Раненого при атаке на Хорлы ребенка планируют направить из Крыма в Москву

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Алексей Гончаров. Раненого при атаке ВСУ в селе Хорлы Херсонской области 12-летнего мальчика, который находится в тяжелом состоянии в Республиканской детской клинической больнице в Симферополе, планируют доставить санитарной авиацией в Москву для дальнейшего оказания помощи. Об этом РИА Новости Крым сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев, который по поручению губернатора Владимира Сальдо навестил находящихся в медучреждениях Крыма пострадавших жителей Хорлов.

"По поручению губернатора посетили раненых, которые проходят лечение в медучреждениях Крыма. В РДКБ находятся пятеро детей, один ребенок, 12-летний мальчик, в крайне тяжелом состоянии. Взрыв произошел рядом с ним, он получил множественные ранения. Сейчас его состояние стабилизируют и готовят ребенка к эвакуации в Российскую детскую клиническую больницу в Москве", - сказал омбудсмен.

Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>
По его словам, специалисты этого федерального центра проводят консультации с крымскими врачами по системе телемедицины и готовы принять ребенка по санавиации в Москву для дальнейшего лечения. За его жизнь борются лучшие специалисты Крыма под контролем лучших медиков России, отметил Георгиев.
Четверо детей находятся в стабильном состоянии, некоторым из них потребуется дальнейшая реабилитация, но самое главное, что дети живы и уже в хорошем настроении, рассказал уполномоченный по правам человека.
В Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6 находятся шестеро пострадавших. Одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, добавил Георгиев и поблагодарил медиков Херсонской области, оказавших первую помощь пострадавшим, и специалистам в Крыму за большую и квалифицированную работу по лечению раненых.
По словам омбудсмена, уполномоченные из других субъектов РФ готовы оказать содействие и помощь в приеме на реабилитацию пострадавших в Хорлах херсонцев после того, когда будет завершено их лечение.
Георгиев также отметил необходимость установления всех пострадавших, в том числе тех, кто получил незначительные травмы, чтобы они могли получить положенные им единовременные компенсационные выплаты, а также идентифицировать всех погибших.
Омбудсмен Херсонской области добавил, что ВСУ совершили это преступление с особой жестокостью и цинизмом, поскольку целенаправленно нанесли удар по людям, которые отмечали Новый год.
"Уже очевидно, что удар был целенаправленным, потому что перед атакой там отрабатывал разведывательный дрон. Очень тяжелое начало года, но мы справимся. А те, кто это сделал, уверен, понесут наказание. За каждого погибшего и раненого, за каждый расколотый камень они ответят страшной ценой", - заключил Георгиев.
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В пятницу в Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.
Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
