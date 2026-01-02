https://crimea.ria.ru/20260102/reyd-v-sevastopole-budet-zakryt-vsyu-subbotu-1152155718.html

Рейд в Севастополе будет закрыт всю субботу

Рейд в Севастополе будет закрыт всю субботу - РИА Новости Крым, 02.01.2026

Рейд в Севастополе будет закрыт всю субботу

В Севастополе морской пассажирский транспорт не будет работать в субботу из-за непогоды. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя. РИА Новости Крым, 02.01.2026

2026-01-02T18:03

2026-01-02T18:03

2026-01-02T18:03

новости

севастополь

новости севастополя

крым

новости крыма

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181952_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65b0d375329dc3daa647d0787fac403a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт не будет работать в субботу из-за непогоды. Об этом сообщает департамент транспорта Севастополя.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Ранее сообщалось о сильном ухудшении погоды на полуострове. Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, морской транспорт, паромы и катера в севастополе