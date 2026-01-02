Рейтинг@Mail.ru
Названа отрасль со средней зарплатой выше 400 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Названа отрасль со средней зарплатой выше 400 тысяч рублей
Названа отрасль со средней зарплатой выше 400 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 02.01.2026
Названа отрасль со средней зарплатой выше 400 тысяч рублей
Единственной отраслью в России, где средняя зарплата превысила в октябре 400 тысяч рублей, стало перестрахование, следует из данных статистики, которые... РИА Новости Крым, 02.01.2026
2026-01-02T09:22
2026-01-02T09:22
зарплата
трудоустройство
рынок труда
работа
россия
новости
статистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Единственной отраслью в России, где средняя зарплата превысила в октябре 400 тысяч рублей, стало перестрахование, следует из данных статистики, которые проанализировало РИА Новости.Так, в октябре средние доходы в перестраховании составили 439,6 тысячи рублей.В пятерку с самыми высокими средними зарплатами в октябре также вошли работники холдингов (322,4 тысячи рублей), управляющие фондов (257,8 тысячи рублей), сотрудники негосударственных пенсионных фондов (256 тысяч рублей) и рыболовы (251,9 тысячи рублей).В топ десять также вошли издатели программного обеспечения, которые в среднем зарабатывали 244 тысячи рублей, а также разработчики программного обеспечения с 223,5 тысячи. Также занятые на добыче газа получали 223,1 тысячи рублей, в пассажирских воздушных перевозках - 221 тысячу, а в некоторых финансовых посреднических компаниях – 213,9 тысячи.Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
зарплата, трудоустройство, рынок труда, работа, россия, новости, статистика

Названа отрасль со средней зарплатой выше 400 тысяч рублей

09:22 02.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Единственной отраслью в России, где средняя зарплата превысила в октябре 400 тысяч рублей, стало перестрахование, следует из данных статистики, которые проанализировало РИА Новости.
Так, в октябре средние доходы в перестраховании составили 439,6 тысячи рублей.
В пятерку с самыми высокими средними зарплатами в октябре также вошли работники холдингов (322,4 тысячи рублей), управляющие фондов (257,8 тысячи рублей), сотрудники негосударственных пенсионных фондов (256 тысяч рублей) и рыболовы (251,9 тысячи рублей).
В топ десять также вошли издатели программного обеспечения, которые в среднем зарабатывали 244 тысячи рублей, а также разработчики программного обеспечения с 223,5 тысячи. Также занятые на добыче газа получали 223,1 тысячи рублей, в пассажирских воздушных перевозках - 221 тысячу, а в некоторых финансовых посреднических компаниях – 213,9 тысячи.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
09:22Названа отрасль со средней зарплатой выше 400 тысяч рублей
