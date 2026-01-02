https://crimea.ria.ru/20260102/rodnym-pogibshikh-pri-atake-vsu-v-khorlakh-vyplatyat-po-15-mln-rubley--1152157734.html

Родным погибших при атаке ВСУ в Хорлах выплатят по 1,5 млн рублей

Родным погибших при атаке ВСУ в Хорлах выплатят по 1,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 02.01.2026

Родным погибших при атаке ВСУ в Хорлах выплатят по 1,5 млн рублей

Родным погибших в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, получившим тяжелые и легкие ранения... РИА Новости Крым, 02.01.2026

2026-01-02T21:08

2026-01-02T21:08

2026-01-02T21:10

атака всу на село хорлы в херсонской области

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

владимир сальдо

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/02/1152156522_0:26:1273:742_1920x0_80_0_0_ba67a7a2e477d368b5955676b9f5202c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Родным погибших в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области выплатят по 1,5 миллиона рублей, получившим тяжелые и легкие ранения – по 627 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Людям, получившим ранения легкой степени, выплатят по 313 тысяч рублей, добавил он.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В пятницу в Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области Медведев призвал к беспощадному возмездию за атаку на Херсонскую область Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на село хорлы в херсонской области, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), владимир сальдо, новости