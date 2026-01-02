https://crimea.ria.ru/20260102/pogasshie-zvezdy-kogo-ne-stalo-v-2025-godu-1151810971.html

Погасшие звезды: кого не стало в 2025 году

Погасшие звезды: кого не стало в 2025 году - РИА Новости Крым, 02.01.2026

Погасшие звезды: кого не стало в 2025 году

Каждый год от нас уходят известные люди – деятели культуры и искусства, спортсмены, ученые, писатели, телеведущие, политики. 2025-й, к сожалению, не стал...

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Каждый год от нас уходят известные люди – деятели культуры и искусства, спортсмены, ученые, писатели, телеведущие, политики. 2025-й, к сожалению, не стал исключением. Многие из тех, кого не стало в уходящем году, были кумирами миллионов, их знают, любят и помнят. Одни обогащали нашу жизнь своим выдающимся творчеством, другие радовали нас своими достижениями, а кто-то оказывал значительное влияние на ход истории конкретного региона, страны и даже всего мира. РИА Новости Крым вспоминает ярких и неординарных личностей, которых забрал 2025 год.Российское кино и театрОлег СтриженовОдин из самых популярных советских актеров театра и кино, народный артист СССР и РСФСР Олег Стриженов умер на 96-м году жизни в Москве Всесоюзную славу Стриженову принесла роль Артура в экранизации романа Этель Лилиан Войнич "Овод" (1955). Это был кинодебют молодого актера, выпускника театрального училища имени Щукина и артиста труппы Государственного русского драматического театра Эстонской ССР. За Стриженовым-актером закрепилось амплуа главных романтических героев советского кино послевоенной эпохи. Именно таких личностей он воплотил в лентах "Мексиканец" (по рассказу Джека Лондона), "Сорок первый", "Хождение за три моря", "Звезда пленительного счастья", "Капитанская дочка". Харизма и врожденное обаяние Стриженова не оставляли равнодушными ни коллег, ни поклонниц, которые буквально заваливали артиста письмами и караулили у театра. За почти 70 лет своей творческой жизни он снялся лишь в 30 картинах, поскольку был очень избирателен в выборе фильмов и режиссеров. Великого артиста проводили в последний путь 12 февраля и похоронили на Новодевичьем кладбище.Лариса ГолубкинаЗвезды советского кинематографа, народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной не стало 22 марта – через несколько недель после того, как актриса отметила свой 85-летний юбилей. Всесоюзную славу артистке принесла роль Шурочки Азаровой в бессмертной картине Эльдара Рязанова "Гусарская баллада" (1962). Это был кинодебют Голубкиной, которая тогда училась на третьем курсе ГИТИСа. Актриса с радостью вспоминала, как на съемках тренировалась ездить верхом, ходить в мужском костюме и вырабатывать мужскую походку. Голубкина объездила с концертами всю страну, выступая как исполнительница популярных песен, прежде всего романсов. В послужном списке Голубкиной – яркие и запоминающиеся роли в картинах "Как вас теперь называть?", "Дайте жалобную книгу!", "День счастья", "Трое в лодке, не считая собаки", киноэпопеи "Освобождение".Нина ГребешковаСоветская и российская актриса Валентина Гребешкова ушла из жизни 12 мая. Заслуженной артистке России было 95 лет, 40 из них Гребешкова прожила в браке с Леонидом Гайдаем и стала настоящей музой великого режиссера. За свою актерскую карьеру Гребешкова снялась более чем в 80-ти картинах. Далеко не все из ее актерских работ известны широкому кругу зрителей, но роли, принесшие Нине Павловне популярность, она сыграла в фильмах мужа. Самая знаменитая из них, безусловно, роль Нади Горбунковой в "Бриллиантовой руке". Хотя поначалу Гребешкова от этой роли отказывалась – героиня показалась ей скучной и напыщенной. Актриса и муза Гайдая сыграла еще в нескольких его фильмах – "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966), !12 стульев" (1971), "Не может быть!" (1975), "За спичками" (1980), "Спортлото-82" (1982). Гребешкова пережила своего супруга на 32 года.Александр МиттаРежиссер фильмов "Экипаж" и "Гори, гори, моя звезда", народный артист России Александр Митта скончался 14 июля в возрасте 92 лет. С юных лет Митта увлекался живописью и мечтал стать художником, получил диплом инженера, некоторое время работал карикатуристом, а в итоге стал снимать кино, окончив режиссерский факультет ВГИКа. В 1960-70-е годы Митта снял несколько успешных фильмов о подростках, в том числе "Без страха и упрека" (1962), "Звонят, откройте дверь" (1965) и "Точка. Точка, запятая…" (1972), которые удостоились ряда международных наград. Однако Александра Митту как кинорежиссера знают в первую очередь как автора первого советского фильма-катастрофы "Экипаж" (1979) с Леонидом Филатовым, Александрой Яковлевой и Георгием Жженовым. В 2000-х режиссер выпустил книгу "Кино между адом и раем", где раскрыл секреты мастерства. Это издание стало настольной книгой для многих кинематографистов. В 2024 году Митта был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.