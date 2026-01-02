https://crimea.ria.ru/20260102/semi-pogibshikh-i-postradavshie-pri-terakte-v-khorlakh-poluchat-vyplaty-1152152333.html
Семьи погибших и пострадавшие при теракте в Хорлах получат выплаты
2026-01-02T14:01
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/02/1152149313_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df40e1a4c30cd5829a52bcf308e6a3c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Семьям погибших и пострадавшим в результате теракта ВСУ в Хорлах Херсонской области предусмотрена выплата денежных компенсаций, сообщили в региональном министерстве труда и соцзащиты. Пострадавшим, которые вследствие ранения остались инвалидами, предусмотрена единовременная выплата в размере 750 тысяч рублей. Гражданам, получившим тяжелые ранения, выплатят по 500 тысяч рублей. Пострадавшие с ранениями средней степени тяжести получат по 250 тысяч рублей. Семьям, потерявшим при теракте своих близких, предусмотрена выплата в размере 1 миллиона рублей. Основанием для выплат служит соответствующий указ губернатора Херсонской области от 13 ноября 2024 года "О предоставлении единовременных компенсационных выплат за вред жизни и здоровью, причинённый в результате агрессии со стороны Украины". Прием соответствующих документов будет осуществляться с 3 января.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. Позднее число жертв стало увеличиваться по мере разбора места происшествия - были обнаружены еще останки людей.В больницах Крыма находятся 10 пострадавших, в том числе пятеро детей, сообщил глава минздрава республики Алексей Натаров. среди пострадавших три пациента в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области Медведев призвал к беспощадному возмездию за атаку на Херсонскую область Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни
херсонская область
