Один человек погиб во время пожара в квартире в Сочи - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Один человек погиб во время пожара в квартире в Сочи
Один человек погиб во время пожара в квартире в Сочи - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Один человек погиб во время пожара в квартире в Сочи
Один человек погиб во время пожара в жилом доме в Сочи, возгорание возникло ранним утром в квартире на площади 25 "квадратов", оно ликвидировано, сообщили... РИА Новости Крым, 02.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Один человек погиб во время пожара в жилом доме в Сочи, возгорание возникло ранним утром в квартире на площади 25 "квадратов", оно ликвидировано, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Уточняется, что в настоящее время причина возгорания устанавливается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Один человек погиб во время пожара в квартире в Сочи

Один человек погиб во время пожара в квартире в Сочи

15:54 02.01.2026 (обновлено: 16:01 02.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
МЧС - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Один человек погиб во время пожара в жилом доме в Сочи, возгорание возникло ранним утром в квартире на площади 25 "квадратов", оно ликвидировано, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"В 04.58 (мск - ред.) по прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошло загорание квартиры на площади 25 квадратных метров. В 05.30 ликвидация пожара. К сожалению, на пожаре погиб человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время причина возгорания устанавливается.
