Просто хотят подработать: как вовлекают детей в схемы мошенников

2026-01-02

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники все чаще вовлекают детей и подростков в преступные схемы. Почему именно эта возрастная категория граждан страдает от противоправных махинаций и как понять, что ребенок уже связан с преступниками, об это в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Крыму Ольга Алексеева.По словам гостьи эфира, мошенники задействуют детей в первую очередь потому, что они являются легкой добычей. Их легче всего обмануть, проще вовлечь, рассказать им что-либо, убедить, что они делают что-то правильное, что-то законное, так как дети еще не способны оценить последствия своего поведения, своих поступков."Обычно преступники находят несовершеннолетних сообщников в интернете, в социальных сетях, мессенджерах, чаще всего в игровых чатах. Детям предлагают подработку, обманом их вовлекают в преступную деятельность. Подростков могут использовать в качестве дроперов, когда просят снять деньги с банковской карты и передать третьим лицам. Также детей часто используют в качестве курьера, когда принуждают передавать деньги от потерпевшего лица злоумышленникам. По похожей схеме детей вовлекают, к сожалению, и в незаконный оборот наркотических средств в качестве закладчиков" - разъяснила она.Участились случаи, добавила Ольга Алексеева, когда детей, ранее использованных в качестве закладчиков, вовлекали в преступления, связанные с экстремистской направленностью, диверсионно-террористической деятельностью, а ответственность за нее уже совершенно взрослая – до 15 лет лишения свободы несмотря на детский возраст.Попасть в лапы мошенников может любой ребенок или подросток, считает начальник отделения МВД."Несовершеннолетние, вовлеченные в схемы мошенников - дети от 14 до 17 лет. Но, к сожалению, в этом году даже в Республике Крым были дети и младше 14 лет. Это не только дети из неблагополучных семей, достаточное количество именно из семей благополучных. Скорее всего, они испытывают дефицит внимания в семьях и много времени проводят в интернете, неконтролированно со стороны родителей", - заметила она.Часто многие из них просто хотели подработать, подчеркивает Ольга Алексеева. Это обычное, нормальное подростковое желание иметь финансовую независимость. И думая, что на законных основаниях идут работать, они вовлекаются в неприятные преступные схемы.В первую очередь родителям необходимо контролировать денежные средства ребенка, советует она, и задуматься, если у него появились какие-то деньги, которыми он в принципе не может располагать."Появились дорогие вещи, гаджеты, он рассказывает, что мне это подарил друг, или он нашел и т.д. Активно скрывает переписку в мессенджерах, старается спрятать, чтобы родитель не видел, с кем он там переписывается. Появились новые непонятные друзья, странные звонки или разговоры, ребенок начинает нервничать, когда задают вопросы, появилась нервозность, скрытость, нежелание обсуждать, чем он занимался вне дома или вне школы. Резко изменился круг общения, начал прогуливать занятия, снизилась успеваемость…", - привела примеры подозрительных моментов гостья студии.Если все эти признаки указывают на вовлеченность ребенка в противоправную деятельность, советует Ольга Алексеева, родитель должен прежде всего провести с ним разъяснительную работу, без критики и излишнего давления, выяснить все подробности происходящего, попробовать предложить ему самому проанализировать случившееся, предложить легальную подработку или иной вид интересной для ребенка деятельности."Главное запомнить - легких денег не бывает. Если предложение звучит слишком хорошо, значит, это - явно ловушка. МВД также призывает родителей быть более внимательными к цифровой жизни своих детей, выстраивать с ним доверительные отношения, а подросткам - критически мыслить и выбирать законный путь", - подытожила представительно МВД по Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

