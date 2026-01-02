https://crimea.ria.ru/20260102/prokuratura-pomogla-pozhiloy-krymchanke-invalidu-otstoyat-svoe-zhile-1152152714.html
Прокуратура помогла пожилой крымчанке-инвалиду отстоять свое жилье
Прокуратура помогла пожилой крымчанке-инвалиду отстоять свое жилье - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Прокуратура помогла пожилой крымчанке-инвалиду отстоять свое жилье
02.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Крымская транспортная прокуратура защитила в суде права 87-летней жительницы Симферополя, являющейся инвалидом 3 группы, на приобретенную ею квартиру, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.По данным ведомства, в 2012 году пенсионерка на основании договора купли-продажи приобрела квартиру в Симферополе.С учетом позиции представителя прокуратуры Центральный районный суд Симферополя отказал в удовлетворении требований истца. Право собственности на спорную квартиру сохранено за пенсионеркой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
