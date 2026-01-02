https://crimea.ria.ru/20260102/reyd-v-sevastopole-zakryli-iz-za-nepogody-1152147610.html
Рейд в Севастополе закрыли из-за непогоды
Рейд в Севастополе закрыли из-за непогоды
В Севастополе морской пассажирский транспорт прекратил работать из-за непогоды. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя. РИА Новости Крым, 02.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт прекратил работать из-за непогоды. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя."Уважаемые пассажиры! Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт приостанавливает работу", - говорится в сообщении.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Ранее сообщалось о сильном ухудшении погоды на полуострове. Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
Рейд в Севастополе закрыли из-за непогоды
В Севастополе закрыли рейд
06:55 02.01.2026 (обновлено: 07:18 02.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт прекратил работать из-за непогоды. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя.
"Уважаемые пассажиры! Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт приостанавливает работу", - говорится в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Ранее сообщалось о сильном ухудшении погоды на полуострове. Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма.
