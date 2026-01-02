Названа отрасль со средней зарплатой выше 400 тысяч рублей

https://crimea.ria.ru/20260102/nazvana-otrasl-so-sredney-zarplatoy-vyshe-400-tysyach-rubley-1152148493.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Единственной отраслью в России, где средняя зарплата превысила в октябре 400 тысяч рублей, стало перестрахование, следует из данных статистики, которые проанализировало РИА Новости.Так, в октябре средние доходы в перестраховании составили 439,6 тысячи рублей.В пятерку с самыми высокими средними зарплатами в октябре также вошли работники холдингов (322,4 тысячи рублей), управляющие фондов (257,8 тысячи рублей), сотрудники негосударственных пенсионных фондов (256 тысяч рублей) и рыболовы (251,9 тысячи рублей).В топ десять также вошли издатели программного обеспечения, которые в среднем зарабатывали 244 тысячи рублей, а также разработчики программного обеспечения с 223,5 тысячи. Также занятые на добыче газа получали 223,1 тысячи рублей, в пассажирских воздушных перевозках - 221 тысячу, а в некоторых финансовых посреднических компаниях – 213,9 тысячи.Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
