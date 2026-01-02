https://crimea.ria.ru/20260102/novosti-svo-kievskiy-rezhim-poteryal-bolee-9000-boevikov-za-nedelyu-1152151382.html

Новости СВО: киевский режим потерял более 9000 боевиков за неделю

Новости СВО: киевский режим потерял более 9000 боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 02.01.2026

Новости СВО: киевский режим потерял более 9000 боевиков за неделю

Потери вооруженных сил Украины за минувшую неделю в зоне специальной военной операции составили более 9 тысяч боевиков, 117 танков и других боевых бронированных РИА Новости Крым, 02.01.2026

2026-01-02T12:41

2026-01-02T12:41

2026-01-02T12:41

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

министерство обороны рф

украина

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_11e12870b773ddac01a4596c3181bc58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за минувшую неделю в зоне специальной военной операции составили более 9 тысяч боевиков, 117 танков и других боевых бронированных машин, 47 орудий полевой артиллерии и минометов и более 1600 БПЛА. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны России.В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 91 автомобиль, пять орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 10 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.Военнослужащие группировки войск "Запад" активными действиями завершили освобождение населенных пунктов Диброва Донецкой Народной Республики и Богуславка Харьковской области.Кроме того, на Купянском направлении в течение недели отражены 16 атак боевиков с целью прорыва в Купянск Харьковской области. Уничтожено свыше 180 боевиков и 30 единиц военной техники.Всего в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили более 1390 военнослужащих, три танка, 19 боевых бронированных машин, 102 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и 31 склад боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили свыше 1295 военнослужащих, 40 боевых бронированных машин, 83 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. Также уничтожены семь станций РЭБ и 13 складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное ДНР. Потери противника на данном направлении составили более 3305 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили город Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 1405 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины, 60 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии. Также уничтожены пять складов боеприпасов и материальных средств.Бойцы группировки войск "Днепр" активными действиями освободили населенные пункты Степногорск и Лукьяновское Запорожской области. Уничтожены свыше 365 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 57 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, материальных средств и горючего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИРА Новости Крым:Армия России освободила 9 населенных пунктов в зоне СВО за неделю Две попытки прорыва в Купянск: российские военные отразили атаки ВСУ ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, украина, новости, новости сво