https://crimea.ria.ru/20260102/ranenogo-pri-atake-na-khorly-rebenka-planiruyut-napravit-iz-kryma-v-moskvu-1152156812.html

Раненого при атаке на Хорлы ребенка планируют направить из Крыма в Москву

Раненого при атаке на Хорлы ребенка планируют направить из Крыма в Москву - РИА Новости Крым, 02.01.2026

Раненого при атаке на Хорлы ребенка планируют направить из Крыма в Москву

Раненого при атаке ВСУ в селе Хорлы Херсонской области 12-летнего мальчика, который находится в тяжелом состоянии в Республиканской детской клинической больнице РИА Новости Крым, 02.01.2026

2026-01-02T20:18

2026-01-02T20:18

2026-01-02T20:44

атака всу на село хорлы в херсонской области

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

сергей георгиев

крым

новости крыма

херсонская область

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49974/86/499748675_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_d95199ef6c06d1e81348fcbfa2f97d13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Алексей Гончаров. Раненого при атаке ВСУ в селе Хорлы Херсонской области 12-летнего мальчика, который находится в тяжелом состоянии в Республиканской детской клинической больнице в Симферополе, планируют доставить санитарной авиацией в Москву для дальнейшего оказания помощи. Об этом РИА Новости Крым сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев, который по поручению губернатора Владимира Сальдо навестил находящихся в медучреждениях Крыма пострадавших жителей Хорлов.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>По его словам, специалисты этого федерального центра проводят консультации с крымскими врачами по системе телемедицины и готовы принять ребенка по санавиации в Москву для дальнейшего лечения. За его жизнь борются лучшие специалисты Крыма под контролем лучших медиков России, отметил Георгиев.Четверо детей находятся в стабильном состоянии, некоторым из них потребуется дальнейшая реабилитация, но самое главное, что дети живы и уже в хорошем настроении, рассказал уполномоченный по правам человека. В Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6 находятся шестеро пострадавших. Одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, добавил Георгиев и поблагодарил медиков Херсонской области, оказавших первую помощь пострадавшим, и специалистам в Крыму за большую и квалифицированную работу по лечению раненых. По словам омбудсмена, уполномоченные из других субъектов РФ готовы оказать содействие и помощь в приеме на реабилитацию пострадавших в Хорлах херсонцев после того, когда будет завершено их лечение.Георгиев также отметил необходимость установления всех пострадавших, в том числе тех, кто получил незначительные травмы, чтобы они могли получить положенные им единовременные компенсационные выплаты, а также идентифицировать всех погибших.Омбудсмен Херсонской области добавил, что ВСУ совершили это преступление с особой жестокостью и цинизмом, поскольку целенаправленно нанесли удар по людям, которые отмечали Новый год.В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте. В пятницу в Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опубликован список погибших при атаке ВСУ на Хорлы Херсонской области Медведев призвал к беспощадному возмездию за атаку на Херсонскую область Захарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни

https://crimea.ria.ru/20260102/guterresh-obespokoen-soobscheniyami-ob-atake-v-khorlakh---predstavitel-1152154681.html

крым

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на село хорлы в херсонской области, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости, сергей георгиев, крым, новости крыма, херсонская область