Юрий КараЧерез два дня после кончины Александра Митты ушел из жизни еще один великий кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Юрий Кара. Его не стало 16 июля. Кара умер в Ялте в возрасте 70 лет от обширного инфаркта. Днем ранее его госпитализировали в Ливадийскую больницу и сделали операцию, но ему не стало лучше. Выпускник режиссерского факультета ВГИКа, Юрий Кара снял свой первый фильм в 1985 году – короткометражную комедию "Двое на скамейке". Славу Юрию Каре принесла его экранизация повести Бориса Васильева "Завтра была война" (1987). Кинокартина была продана в 48 стран мира и получила множество международных наград. Режиссер снял более 10 кинолент, наиболее известные из них – "Воры в законе" (1988), а также "Мастер и Маргарита" (1994), которая до сих пор считается лучшей экранизацией великого романа Михаила Булгакова. Большинство фильмов Кара снял по собственным сценариям. Он также преподавал на Высших курсах кино и телевидения ВГИК, руководил мастерской кинорежиссуры.Валентина ТалызинаНародную артистку РСФСР Валентину Талызину можно смело назвать одной из самых любимых и узнаваемых актрис советского и российского кинематографа. На ее счету около 140 ролей в кино и телесериалах и множество театральных работ. Из 90 лет своей жизни 66 Талызина отдала родному Театру имени Моссовета. В кино актриса дебютировала в 1963 году в ленте "Человек, который сомневался". Всесоюзную известность Талызиной принесли роли в картинах "Зигзаг удачи" Эльдара Рязанова (1968), "Иванов катер" Марка Осепьяна (1972), а также самом новогоднем фильме всех времен и народов "Ирония судьбы, или С легким паром" (1975) того же Рязанова, в котором Талызина не только сыграла роль Вали, веселой подруги Нади Шевелевой, но и дала главной героине в исполнении Барбары Брыльской свой голос. Голосом Талызиной говорит и любимый многими мультипликационный персонаж – мама Дяди Федора из серии мультиков о Простоквашино. Также в списке выдающихся актерских работ народной артистки – "Афоня" (1975), , "По улицам комод водили…" (1978), "Непрофессионалы"(1985). Валентины Талызиной не стало 21 июня. Ей было 90 лет.Тигран КеосаянРежиссер, сценарист, актер и телеведущий Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября. Ему было всего 59 лет. Еще в январе он пережил клиническую смерть и вплоть до кончины находился в коме. По словам, главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, у ее супруга было больное сердце. Выпускник режиссерского факультета ВГИКа, Кеосаян снял за свою карьеру около 20 кинофильмов. Самые известные из них – "Катька и Шиз" (1992), "Бедная Саша" (1997), "Ландыш серебристый" (2000), а также "Крымский мост. Сделано с любовью!" (2018), который он снял по сценарию супруги. В прошлом году режиссер стал обладателем почетного звания заслуженного деятеля искусств РФ. Помимо этого, Кеосаян был ведущим множества программ на разных телеканалах.Роман Попов28 октября перестало биться сердце актера Романа Попова. Его скоропостижная кончина потрясла весь актерский мир страны и многочисленных поклонников артиста. Попову, получившему широкую известность благодаря роли капитана Игоря Мухича из "Полицейского с Рублевки", был всего 40 лет. Актер умер в больнице подмосковного Красногорска в результате осложнений онкологического заболевания. Попов долгое время боролся с тяжелейшим онкологическим заболеванием – опухолью головного мозга. Сложная и дорогая операция, проведенная в 2018 году, затем длительный курс реабилитации... Пошла ремиссия, казалось, что все нормализовалось. Но в 2025 году случился рецидив. Опухоль вернулась, но уже многоочаговая. Роман почти полностью потерял зрение и частично – слух. Медики провели химиотерапию и таргетное лечение, но было уже поздно. Всего за девять лет Роман успел поработать в более чем 40 фильмах и сериалах. В их числе – снятый в Крыму детский сериал "Три друга, клад и матрос Кошка". У актера остались жена и трое детей.Всеволод Шиловский26 ноября не стало Всеволода Шиловского – знаменитого актера, режиссера и сценариста, народного артиста РСФСР. Блестяще окончив в 1961 году школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ, молодой 23-летний актер решил посвятить себя родному театру. На его сцену Шиловский выходил более четверти века. Сыграл множество ярких ролей, в том числе в постановках комедии "Безумный день, или Женитьба Фигаро" (Керубино) и пьесы Максима Горького "На дне" (Костылев), затем стал работать педагогом ставить собственные спектакли, которые пользовались успехом у публики. Параллельно играл в кино ("Следствие ведут Знатоки", "Интердевочка", "Влюблен по собственному желанию, "Военно-полевой роман"). Наиболее известные ленты