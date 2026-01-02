Рейтинг@Mail.ru
Родным погибших при атаке ВСУ в Хорлах выплатят по 1,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260102/rodnym-pogibshikh-pri-atake-vsu-v-khorlakh-vyplatyat-po-15-mln-rubley--1152157734.html
Родным погибших при атаке ВСУ в Хорлах выплатят по 1,5 млн рублей
Родным погибших при атаке ВСУ в Хорлах выплатят по 1,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Родным погибших при атаке ВСУ в Хорлах выплатят по 1,5 млн рублей
Родным погибших в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, получившим тяжелые и легкие ранения... РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T21:08
2026-01-02T21:10
атака всу на село хорлы в херсонской области
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
владимир сальдо
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/02/1152156522_0:26:1273:742_1920x0_80_0_0_ba67a7a2e477d368b5955676b9f5202c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Родным погибших в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, получившим тяжелые и легкие ранения – по 627 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Людям, получившим ранения легкой степени, выплатят по 313 тысяч рублей, добавил он.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке &gt;&gt;В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В пятницу в Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области Медведев призвал к беспощадному возмездию за атаку на Херсонскую область Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/02/1152156522_124:0:1149:769_1920x0_80_0_0_276661e03f75362d0fba750d8f8df179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атака всу на село хорлы в херсонской области, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), владимир сальдо, новости
Родным погибших при атаке ВСУ в Хорлах выплатят по 1,5 млн рублей

Семьи погибших в результате теракта ВСУ в Хорлах получат по 1,5 млн рублей – Сальдо

21:08 02.01.2026 (обновлено: 21:10 02.01.2026)
 
© Пресс-служба губернатора Запорожской области / Перейти в фотобанкАкция в память о погибших в результате атаки БПЛА в Херсонской области
Акция в память о погибших в результате атаки БПЛА в Херсонской области
© Пресс-служба губернатора Запорожской области
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Родным погибших в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, получившим тяжелые и легкие ранения – по 627 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Помимо лечения и помощи в организационных вопросах, окажем единовременную материальную поддержку: родным погибших – в размере 1 млн. 567,5 тыс. рублей, гражданам, получившим ранения средней и тяжелой степени – 627 тыс. рублей", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Людям, получившим ранения легкой степени, выплатят по 313 тысяч рублей, добавил он.
Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В пятницу в Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.
Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области
Медведев призвал к беспощадному возмездию за атаку на Херсонскую область
Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни
 
Атака ВСУ на село Хорлы в Херсонской областиАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Владимир СальдоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:45Теракт ВСУ в Хорлах и назначение Буданова*: главное за день
21:28Когда восстановят доступ в интернет абонентам "СимСтар" в Крыму
21:08Родным погибших при атаке ВСУ в Хорлах выплатят по 1,5 млн рублей
21:05Просто хотят подработать: как вовлекают детей в схемы мошенников
20:51Над Крымом отработала ПВО
20:45Праведный Иоанн Кронштадтский и два императора: встречи в Ливадии
20:38В Крыму военные вручили детям из интерната новогодние подарки
20:18Раненого при атаке на Хорлы ребенка планируют направить из Крыма в Москву
20:08Ситуация со светом на Фиоленте в Севастополе: как решают проблему
19:50Прокуратура помогла пожилой крымчанке-инвалиду отстоять свое жилье
19:33Погасшие звезды: кого не стало в 2025 году
19:22"Выпить кофе в Крыму и убить русских": самые громкие заявления Буданова*
19:11Зеленский назначил нового начальника ГУР минобороны Украины
18:47Дед Мороз всея СССР из Симферополя: уроженец Крыма Роман Филиппов
18:03Рейд в Севастополе будет закрыт всю субботу
17:39Список погибших в Хорлах дополнен еще тремя фамилиями
17:30Женщина сбила двух детей на пешеходном переходе в Красноярском крае
17:02Гутерреш обеспокоен сообщениями об атаке в Хорлах - представитель
16:54Энергетики Кубани вернули свет в дома более 90% обесточенных потребителей
16:34Буданов* принял предложение возглавить офис Зеленского
Лента новостейМолния