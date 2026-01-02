https://crimea.ria.ru/20260102/reyd-v-sevastopole-budet-zakryt-vsyu-subbotu-1152155718.html
Рейд в Севастополе будет закрыт всю субботу
В Севастополе морской пассажирский транспорт не будет работать в субботу из-за непогоды. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя. РИА Новости Крым, 02.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт не будет работать в субботу из-за непогоды. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Ранее сообщалось о сильном ухудшении погоды на полуострове. Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
