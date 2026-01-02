Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: киевский режим потерял более 9000 боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260102/novosti-svo-kievskiy-rezhim-poteryal-bolee-9000-boevikov-za-nedelyu-1152151382.html
Новости СВО: киевский режим потерял более 9000 боевиков за неделю
Новости СВО: киевский режим потерял более 9000 боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Новости СВО: киевский режим потерял более 9000 боевиков за неделю
Потери вооруженных сил Украины за минувшую неделю в зоне специальной военной операции составили более 9 тысяч боевиков, 117 танков и других боевых бронированных РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T12:41
2026-01-02T12:41
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
украина
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_11e12870b773ddac01a4596c3181bc58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за минувшую неделю в зоне специальной военной операции составили более 9 тысяч боевиков, 117 танков и других боевых бронированных машин, 47 орудий полевой артиллерии и минометов и более 1600 БПЛА. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны России.В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 91 автомобиль, пять орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 10 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.Военнослужащие группировки войск "Запад" активными действиями завершили освобождение населенных пунктов Диброва Донецкой Народной Республики и Богуславка Харьковской области.Кроме того, на Купянском направлении в течение недели отражены 16 атак боевиков с целью прорыва в Купянск Харьковской области. Уничтожено свыше 180 боевиков и 30 единиц военной техники.Всего в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили более 1390 военнослужащих, три танка, 19 боевых бронированных машин, 102 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и 31 склад боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили свыше 1295 военнослужащих, 40 боевых бронированных машин, 83 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. Также уничтожены семь станций РЭБ и 13 складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное ДНР. Потери противника на данном направлении составили более 3305 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили город Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 1405 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины, 60 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии. Также уничтожены пять складов боеприпасов и материальных средств.Бойцы группировки войск "Днепр" активными действиями освободили населенные пункты Степногорск и Лукьяновское Запорожской области. Уничтожены свыше 365 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 57 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, материальных средств и горючего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИРА Новости Крым:Армия России освободила 9 населенных пунктов в зоне СВО за неделю Две попытки прорыва в Купянск: российские военные отразили атаки ВСУ ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_82:0:1197:836_1920x0_80_0_0_10cac4d6ac5cd20fc439de74cb730681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, украина, новости, новости сво
Новости СВО: киевский режим потерял более 9000 боевиков за неделю

ВСУ потеряли более 9000 боевиков в зоне СВО за неделю – Минобороны

12:41 02.01.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за минувшую неделю в зоне специальной военной операции составили более 9 тысяч боевиков, 117 танков и других боевых бронированных машин, 47 орудий полевой артиллерии и минометов и более 1600 БПЛА. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны России.
В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 91 автомобиль, пять орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 10 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.
Военнослужащие группировки войск "Запад" активными действиями завершили освобождение населенных пунктов Диброва Донецкой Народной Республики и Богуславка Харьковской области.
Кроме того, на Купянском направлении в течение недели отражены 16 атак боевиков с целью прорыва в Купянск Харьковской области. Уничтожено свыше 180 боевиков и 30 единиц военной техники.
Всего в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили более 1390 военнослужащих, три танка, 19 боевых бронированных машин, 102 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и 31 склад боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили свыше 1295 военнослужащих, 40 боевых бронированных машин, 83 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. Также уничтожены семь станций РЭБ и 13 складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное ДНР. Потери противника на данном направлении составили более 3305 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ.
Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили город Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 1405 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины, 60 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии. Также уничтожены пять складов боеприпасов и материальных средств.
Бойцы группировки войск "Днепр" активными действиями освободили населенные пункты Степногорск и Лукьяновское Запорожской области. Уничтожены свыше 365 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 57 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, материальных средств и горючего.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИРА Новости Крым:
Армия России освободила 9 населенных пунктов в зоне СВО за неделю
Две попытки прорыва в Купянск: российские военные отразили атаки ВСУ
ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУМинистерство обороны РФУкраинаНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:48Без света и связи остаются 28 тысяч жителей Апшеронского района Кубани
13:11Кто погиб в Хорлах - список жертв увеличился
12:55В Крыму на пожаре погиб человек
12:41Новости СВО: киевский режим потерял более 9000 боевиков за неделю
12:28Армия России освободила 9 населенных пунктов в зоне СВО за неделю
12:18Удары возмездия: "Кинжалы" поразили объекты энергетики и ВПК на Украине
12:12Крымский мост сейчас - очередь выросла в три раза за час
12:02ВСУ ударили ракетами по центру Белгорода
11:52Удары по Украине: в нескольких областях наступил блэкаут
11:35"Готовы к действиям": Трамп пригрозил Ирану на фоне беспорядков в стране
11:15Крымский мост сейчас - обстановка на утро 2 января
11:06В Керчи 13 улиц остались без воды из-за аварии
10:42Фильм "Чебурашка 2" собрал более 1 миллиард рублей на второй день проката
10:17В США оценили влияние теракта ВСУ в Хорлах на мирные переговоры
09:51Трое детей и двое взрослых погибли на пожаре в Якутии
09:22Названа отрасль со средней зарплатой выше 400 тысяч рублей
08:57Число погибших при атаке на Хорлы Херсонской области увеличилось до 27
08:45Когда оливье превращается в яд - ответ диетолога
08:03Достигли доковидных показателей: итоги года в туристической сфере Крыма
07:41Удар по кафе в Хорлах - Россия требует от ООН публичного осуждения атаки
Лента новостейМолния