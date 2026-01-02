Родным погибших при атаке ВСУ в Хорлах выплатят по 1,5 млн рублей
Семьи погибших в результате теракта ВСУ в Хорлах получат по 1,5 млн рублей – Сальдо
21:08 02.01.2026 (обновлено: 21:10 02.01.2026)
© Пресс-служба губернатора Запорожской области / Перейти в фотобанкАкция в память о погибших в результате атаки БПЛА в Херсонской области
© Пресс-служба губернатора Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Родным погибших в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, получившим тяжелые и легкие ранения – по 627 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Помимо лечения и помощи в организационных вопросах, окажем единовременную материальную поддержку: родным погибших – в размере 1 млн. 567,5 тыс. рублей, гражданам, получившим ранения средней и тяжелой степени – 627 тыс. рублей", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Людям, получившим ранения легкой степени, выплатят по 313 тысяч рублей, добавил он.
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В пятницу в Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.
Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
Читайте также на РИА Новости Крым: