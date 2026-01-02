Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура помогла пожилой крымчанке-инвалиду отстоять свое жилье - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Прокуратура помогла пожилой крымчанке-инвалиду отстоять свое жилье
Прокуратура помогла пожилой крымчанке-инвалиду отстоять свое жилье - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Прокуратура помогла пожилой крымчанке-инвалиду отстоять свое жилье
Крымская транспортная прокуратура защитила в суде права 87-летней жительницы Симферополя, являющейся инвалидом 3 группы, на приобретенную ею квартиру, сообщает... РИА Новости Крым, 02.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Крымская транспортная прокуратура защитила в суде права 87-летней жительницы Симферополя, являющейся инвалидом 3 группы, на приобретенную ею квартиру, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.По данным ведомства, в 2012 году пенсионерка на основании договора купли-продажи приобрела квартиру в Симферополе.С учетом позиции представителя прокуратуры Центральный районный суд Симферополя отказал в удовлетворении требований истца. Право собственности на спорную квартиру сохранено за пенсионеркой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Прокуратура помогла пожилой крымчанке-инвалиду отстоять свое жилье

Транспортная прокуратура Крыма защитила в суде жилищные права 87-летней женщине-инвалиду

19:50 02.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Крымская транспортная прокуратура защитила в суде права 87-летней жительницы Симферополя, являющейся инвалидом 3 группы, на приобретенную ею квартиру, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, в 2012 году пенсионерка на основании договора купли-продажи приобрела квартиру в Симферополе.
"Впоследствии жилье было необоснованно включено в перечень имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ФГУП "Крымская железная дорога", которым в судебном порядке оспорена регистрация права собственности на помещение. Транспортная прокуратура в интересах заявительницы вступила в судебный процесс в качестве третьего лица", - говорится в сообщении.
С учетом позиции представителя прокуратуры Центральный районный суд Симферополя отказал в удовлетворении требований истца. Право собственности на спорную квартиру сохранено за пенсионеркой.
Прокуратура Республики КрымЮжная транспортная прокуратураПроисшествияКрымНовости Крыма
 
Лента новостейМолния