Один человек погиб во время пожара в квартире в Сочи

2026-01-02T15:54
2026-01-02T15:54
2026-01-02T16:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Один человек погиб во время пожара в жилом доме в Сочи, возгорание возникло ранним утром в квартире на площади 25 "квадратов", оно ликвидировано, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Уточняется, что в настоящее время причина возгорания устанавливается.
15:54 02.01.2026 (обновлено: 16:01 02.01.2026)