Шиловского-кинорежиссера – комедии "Миллион в брачной корзине" (1985) с Александром Ширвиндтом и Софико Чиаурели и "Аферисты" (1990), а также детектив "Приговор" (1993), снятый по мотивам романа американского писателя Дэя Кина. Шиловский до конца жизни, оборвавшейся на 88-м году, преподавал в Школе-студии МХАТ и во ВГИКе, а в 2017 году реализовал свою давнюю мечту – основал собственный театр, собрав труппу из своих студентов. До последних дней жизни режиссер руководил этим проектом, активно занимаясь расширением репертуара. Спектакли театра поставлены в лучших традициях старого МХАТа. Вера АлентоваЛюбимая миллионами россиян знаменитая актриса Вера Алентова ушла из жизни 25 декабря. В этот день она приехала в Театр имени Маяковского на церемонию прощания с коллегой Анатолием Лобоцким. 83-летней артистке стало плохо, вызвали "скорую", но в больницу ее уже доставили в состоянии клинической смерти. Алентова на многие десятилетия останется в памяти миллионов наших граждан как Катя Тихомирова из всенародно любимой и оскароносной картины "Москва слезам не верит" (1980). На момент выхода ленты на экраны Алентовой исполнились уже 37 лет. Она уже 15 лет работала в Театре имени Пушкина и в мире кинематографа ее никто не знал. Удивительно, но в успех "Москва слезам не верит" почти никто не верил: ни именитые режиссеры, отказавшиеся снимать фильм по сценарию Валентина Черныха, ни актрисы, отказавшиеся от роли Кати Тихомировой, ни сам режиссер, супруг Алентовой Владимир Меньшов и его съемочная группа, когда они все же решили снимать этот фильм. По воспоминаниям участников, на съемках царили упаднические настроения. Но с выходом на экраны фильм обрел колоссальную популярность. В год выхода его посмотрели 90 миллионов советских зрителей, а в 1981-м картина получила "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм". Вера Алентова в одночасье проснулась знаменитой. Последующие ее роли в кино с точки зрения актерского мастерства ("Время желаний", "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Зависть богов") были разноплановыми и как минимум не менее сильными. Но большую часть своей жизни и актерской карьеры Алентова посвятила театру, которому осталась верна до конца своих дней.Также уходящий год забрал с собой исполнителя роли Степана Сундукова в "Три плюс два" Геннадия Нилова, режиссера фильмов "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень" Валерия Ускова, заслуженного артиста России и выдающегося актера дубляжа Алексея Золотницкого, звезду сериалов "Каменская", "Граница. Таежный роман" и других Владимира Симонова.Зарубежный кинематографДэвид ЛинчКультовый режиссер-сюрреалист умер 16 января после продолжительной болезни легких на 79-м году жизни. У Линча-режиссера был свой неповторимый, индивидуальный стиль. Его фильмы наполнены мистицизмом, символизмом и скрытыми смыслами, стиранием грани между реальным и потусторонним, светом и тьмой. Фирменный почерк его лент – похожие на сны сюжеты, множество "застывших" планов, долгие паузы в диалогах героев и такие же долгие пугающие взгляды, особое звуковое сопровождение (низкочастотный гул, минималистичная и гипнотизирующая музыка), острые углы съемки, раздвоенность повествования, уход от возможности однозначной трактовки происходящего в фильме. Далеко не все киноманы любят фильмы Линча именно из-за чересчур сложных и сюрреалистических сюжетов и запутанности повествования. Тем не менее, его имя прочно вошло в историю мирового кинематографа. Российским зрителям Личн известен в первую очередь как автор мегапопулярного мистического сериала "Твин Пикс" (1990). Сериал давно имеет статус культового, а главный вопрос картины вопрос "Кто убил Лору Палмер" практически обрел статус риторического. Классикой сюрреалистических триллеров также стали его ленты "Малхолланд Драйв" (2001) и "Синий бархат" (1986). А его дебют в "полном метре" – малобюджетный фильм "Голова-ластик" (1977) – наводит на зрителя экзистенциальный ужас не хуже многих современных хорроров с немалыми бюджетами.Ричард ЧемберленАмериканский актер Ричард Чемберлен, известный по ролям в сериалах "Сегун" и "Поющие в терновнике", скончался в возрасте 90 лет от осложнений после перенесенного инсульта. Секс-символ 80-х и "король телесериалов", Чемберлен впервые появился на большом экране еще в 1961 году в сериале "Доктор Килдэр" и сразу же прославился. За эту роль Чемберлен получил свой первый из трех "Золотых глобусов". Вторую престижную награду актер получил в 1980 году за роль в сериале "Сегун" за роль английского шкипера Блэкторна, который в результате кораблекрушения оказался в феодальной Японии. Но главным успехом Чемберлена принято считать роль преподобного отца Ральфа де Брикассара в экранизации романа австралийской писательницы Коллин Маккалоу "Поющие в терновнике" (1984). Киноадаптация получила четыре "Золотых глобуса", в том числе в номинации "Лучший актер в мини-сериале", который получил Чемберлен. После выхода "Поющих в терновнике" на экране актер покорил сердца миллионов женщин по всему миру.Халк ХоганРестлер и актер Терри Джин Боллеа, известный под псевдонимом Халк Хоган, ушел из жизни 24 июля в возрасте 71 года во Флориде от сердечного приступа. Всемирно известный рестлер стал одним из символов этого шоу, которое во многом благодаря Хогану стало мегапопулярным в США и далеко за его пределами. Невероятная физическая мощь (двухметровый рост и вес более 130 килограммов) и яркий имидж (те самые усы и фирменная бандана красовались на нем уже в 1970-е годы, когда он впервые вышел на ринг), а также харизма и умение создать красочное шоу помогли бойцу быстро завоевать огромную популярность. Хоган стал одним из первых рестлеров, покоривших Голливуд. Дебютировал в кино Халк в 1982 году, снявшись по личному приглашению Сильвестра Сталлоне в третьей части знаменитой саги о боксере Рокки. Затем последовали роли в боевике "Нет предела", комедии "Мистер Няня", приключенческом телесериале "Гром в раю" и многих других фильмах и сериалах. По словам самого Хогана, из-за рестлинга ему пришлось перенести 25 операций, из которых десять – на спине, а также пластические операции на лице, замену коленного и тазобедренного суставов, операции на брюшной полости и плече. В 2023 году Хоган поддержал проведение Россией специальной военной операции, скрыто сравнивал главу киевского режима Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером. А также поддерживал Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году.Вэл КилмерВэл Килмер считается одним из самых недооцененных голливудских актеров своего поколения. Ему не присуждали значимых наград, далеко не все режиссеры соглашались работать с ним из-за сложного характера, его не превозносили, как других звезд, часто критиковали. Но он, несомненно, обладал харизмой и незаурядным талантом, позволяющим ему блестяще играть абсолютно любых героев в разных по жанру кинолентах. Килмер дебютировал в кино в 1984 году и сыграл в нескольких фильмах, в том числе "Топ Ган" (1986) вместе с Томом Крузом. Но первой большой работой Килмера стала роль Джима Моррисона в байопике Оливера Стоуна "The Doors". Хотя лента провалилась в прокате, актер заслуженно собрал восторженные отзывы критиков, блестяще сыграв культового музыканта. Звездным часом Килмера стали 1990-е, прежде всего, роль героя комиксов Бэтмена в ленте "Бэтмен навсегда" (1995). Также зрителям запомнились его роли в криминальном боевике "Схватка" (1995), где Килмер не потерялся на фоне именитых партнеров Роберта де Ниро и Аль Пачино, триллере "Призрак и тьма" (1996), где Вэл сыграл охотника на львов Джона Паттерсона и мелодраме " С первого взгляда" (1999). Однако после нескольких провалов фильмов с его участием в прокате, больше режиссеры и продюсеры не предлагали Килмеру больших ролей. Актер играл в основном персонажей второго плана, в том числе в исторической ленте "Александр" и триллере "Охотники за разумом" (2004). На протяжении 10 лет актер боролся с раком гортани и победил его, хотя и практически потерял голос. Но ослабленный этой долгой и тяжелой борьбой организм Килмера не смог побороть вирус пневмонии. Актер умер 1 апреля в возрасте 65 лет.Роберт РедфордЛегендарный актер и режиссер Роберт Редфорд умер 16 сентября на 90-м году жизни. Он скончался во сне в своем доме в горах Юты из-за осложнения от сердечного заболевания. Одна из наиболее известных его работ в кино – роль в вестерне "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид" (1969), где партнером Редфорда стала еще одна кинолегенда – Пол Ньюман. Этот же дуэт появится в криминальной комедии "Афера" (1973), которая получила семь "Оскаров". Редфорд был в номинантах (лучшая мужская роль), но статуэтку не получил. Высшую кинонаграду он удостоится только в качестве режиссера, сняв ленту "Обыкновенные люди" (1980). Ещё один "Оскар" – за вклад в развитие кино – он получил в 2002 году. В 2025-м ушли из жизни еще несколько знаковых актеров. В их числе 67-летний Майкл Мэдсен, прославившийся ролями "плохих парней" в фильмах Квентина Тарантино ("Бешеные псы", "Убить Билла", "Омерзительная восьмерка", "Однажды в Голливуде"), а также 75-летний легендарный исполнитель роли колдуна Шан Цзуна в "Mortal Kombat" (1995) Кэри-Хироюки Тагава. Отметим, что Тагава, который также сыграл в фильмах "Перл Харбор", "Мемуары гейши", "Последний император", "47 ронинов", в 2015 году принял православное крещение с именем Пантелеимон, получил гражданство России и неоднократно с восхищением и любовью высказывался о нашей стране.Клаудия КардиналеЛегенда мирового кино, знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни в возрасте 87 лет. В кино она дебютировала в 1958 году, а широкую известность актрисе принесли роли в лентах "Красавчик Антонио", а также "Ла Вьячча", где ее партнером стал Жан-Поль Бельмондо, и знаменитый фильм Лукино Висконти, "Рокко и его братья", где она снялась с легендарным Аленом Делоном. В 1963 году фильм "Леопард" Лукино Висконти, в котором снялась Кардинале, получил главную премию Каннского фестиваля. После этого успеха ее пригласили сниматься в Голливуд. Там она играла в фильмах "Розовая пантера", а также в культовых картинах Федерико Феллини "Восемь с половиной" и "Однажды на Диком Западе" Серджо Леоне. На счету Кардинале – более 120 ролей в кино. Кадинале награждена орденами Почетного легиона, "За заслуги перед Испанской Республикой", званием командора ордена Искусств и литературы, российской наградой "Золотой орел" за вклад в мировой кинематограф. В 2011 году актриса была включена в топ-50 самых красивых женщин в истории кино.Телевидение и журналистикаАлексей Веселкин26 марта не стало одного из символов отечественного телевидения 90-х Алексея Веселкина. 63-летний заслуженный артист России скончался от осложнений, вызванных онкологией, с которой он долгое время боролся. Веселкин запомнился российскому зрителю в качестве харизматичного ведущего популярных программ "Детский час", "Царь горы", "До 16 и старше", "Будильник", "50x50". Также сыграл более 60 ролей ролей на сцене Российского академического молодежного театра, работал на радио. Кроме того, Веселкин снимался в кино. В его послужном списке – работы в сериалах и фильмах "Не родись красивой", "Медики", "Кулагин и партнеры", "Все начинается с любви", "Армавир", "Два гусара".Юрий НиколаевОнкологическое заболевание забрало жизнь еще одной легенды российского ТВ – Юрия Николаева. Свою профессиональную карьеру Николаев начинал как драматический актер, играл в Пушкинском театре, снимался в кино. Но россиянам он запомнится прежде всего как многолетний ведущий "Утренней почты", которой Николаев посвятил 16 лет, а также как автор и бессменный ведущий телепередачи для юных талантов "Утренняя звезда", выходившей на экраны с 1991 по 2003 годы. За все время существования "Утренней звезды" в отборе приняли участие около 80 тысяч детей. Шоу дало "путевку в жизнь" многим звездам российской эстрады: Валерия, Анжелика Варум, группа "Лицей", Юлия Началова, Влад Топалов, Сергей Лазарев, Зара, Пелагея и другие. "Утренняя звезда" стала первым на российском ТВ шоу по поиску юных талантов, формат которого живет до сих пор. Параллельно Николаев вел и другие телепроекты – "Большая перемена", "ДОстояние РЕспублики", выступал ведущим "Голубого огонька" и "Песни года". Николаев долгие годы боролся с тяжелыми недугами, которые отчасти были вызваны его вредными привычками. Незадолго до смерти его госпитализировали в тяжелом состоянии с тяжелой формой пневмонии. Артиста не стало 4 ноября. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.Кирилл ВышинскийИзвестный и популярный журналист медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский умер 23 августа в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет. Вышинский родился в 1967 году в Днепропетровске, там же окончил филфак Днепропетровского госуниверситета. Журналистике посвятил почти 30 лет, был собкором ВГТРК на Украине, главным редактором информагентства "РИА Новости Украина". В мае 2018-го Вышинского по надуманному предлогу задержала Служба безопасности Украины. По версии украинских силовиков, он проводил "информационные спецоперации в интересах РФ", публиковал на руководимом им портале "материалы антиукраинской направленности", а также поддержал вхождение Крыма в состав России и борьбу Донецкой и Луганской Народных республик за отделение от Украины. Вышинский был арестован и провел в украинском СИЗО 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".ВоенкорыВ 2025 году погибли выдающиеся военные корреспонденты, освещавшие ход специальной военной операции. В январе в результате атаки вражеского БПЛА погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. 24 марта 2025 года в поселке Михайловка в ЛНР украинские боевики нанесли удар ракетной системой HIMARS по гражданскому автомобилю, в котором находились военкор телеканала "Звезда" Никита Гольдин, корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов. Федорчак и Панов погибли на месте, Гольдин получил тяжелое ранение и впоследствии умер в больнице. Также в марте в Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Съемочная группа подорвалась на вражеской мине во время выполнения редакционного задания. В октябре от удара беспилотника погиб военкор РИА Новости Иван Зуев.Музыка и модаЕвгений ДогаСоветский, молдавский и российский композитор, педагог и общественный деятель композитор Евгений Дога ушел из жизни 3 марта в возрасте 89 лет. Дога – автор многочисленных произведений, в том числе вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь", который был признан ЮНЕСКО одним из главных музыкальных шедевров XX века. Сам композитор в одном из интервью вспоминал, что написал эту композицию всего за одну ночь и долгое время не верил в ее потенциал. В общей сложности написал музыку более чем к двумстам фильмам, включая такие известные ленты, как "Табор уходит в небо", "Одиноким предоставляется общежитие", "Благословите женщину". Также Евгений Дога является автором трех балетов, симфонии, нескольких мюзиклов и квартетов, музыки для песен, вошедших в альбомы многих звезд отечественной эстрады.Оззи ОсборнОтец-основатель хэви-метала Оззи Осборн умер 22 июля в возрасте 76 лет. Миру легендарный фронтмен Black Sabbath запомнится не только как корифей нового направления в развитии тяжелого рока и символом эпатажа и бунта, но и как скандальный и эксцентричный шоумен, к выходкам которого до сих пор относятся неоднозначно. Агрессивный вокал, гром ударных, фирменные тяжелые, врезающиеся в мозг гитарные риффы и зловещие тексты о смерти, религиозном мистицизме и внутренней тьме стали фирменным почерком коллектива из Бирмингема. Сам Оззи также представал в новом и пугающем для того времени образе "Князя тьмы" – мрачная черная одежда и характерный макияж, кресты, перстни с черепами и прочие оккультные аксессуары (именно благодаря Осборну в моду вошел готический стиль). Образ дополнял вокал с характерным скримингом и гроулингом и умение создать на сцене настоящее театральное шоу. Black Sabbath выпустили более 10 студийных альбомов, многие из которых становились платиновыми. Наследие Осборна вдохновило последующие поколения музыкантов, в том числе Kiss, Мерлина Мэнсона, Metallica и других. Безусловно. Запомнятся и его, мягко говоря, экстравагантные и провокационные выходки, которые Оззи совершал в основном находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (откусывание голов голубю и летучей мыши, публичное поедание муравьев, мочеиспускание на кенотаф в память об американских защитниках миссии Аламо и другие). Тем не менее, бесполезно отрицать огромное влияние, которое Осборн оказал на целый пласт музыки, моды. искусства и поп-культуры в целом. Культовый музыкант долгие годы боролся с болезнь Паркинсона, о чем широкая общественность долго не знала. Осборн ушел из жизни в кругу семьи, которая оставалась с ним, несмотря на его зависимости, скандалы и сложный характер.Ярослав Евдокимов22 августа на 79-м году жизни скончался народный артист Белоруссии и заслуженный артист России Ярослав Евдокимов. По словам жены певца, причиной смерти стал мучивший его рак легких. Евдокимов известен в первую очередь как исполнитель легендарной песни "Фантазер", которая впервые прозвучала со сцены в 1989 году. Композиция была популярной и в те годы, но спустя три десятка лет знаменитый хит обрел вторую жизнь и стал очень популярным среди нынешней молодежи. Среди других его известных песен, поклонникам больше всего запомнились – "Колодец", "Калины куст", "Полинушка", "Маменька", "Роза красная", "За Дунаем".Родион ЩедринАвтор семи опер, легендарный композитор Родион Щедрин скончался 29 августа на 93-м году жизни в Германии. Ушла целая эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Оперы Щедрина "Мертвые души", "Лолита", "Боярыня Морозова", балеты "Конек-Горбунок", "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой", симфонические и концертные сочинения с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Щедрин уехал в Германию после распада СССР и жил в Мюнхене, но всегда говорил, что Россия остается для него истинной Родиной. "Быть русским композитором — моя данность, моя культура, мой язык, моя ментальность, мои родители, мои истоки. Это все вместе с кровью моей матери — мое!", - говорил он в интервью "Российской газете". В честь Родиона Щедрина астроном Крымской астрофизической обсерватории Людмила Карачкина назвала открытый ею 20 октября 1982 года астероид 4625 Shchedrin. Астероид 4626 назван ею в честь балерины Майи Плисецкой – супруги Щедрина, с которой композитор прожил 57 лет и которую очень сильно любил. Она ушла из жизни на 10 лет раньше мужа – в мае 2015 года.Джорджо Армани4 сентября мир лишился культового итальянского модельера и дизайнера Джорджо Армани. Он умер на 92 году жизни в своем доме в Милане в окружении близких. Армани произвел настоящую революцию в деловом костюме, предложив женщинам и мужчинам элегантные и стильные костюмы с минималистичным дизайном. Именно он ввел в моду облегченные пиджаки без подкладки, со смещенными пуговицами и лацканами, без четко очерченной линии плеча, из легких тканей и в нейтральных цветах для мужчин. Женщинам он подарил элегантные жакеты и брюки power suits. В 1980 году Армани привлек к себе внимание, разработав одежду актеру Ричарду Гиру для фильма "Американский жиголо". С этого времени в его вещах появляются многие голливудские знаменитости – Кейт Бланшетт, Рианна, Меган Фокс, Пенелопа Крус, Хайди Клум, Николь Кидман, Леди Гага, Мила Йовович и другие. Модельер создал костюмы для героев известных кинолент "Неприкасаемые", "Матрица", "Красотка", "Волк с Уолл-стрит", "Молодой Папа" и других. Всего за годы творчества он выпустил целый ряд коллекций одежды, аксессуаров, мебели, косметики и парфюмерии, включающих основную линию Giorgio Armani.Левон ОганезовНародный артист России, музыкант и композитор Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Все, кто близко знал Оганезова, говорят о нем не только как о прекрасном артисте и музыканте, ни как об очень остроумном, жизнерадостном человеке с нестандартным чувством юмора, обаятельном и открытом. Он был источником нескончаемых шуток и анекдотов, а также великолепным импровизатором. Оганезов также запомнится как один из самых популярных советских и российских концертмейстеров, аранжировщиков и телеведущих. В разные годы он аккомпанировал звездам кино и эстрады: Клавдии Шульженко, Марку Бернесу, Валентине Толкуновой, Павлу Лисициану, Олегу Анофриеву, Ларисе Голубкиной, Иосифу Кобзону, Андрею Миронову, Владимиру Винокуру. Также Оганезов ярко проявил себя как актер и телеведущий. Он был соведущим популярных программ "Клуб "Белый попугай", "Суета вокруг рояля", "Жизнь прекрасна", "Добрый вечер с Игорем Угольниковым".Политика и религияЖан-Мари Ле ПенОдин из наиболее известных и противоречивых французских политиков, основатель "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен умер 7 января в возрасте 96 лет. Созданное им в 1972 году правоконсервативное объединение выступало за выход Франции из НАТО и ограничение миграции и против евроинтеграции.Сам Ле Пен утверждал, что "Национальный фронт является,"правым, социальным, народным и национальным движением", однако это не уберегло его и партию от обвинений в фашизме, антисемитизме и ксенофобии. Так, например, в 1987 году политик заявил, что газовые камеры, которые использовали нацисты, являются лишь "деталью истории". Несколько раз его штрафовали и присуждали ему условные сроки наказания за "разжигание ненависти и этнической дискриминации". В 2011 году Ле Пен покинул пост председателя "Национального фронта", лидером которого была избрана его дочь Марин. Жан-Мари Ле Пен пять раз баллотировался на президентских выборах. Самый большой его успех – выход во второй тур в 2002 году, что тогда стало политической сенсацией. Во втором туре он набрал около 18%, а его оппонент Жак Ширак – 82%.Папа римский Франциск21 апреля не стало папы римского Франциска (до избрания аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо). 12 лет из прожитых 88-ми Франциск находился на посту понтифика. За это время он утвердил поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам и Общим нормам административного права папского государства, кардинально преобразовавшие ватиканское законодательство. В ходе его понтификата впервые на ряд постов в Курии были назначены женщины. Франциск критиковал современную концепцию гендерной идентичности, принятую во многих странах, при этом призывал не исключать из церковной жизни разведенных и сочетавшихся повторным браком, а транссексуалам и гомосексуалистам разрешил принимать крещение и быть крестными родителями. 12 февраля 2016 года Франциск встретился на Кубе с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Это была первая встреча высших иерархов Русской православной и Римско-католической церквей почти за тысячу лет после церковного раскола. В марте 2021 года Франциск провел первую в истории папства встречу с духовным лидером шиитов Ирака аятоллой Али Систани, где подчеркнул необходимость диалога разных религий во имя установления мира.Леонид ГрачС именем Леонида Грача связана целая эпоха в истории Крыма. Свою карьеру он начал еще в 1970-х годах, возглавив комсомольскую организацию рыбопромышленного объединения "Керчьрыбпром", а затем – профсоюзный комитет этого крупного предприятия. С 1980 года занимался партийной работой в Коммунистической партии УССР. В 1991 году стал первым секретарем крымского комитета Компартии Украины. Во главе крымских коммунистов Грач неоднократно избирался в Верховный совет республики, а с 1998 по 2002 годы возглавлял крымский парламент. После ухода с этого поста дважды избирался депутатом Верховной рады Украины. Леонид Иванович выступал резко против сотрудничества КПУ с "оранжевыми" партиями, партией регионов и социалистами Александра Мороза, говорил о необходимости союза Украины с Россией и Белоруссией, был против вхождения Украины в НАТО и предупреждал, что это приведет к ухудшению отношений с Россией и краху украинской экономики. Также Грач активно выступал за сохранение детского лагеря "Артек" в Крыму. Благодаря его усилиям Верховная Рада постановила вернуть на фасад главного здания "Артека" советские ордена. В 2014 году поддержал проведение референдума о воссоединении полуострова с Россией. Сыграл большую роль в сохранении Конституции Крыма, что в итоге позволило республике безболезненно вернуться в состав РФ. Леонид Грач скончался 18 октября на 78-м году жизни.Искусство и спортЗураб ЦеретелиЛегендарного скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели не стало 22 апреля. Ему был 91 год. Он известен своими монументальными работами, находящимися не только в России, но и в других странах мира. В их числе 98-метровый памятник Петру I в Москве, установленный в 1997 году на искусственном острове у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала. Среди других известных работ скульптора - монумент "Дружба навеки", установленный в 1983 году в Москве на Тишинской площади в честь 200-летия перехода Восточной Грузии под покровительство Российской империи. Также Церетели – автор мемориального комплекса "Хроники Грузии" в Тбилиси, Монумента Победы на Поклонной горе высотой почти 142 метра и также статуи Георгия Победоносца у его подножья, композиции "Трагедия народов" в столичном Парке Победы, посвященной жертвам Холокоста. Также Церетели принимал непосредственное участие в воссоздании храма Христа Спасителя в Москве, руководя как внутренними, так и внешними работами.Юрий ГригоровичВ возрасте 98 лет скончался советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета Юрий Григорович. Григорович – автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Будучи главным балетмейстером Большого театра, поставил балеты "Щелкунчик" (1966), "Спартак" (1968), "Иван Грозный" (1975), "Ромео и Джульетта" (1979), "Золотой век". Неоднократно возглавлял жюри балетных конкурсов в Варне (Болгария), Финляндии, США, Швейцарии, Японии.Юрий ВладимировВ один день с Григоровичем, 19 мая, ушла из жизни другая звезда балета – народный артист СССР, педагог Большого театра Юрий Владимиров. Ему было 83 года. Владимиров – один из немногих артистов в мире, которым удалось создать собственный неповторимый и неподражаемый стиль. Признан одним из представителей "золотого века" Большого театра. Со своей постоянной партнершей и супругой Ниной Сорокиной победил на нескольких международных конкурсах. Владимиров обладал выдающимся прыжком, темпераментным стилем танца, отличными вращениями в воздухе и на земле, ярким драматическим талантом. Широкую известность получил воплощенный им образ Ивана Грозного в одноименной балетной постановке Юрия Григоровича на музыку Сергея Прокофьева.Никита СимонянЛегендарный футболист московского "Спартака" и сборной СССР, олимпийский чемпион по футболу 1956 года Никита Симонян умер в возрасте 99 лет. Прощание со спортсменом, как завещал он сам, прошло под живое исполнение джаза на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена". Люди выстраивались в огромную очередь, чтобы проститься с легендарным футболистом, лучшим бомбардиром "Спартака" за всю историю клуба. Установленную им отметку в 160 голов еще никому не удалось превзойти за более чем 60 лет. Симонян трижды – в 1949, 1950 и 1953 годах –становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР, четыре раза в составе "красно-белых" становился чемпионом и дважды выигрывал кубок страны. В 1956 году в составе сборной Советского Союза завоевал золотые медали Олимпиады в Мельбурне. После завершения карьеры игрока на протяжении 13 лет тренировал родную команду, дважды приводив ее к титулу чемпиона СССР и трижды – к триумфу в кубке страны. Еще один раз Симонян выиграл чемпионат Советского Союза с ереванским "Араратом". Никита Павлович до конца жизни участвовал в жизни российского футбола, трижды исполнял обязанности президента РФС. За его достижения, преданность игре и стране Симоняна называют "дедушкой российского футбола".Александр БушковАлександр Бушков – один из самых плодовитых писателей и публицистов в новейшей России – умер на 70-м году жизни от остановки сердца 29 сентября. Он работал в жанрах остросюжетного детектива, боевика и фэнтези, также писал книги на исторические темы. Широкий резонанс, как и жесткую критику со стороны некоторых историков, вызвал цикл книг Бушкова "Россия, которой не было". В ней писатель рассматривает под другим, отличным от общепринятого, углом некоторые исторические периоды нашей страны, включая период русской Смуты, эпоху правления Петра I и другие. Читателям он в первую очередь известен как автор фэнтези-дилогии "Рыцарь из ниоткуда" и "Летающие острова". А циклы "Пиранья", "Бешеная" и "Сварог" принесли ему всенародную известность. В частности, его роман "Охота на пиранью" о спецагенте Кирилле Мазуре был экранизирован в 2006 году. В ленте снялись звезды российского кино – Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин и другие. Всего Бушков написал около 200 книг, а их совокупный тираж превысил 17 миллионов экземпляров.

