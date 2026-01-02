https://crimea.ria.ru/20260102/pravednyy-ioann-kronshtadtskiy-i-dva-imperatora-vstrechi-v-livadii-1142859489.html

Праведный Иоанн Кронштадтский и два императора: встречи в Ливадии

Праведный Иоанн Кронштадтский и два императора: встречи в Ливадии

РИА Новости Крым, 02.01.2026

Ольга ЛеоноваВсего несколько недель он был в Крыму. Для кого другого этот срок не был бы столь значимым, но не для одного из самых почитаемых русских святых. Сегодня Церковь поминает Иоанна Кронштадтского – человека большой любви к людям и Богу.Из династии священниковМаленький Ванечка Сергиев родился совсем слабеньким. Первенец в семье потомственного священника в селе под Архангельском, он был крещен в тот же день в доме, а не в храме, так как его мать с отцом боялись, что младенец не доживет до крещенья в церкви.Но младенец поправился и, как и его предки, пошел по духовной линии: с отличием закончил семинарию и был отправлен учиться за казенный счет в духовную академию в Санкт-Петербург. Там же женился, но родных детей у него с супругой не было, а были на воспитании две племянницы.Молодым отец Иоанн очень хотел уйти в монашество и проповедовать Христа в далеких краях и странах, но понял, что в проповеди нуждаются и те, кто живут рядом с ним, в столице имперской России.После рукоположения стал служить в Кронштадте. Тогда этот небольшой город-крепость был не только одним из оплотов императорского флота, но и местом административной высылки асоциальных личностей, а также обиталищем многочисленных чернорабочих. Контингент сложный для пастыря.Приписан отец Иоанн Сергиев был к Андреевскому собору Кронштадта, в котором прослужил до самой своей смерти. Делу отдавался с усердием: не гнушался посещать землянки и лачуги, общаться с самыми низами общества. Часто бывало так, что он снимал с себя последнее, чтобы помочь страждущим.А еще батюшка основал в Кронштадте школу для бедных и работный дом, женскую богадельню и приют для детей. И проповеди священника сразу запомнились прихожанам, так как они были очень эмоциональны.Слава о добром священнике пошла в народ. К началу 1890-х годов люди толпами сходились только чтобы посмотреть на батюшку. Нищие, когда он выходил из дома, шли за ним свитой, чтобы получить копеечку. И они точно знали, что каждый из них эту копеечку получит. Отец Иоанн ездил, и ездил много – проповедовал и окормлял. Харьков, Самара, Казань, Нижний Новгород… У него была всенародная популярность, десятки тысяч людей хотели получить его благословения, храмы, в которых служил священник, не вмещали всех желающих.Богатые купцы и промышленники жертвовали ему неимоверные суммы, а он эти деньги направлял на строительство и поддержку школ и больниц, монастырей и храмов, в том числе и иных конфессий.Поборник трезвостиСовременники вспоминают, что отец Иоанн был среднего роста, необычайно деятелен и подвижен, выглядел не по годам молодо. Все, кто описывал внешность батюшки из Кронштадта, делают особый акцент на его пронизывающих голубых глазах и неизменной благожелательной улыбке.А еще Иоанн Кронштадтский был большим поборником и популяризатором трезвости, ведь он сам видел в ставшем родным Кронштадте, что проблемы безденежья и нищенства, сиротства, бытовых преступлений и других житейских лишений зачастую люди сами себе приобретают потому, что пьют.При этом сам он мог за обедом выпить пару рюмок хереса, зато ничего не ел из мясного, за исключением бульона из куриных потрохов. Каждый его день начинался в 4 утра заутреней в соборе. Потом визиты в Кронштадте по просьбам людей, обычно это были молитвы у постели болящих, затем такие же визиты в Петербурге. Возвращался домой священник к полуночи. В период постов поездок в Петербург не было, зато были многочисленные исповеди в храме, которые могли длиться по 12 часов.Слава о священнике с горячими сердечными проповедями дошла и до императорской семьи.Помощь христианам и мусульманамОсень 1894 года император Александр III проводил в своем дворце на Южном берегу Крыма, в Ливадии. Не по своей воле он приехал сюда: император был смертельно болен воспалением почек, его хотели везти на лечение за границу, но боялись, что не доедет, поэтому доехали только до южной резиденции.8 октября Иоанн Кронштадтский на военном корабле приехал в Ливадию к умирающему императору. Желание принять у себя знаменитого священника было не самого императора, а его родственников.Встреча Александра III c отцом Иоанном состоялась 10 октября. "Государь встретил меня стоя, в шинели, хотя сильный отек в ногах не позволял ему стоять", - описывает событие в своих дневниках Иоанн Кронштадтский.В Ливадии о. Иоанн несколько дней жил в доме для приюта Вознесенской церкви. Это здание сохранилось до наших дней, сейчас это дом № 10 на улице Юности в Ливадии. Отца Иоанна знали и в Крыму: дом, где жил батюшка, стали осаждать страждущие. По легенде, молитв священника просили как христиане, так и мусульмане.12 октября пастырь отслужил обедню и молебен "для всех людей" в храме в Ореанде. В 2006 году на территории этой церкви установили бюст святого работы скульптора Олега Радзевича.