора места происшествия - были обнаружены еще останки людей.В больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей, сообщил глава минздрава республики Алексей Натаров. среди пострадавших три пациента в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области Медведев призвал к беспощадному возмездию за атаку на Херсонскую область Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни

https://crimea.ria.ru/20260102/kto-pogib-v-khorlakh---spisok-zhertv-uvelichilsya-1152151759.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на село хорлы в херсонской области, херсонская область, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости