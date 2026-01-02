https://crimea.ria.ru/20260102/odin-chelovek-pogib-vo-vremya-pozhara-v-kvartire-v-sochi-1152154135.html

Один человек погиб во время пожара в квартире в Сочи

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. Один человек погиб во время пожара в жилом доме в Сочи, возгорание возникло ранним утром в квартире на площади 25 "квадратов", оно ликвидировано, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Уточняется, что в настоящее время причина возгорания устанавливается.