В Ореанде же состоялась первая встреча с отцом Иоанном наследника русского престола, будущего последнего русского царя Николая II. Николай Александрович увидел батюшку в храме на обедне.Во время своего пребывания на Южном берегу Крыма, священник из Ливадии выезжал в различные поселки. Так, 12 октября он посетил имение князя Юсупова в Кореизе, а 16 октября отслужил литургию в гурзуфском храме Успения Пресвятой Богородицы. После обедни верующие попросили кронштадтского гостя отслужить панихиду по Петру Губонину – купцу и покровителю курортного Гурзуфа.Последние часы императораНо и об императоре отец Иоанн, конечно же, не забывал. После первого визита отца Иоанна больному будто бы стало легче, но 18 октября стало понятно, что Ливадия станет последним местожительством правителя России. 20 октября император Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский Александр III Александрович умер в своей резиденции в Ливадии.В ноябре 1894 года в ряде изданий, включая официальный орган Святейшего синода "Церковные ведомости", был опубликован материал под заголовком "Последние часы жизни государя императора", который включал сделанные по просьбе редакции "Церковных ведомостей" рассказы придворного духовника Иоанна Янышева и Иоанна Сергиева: "Государь император выразил желание, чтобы я возложил мои руки на главу его, и, когда я держал, его величество сказал мне: "вас любит народ". — "Да, сказал я, ваше величество, ваш народ любит меня". Тогда он изволил сказать: "Да, — потому что он знает, кто вы и что́ вы". После сего вскоре августейший больной стал чувствовать сильные припадки удушья <…> — "Не тяжело ли вашему императорскому величеству, что я держу руки на голове", спросил я. — "Нет, изволил ответить государь, мне легче, когда вы держите надо мною руки".23 октября Иоанн Кронштадтский приехал в Севастополь и остановился в доме священника Владимира Баженова на улице Большой Морской улице, рядом с Петропавловской церковью. Утром отец Иоанн и отец Владимир отслужили в Петропавловской церкви литургию и панихиду "по в Бозе почившему Государю императору Александре Александровиче". После службы Иоанн Кронштадтский посетил несколько частных лиц, побывал в Херсонесском монастыре.Человеколюбивый батюшка и через три года не забыл Севастополь. В ночь с 28 на 29 сентября 1897 г. в городе прошел сильный дождь, затопивший дома, были человеческие жертвы. Отец Иоанн один из первых откликнулся на бедствие и прислал пострадавшим 200 рублей. Затем было еще несколько пожертвований: в пользу убежища для сирот-мальчиков, севастопольскому отделению Российского Общества защиты женщин, попечительству детских приютов и так далее.Нападки на праведногоПосле смерти Александра III отца Иоанна больше никогда не приглашали к царской семье, хотя он был на короновании императора Николая II и императрицы Александры Федоровны в мае 1996 года.Отец Иоанн остро переживал политические и военные поражения России и считал их причиной недальновидность молодого императора, а также грехи народа.Не взлюбили священника и некоторые политические и церковные деятели. Так, министр финансов граф Витте в своих воспоминаниях отмечал, что отец Иоанн "был человек совсем необразованный", хотя и признавал огромное влияние его проповедей на народ.Лейб-хирург Вельяминов в 1920 году уже в эмиграции писал: "Ливадия дала мне тоже достаточно материала для наблюдений над этим бесспорно недюжинным священником. Думаю, что это был человек по-своему верующий, но прежде всего большой в жизни актер, удивительно умевший приводить толпу и отдельных более слабых характером лиц в религиозный экстаз и пользоваться для этого обстановкой и сложившимися условиями".В 1905 году отец Иоанн Кронштадский серьезно заболел. В этом же году в прессе стали появляться откровенные нападки на священника в виде пасквилей и карикатур. Иоанн Кронштадтский подвергался критике со стороны либеральных и старообрядческих изданий, а также некоторых частных лиц. В частности, его обвиняли в том, что он покинул свою паству в дни революционных беспорядков. Хотя это было абсолютной ложью.Осуждению подвергались и особо истовые поклонники священника. Еще при жизни отца Иоанна возникло религиозное течение иоанитов, которое сам священник осуждал и отвергал. Но и за это он подвергался нападкам.Отец Иоанн скончался в Кронштадте 20 декабря 1908 года на 80-м году жизни. Он не оставил после себя духовного завещания и денежных сбережений.Через 56 лет отец Иоанн стал первым святым, канонизированным Русской зарубежной церковью. Четверть века спустя, в 1990-м, он был прославлен и РПЦ.Имя святого носит малая планета, ему посвящены храмы в России и за рубежом, в том числе и на Украине. Есть памятники, улицы, остров в Финском заливе, которые носят имя знаменитого русского батюшки. Еще при жизни святого "Иоанном Кронштадским" был назван пароход, а в 2017 году это же наименование получил новый катер связи проекта 21270 Военно-Морского флота России.Иоанну Кронштадтскому молятся в нужде, при потере работы, при попадании в отчаянное положение, те, кому трудно дается учеба, и те, кто борется с пороками наркомании и пьянства.

2026

